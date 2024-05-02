Son Dakika Gebze Haberleri

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- 14:58 Mercedes-Benz Otomotiv, Yeni Lojistik Merkeziyle 100 Kişiye İstihdam Sağladı
Mercedes-Benz Otomotiv, Gebze'de kurduğu yeni lojistik merkeziyle 210 milyon TL'lik yatırım yaparak 100 kişilik ek istihdam sağladı. Türkiye'nin Mercedes-Benz için özel olarak geliştirilen yüksek teknolojiyle donatılmış ambar yönetim sistemini kullanan 3. ülke olmasıyla birlikte, enerji verimliliği, atık yönetimi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi çevresel etkiyi en aza indirme hedeflerini benimseyen Mercedes-Benz Otomotiv, tesisini 22 bin metrekareye kadar büyütebilecek kapasiteye sahip olarak tasarladı.
- 01.05.2024 Gebze'de otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu yaralanan genç hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu yaralanan 17 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Savaş'ın Darıcaspor U18'de futbol oynadığı öğrenildi. Olayda toplamda 5 kişi yaralanmıştı.
- 30.04.2024 Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kulübü Sporcuları Gebze MTB Cup C3 Yarışlarından Madalyalarla Döndü
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Kulübü sporcuları, Kocaeli-Gebze'de yapılan 'Gebze MTB Cup C3' yarışlarından üç madalya ile döndü. U17 Erkekler kategorisinde Muhammet Mustafa Sandık ikinci, U15 Erkekler kategorisinde Aybars Tuncel ikinci ve Genç Kadınlar kategorisinde Ayça Erdoğan ise üçüncü oldu.
- 30.04.2024 5 asırlık şaheser UNESCO ile dünyaya açılacak
Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde devlet kademelerinde görev alan Çoban Mustafa Paşa'nın anısını yaşatmak için yapılan anma programında, Çoban Mustafa Paşa Cami'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için başvuruda bulunuldu. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2024 yılını 'Çoban Mustafa Paşa Yılı' ilan ettiklerini açıkladı.
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- 26.04.2024 Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediyeler Birliği Başkanlığına seçildi
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediyeler Birliği'nin yeni başkanı oldu. Birlik meclis toplantısında görevi devralan Bıyık, birlik üyeleriyle birlikte çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.
- 25.04.2024 Ehliyetsiz Sürücüden Panelvan Çarpması: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı panelvan, motosiklet sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumu iyi. Polis ekipleri, panelvan sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti ve sürücüye idari para cezası uyguladı.
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- 22.04.2024 Gebze'de hafif ticari araçla çarpışan otomobilde 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Osmanyılmaz Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Y.T. idaresindeki hafif ticari araç ile F.A. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde sıkışan Esma A, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
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- 21.04.2024 Gebze'de Modifiyeli Araçlar Festivali
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen Modifiyeli Araçlar Festivali, 1460 modifiyeli araç ve sahiplerini bir araya getirdi. Festivalde araç sahipleri araçlarını sergilerken, bazıları drift alanında performanslarını sergiledi. Festivalin katılımcılarından Burhan Memişoğlu, bu tarz etkinliklerin diğer illerde de yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti ve 1998 model aracının dede yadigarı olduğunu dile getirdi.
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- 18.04.2024 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Orta Koridor'un Ticaret ve Lojistik Potansiyelini Artırmak İçin Çalışmaları Planlıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Asya'dan ve Orta Doğu'dan gelecek yüklerin akışını sağlamak için Marmaray'dan sonra Gebze-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca Demiryolu Projesi'ni hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti. Ayrıca, Basra Körfezi'ni Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Orta Asya'ya bağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'nin de büyük önem taşıdığını söyledi.
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- 17.04.2024 Kocaeli'nde 1 tonluk demirin altında kalan mühendis hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir ton ağırlığındaki demirlerin üzerine düşmesi sonucu mühendis feci şekilde hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden mühendis, lojistik depo inşaatında taşeron firma mühendisi olarak çalışmaktaydı. Soruşturma başlatıldı.
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- 17.04.2024 Gebze'de demir düşmesi sonucu mühendis hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir mühendis, üzerine tırdan indirilen iş makinesiyle paletlenmiş demirlerin düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri mühendisin hayatını kaybettiğini belirledi. İncelemelerin ardından mühendisin cenazesi Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine götürüldü. İş makinesi operatörü gözaltına alındı.
- 17.04.2024 Gebze'de Elektrikli Battaniye Yangını: Yatak Odası Küle Döndü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir binanın 6. katında elektrikli battaniyeden çıkan yangın, yatak odasını kullanılamaz hale getirdi. Bina sakinleri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve herhangi bir yaralanma olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
- 16.04.2024 Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Yüzücülerinin Yeni Hedefi Bölge ve Türkiye Şampiyonaları
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen yüzme yarışlarında başarılı olan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü yüzücülerinin yeni hedefi bölge ve Türkiye Şampiyonaları oldu. Kulüp, birçok barajı ve elemeyi geçerek 2024 Aralık ayında yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Ayrıca, bazı sporcular bölge müsabakalarına ve milli takım seçme yarışlarına katılmaya hak kazandı.
- 12.04.2024 Gebze'de Yalnız Yaşayan Böbrek Hastası Kadın Evinde Ölü Bulundu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yalnız yaşayan 65 yaşındaki böbrek hastası Hanife Yavaş, evinde ölü bulundu. Komşuların kötü kokudan dolayı ihbarı sonucu yapılan kontrolde, Yavaş'ın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Kadının ailesinin Ordu'da yaşadığı öğrenildi ve ölümüyle ilgili detaylı inceleme başlatıldı.
- 12.04.2024 Ramazan Bayramı tatilinde otoyollarda hareketlilik
Anadolu Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren bazı sürücülerin dönüşe geçmesiyle hareketlilik arttı. Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin bir kısmının dönüş yolculuğu sürüyor. Otoyolu'nun Bolu kesiminde İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkileri ile Gerede-Karadeniz Bağlantı yolunda zaman zaman akıcı yoğunluk yaşanıyor. Otoyoldaki trafik yoğunluğu nedeniyle D-100 kara yolunu kullanan sürücüler nedeniyle de bu güzergahta da zaman zaman araç yoğunluğu görülüyor. Kocaeli Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Bayramın son gününde İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle Kuzey Marmara ve Anadolu Otoyolu'nda İzmit ilçesinin girişinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu. İstanbul yönüne giden sürücüler Kuzey Marmara Otoyolu'nun İzmit, Dilovası ve Gebze kesiminde trafik yoğunluğuna neden oluyor. Anadolu Otoyolu'nun Gültepe mevkisi ile D-100 kara yolunun İzmit kent merkezinden geçen kesiminde de araçlar güçlükle ilerliyor. Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yollardaki kontrollerini aralıksız sürdürüyor. Anadolu ile Kuzey Marmara otoyollarının Sakarya geçişlerinde İstanbul istikametinde ise akıcı yoğunluk devam ediyor. Düzce Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde İstanbul istikametinde araç hareketliliği sürüyor. Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri mevkilerinde yoğunluğun arttığı görüldü. Bolu Dağı Tüneli çıkışı ile 1, 2, 3 ve 4. viyadüklerde ise trafik akıcı yoğunlukta seyrediyor. Güzergahlarda trafik akışı Ankara istikametinde ise normal seyrinde ilerliyor. Dönüş trafiğinin yarın ve pazar günü artması bekleniyor.
- 12.04.2024 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuklar kömürlüğün yanmasına sebep oldu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mustafa Paşa Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangının sebebi, çocukların ateşle oynaması oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı ancak kömürlükte hasar meydana geldi.
- 11.04.2024 Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunda Kaza: 4 Kişi Yaralandı
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda hafif ticari aracın tesislere girerken kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Araç içerisinde sıkışan baba ile oğlunu ekipler kurtardı. Kaza sonucunda yaralananlar Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- 11.04.2024 Gebze'de Ramazan ve Kurban Bayramlarında Çocuklara Mendil Geleneği Devam Ediyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Güzeller Mahallesi'nde okul öncesi öğretmeni Sevgi Töngel öncülüğünde kadınlar, bayram ziyaretine gelen çocuklara içinde çikolata, şeker ve para bulunan mendiller hazırlıyor. Mendiller, ziyarete gelen çocuklara hediye ediliyor. Töngel, bayram mendili geleneğini yaşatmak için komşularıyla hazırlık yaptıklarını belirterek, çocuklara bayram harçlıklarını mendillerin içine koyarak vermenin önemini vurguladı.
- 11.04.2024 Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda Otomobil Alev Aldı
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobil, motor bölümünden önce dumanlar çıktı ardından alev aldı. İçinde 3 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsünün son anda emniyet şeridine çekip aracı terk etmeleri ile alev topuna dönen otomobil küle döndü. Olay sonucunda trafik kontrollü sağlandı ve araç kullanılamaz hale geldi. Soruşturma başlatıldı.
- 10.04.2024 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: 2030 yılına kadar 56 yerli ve milli tren seti hizmete girecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin demiryolu araçlarının üretiminde teknolojiyi tasarlayan, üreten ve geliştiren ülke konumuna yükseldiğini ve yerli ve milli tren setlerinin sayısının 2030 yılına kadar 56'ya ulaşacağını açıkladı. Milli elektrikli setlerin Adapazarı ile Gebze arasında başarıyla hizmet verdiğini belirten Bakan Uraloğlu, milli tren setlerinin konforlu ve güvenli bir şekilde milyonlarca vatandaşı taşıyacağını ifade etti.
- 09.04.2024 GTO, Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşlara bayram çöreği dağıttı
Gebze Ticaret Odası (GTO) tarafından Ramazan Bayramı arifesinde Gebze, Darıca ve Çayırova ilçelerinde vatandaşlara bayram çöreği ikram edildi. GTO Başkanı Abdurrahman Aslantaş, geleneksel lezzetleri unutulmaması için her bayram öncesi bu tür dağıtımların yapıldığını belirtti. Bayram çöreğinin sadece arife günlerinde dağıtıldığına dikkat çeken Aslantaş, bunun bilinirliği artırmak için en doğru yöntem olduğunu ifade etti.
- 09.04.2024 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Ramazan Bayramı için kutlama mesajı yayımladı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, tüm İslam aleminin bayramını tebrik ederek, İslam coğrafyasında ve tüm dünyada barış, kardeşlik ve huzurun tesis edilmesini temenni etti. Büyükgöz, bayramların insanların birbiriyle kaynaştığı, birlik, paylaşma ve hoşgörünün güzel örneklerinin sergilendiği özel günler olduğunu belirtti ve insanlara hoşgörüyle yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Filistin'de akan kanın durması ve İslam coğrafyasında barışın sağlanması için dua etti ve tüm hemşehrilerinin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularıyla tebrik etti.
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- 08.04.2024 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün annesi toprağa verildi
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün 86 yaşında hayatını kaybeden annesi Selfiraz Büyükgöz, Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Nenehatun Mezarlığı'na defnedildi. Törene, Büyükgöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.
- 07.04.2024 Yazar ve Şair İhsan Işık, Kocaeli'de Toprağa Verildi
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören 72 yaşındaki yazar ve şair İhsan Işık, hayatını kaybetti. Işık'ın cenazesi Gebze ilçesine getirilerek Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Osman Yılmaz Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Törene, Işık'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli milletvekilleri Cemil Yaman ve Sami Çakır ile CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler de katıldı.
- 07.04.2024 Gebze'deki restoranın bacasında çıkan yangın hasara yol açtı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Arapçeşme Mahallesi'nde bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda restoranın bacasında hasar meydana geldi.
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- 05.04.2024 Gebze'de Otomobil Kazası: 3'ü Çocuk 5 Kişi Yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- 05.04.2024 Gebze'de işçi servisi bariyere çarptı: 5 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir işçi servisi, yol ayrımındaki bariyere çarptı. Kazada 5 işçi yaralandı. Kaza sonucunda araçta bulunan işçiler hastaneye kaldırılırken, sürücü ise yara almadan kurtuldu. Kazanın sebebi olarak önündeki aracın aniden şerit değiştirmesi iddia edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
- 05.04.2024 Gebze'de işçi servisi bariyere çarptı: 5 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halinde olan bir işçi servisi, bariyere çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
- 04.04.2024 Gebze'de Metro İnşaatında Çıkan Yangın Söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Gebze-Darıca Metro Hattı'nın Osman Yılmaz Mahallesi İstanbul Caddesi Gebze Fatih Devlet Hastanesi istasyonunda yapılan kaynak çalışması sırasında membranların alev alması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı ve yalıtım malzemeleri soğutuldu.
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- 02.04.2024 Gebze'de temizlik sırasında tabancası ateş alan asker yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, temizliğini yaptığı tabancası ateş alan askeri personel S.K. bacağından yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı ve durumu iyi.
- 02.04.2024 Gebze'de temizlik sırasında kaza kurşunuyla yaralanan jandarma personeli hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir jandarma personeli, tabancasını temizlerken silahın ateş alması sonucu bacağından yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi ve yaralı personel hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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- 01.04.2024 Gebze'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada kardeşler silahla vuruldu
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada, ağabey ve kardeş bacaklarından silahla vuruldu. Saldırganlar kaçarken, yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
- 01.04.2024 İzolasyon çalışması esnasında çıkan yangın 7 katlı apartmanın çatısını alevlere teslim etti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatı katında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer apartmanlara sıçramadan söndürüldü. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, çatı katında büyük çapta hasar meydana geldi.
- 01.04.2024 Gebze'de 7 Katlı Apartmanın Çatı Katında Yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan 7 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. İzolasyon çalışması sırasında çıkan yangın, diğer apartmanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir yaralanma olmazken, çatı katında büyük çapta hasar meydana geldi.
- 01.04.2024 TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gebze'deki seçimi üçüncü sırada tamamladı
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yapılan yerel seçimlerde üçüncü sırada yer aldı. Seçim sonuçlarını sosyal medya hesabından değerlendiren Baş, TİP'in başarılarını ve başarısızlıklarını, kazanımlarını ve kayıplarını, amaçlarını ve sorunlarını halkla paylaşmaktan hiç imtina etmediğini belirtti. Baş, desteklerinden dolayı yüz binlerce yurttaşa teşekkür ederken, daha fazla çaba göstereceklerini söz verdi.
- 01.04.2024 Gebze'deki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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- 01.04.2024 Gebze'deki geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına devam ediyor.
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- 31.03.2024 Engelli ve hastalar oy kullanacakları okullara 'Engelsiz Taksi' ile ulaştırılıyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde engelli veya hastalığı bulunan seçmenler, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanacakları okullara 'Engelsiz Taksi' uygulamasıyla ulaştırılıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, engelli ve hasta seçmenleri evlerinden alarak oy kullanacakları okullara götürüyor. Engin Kavurt isimli 70 yaşındaki bir seçmen, belediye personeli eşliğinde kayıtlı olduğu sandığa getirildi ve verilen hizmetten memnun kaldığını belirtti. 'Engelsiz Taksi' projesi, gün boyu 305 hasta veya engelli seçmene hizmet verecek.
- 31.03.2024 Aynı isim ve soyada sahip adaylar Gebze'de tatlı bir rekabet içinde
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aynı mahallenin muhtarlığı için yarışan, isimleri, soyadları, memleketleri aynı olan ve aynı marka otomobili bulunan iki aday, benzerliklerinin oluşturduğu tatlı rekabet eşliğinde sürdürdükleri seçim kampanyasında sonuca odaklandı.
- 31.03.2024 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, oy kullandı
Gebze Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den Gebze Belediye Başkan adayı Zinnur Büyükgöz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Büyükgöz, seçimlerin vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.
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- 30.03.2024 Kocaeli'de Trafik Kazası Nedeniyle Ulaşımda Aksama
D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde meydana gelen trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada, bir tır park halindeki bir otomobile çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçların savrulması sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın neden olduğu ulaşım aksaması nedeniyle Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.
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- 30.03.2024 Gebze'deki Fabrikada Çıkan Yangın Bir Saatte Söndürüldü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir ısı yalıtım malzemeleri fabrikasında çıkan yangın, bir saatlik müdahale sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda fabrika tamamen küle dönerken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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- 29.03.2024 Lise öğrencisinin öldüğü kavgada bir kişi tutuklandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan kavgada 16 yaşındaki Kademcan'ın öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı, bir kişi serbest bırakıldı. Olay, kız meselesi sebebiyle iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle meydana geldi. M.E. grubu korkutmak amacıyla ateş etti ancak kurşunlar Kademcan'a isabet etti. Ağır yaralanan Kademcan hastanede hayatını kaybetti. Şüphelilerden M.E. tutuklanırken, E.K.D. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.
- 29.03.2024 D-100 Karayolu Gebze geçişinde tırın panelvanı bariyerlere sıkıştırması sonucu 1 kişi yaralandı
D-100 Karayolu Gebze geçişinde meydana gelen kazada, bir tırın şerit değiştirirken panelvanı bariyerlere sıkıştırması sonucu 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralıya ambulansta ilk müdahale yapıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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- 28.03.2024 Gebze'deki servis kazası davasında sanığın avukatı tahliye talep etti
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen servis kazasında hayatını kaybeden 5 kişiyle ilgili olarak tutuklu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sanık şoförün avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları yaşadığını ve tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak ev hapsi veya tahliyesini talep etti.
- 28.03.2024 Patlama sesi ekipleri harekete geçirdi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde duyulan patlama sesi ekipleri harekete geçirdi. Yapılan incelmelerde söz konusu patlama sesinin havalandırma sacının yere düşmesi sebebiyle meydana geldiği belirlendi. Tavşanlı Mahallesi'ndeki iş yerinde panik yaşayan mahalleli ise derin bir nefes aldı.
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- 27.03.2024 Kız meselesi kavgasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kız meselesi sebebiyle çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Genç öğrencinin cenazesine okul arkadaşları, akrabaları ve sevenleri katıldı.
- 27.03.2024 Gebze'de silahlı kavgada hayatını kaybeden genç defnedildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 16 yaşındaki Kadem Can Çiçek'in cenazesi defnedildi. Cenaze törenine aile, yakınlar, arkadaşlar ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Gözaltına alınan şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- 27.03.2024 Kız Meselesi Yüzünden Çıkan Kavgada Hayatını Kaybeden Genç Gözyaşlarıyla Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kız meselesi yüzünden çıkan kavgada tabancayla vurularak hayatını kaybeden 16 yaşındaki genç, gözyaşlarıyla defnedildi. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı.
- 27.03.2024 Gebze'de cip ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Cemal V. idaresindeki bir cip ile Batuhan D. yönetimindeki bir otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Kaya Ü. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumu iyi.
- 27.03.2024 Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası Gebze'de Yapıldı
Türkiye Binicilik Federasyonu'nun Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlediği Türkiye Atlı Dayanıklılık Şampiyonası, Gebze Atlı Spor Kulübü Atlı Dayanıklılık yerleşkesi İstanbul Park Orman'da gerçekleştirildi. Heyecanlı ve bir o kadar da performansa dayalı çekişmeli geçen şampiyonaya 22 kulüpten 65 at ve sporcu katıldı.
- 27.03.2024 Gebze'de pikap ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Osman Yılmaz Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında Abdullah K. idaresindeki otomobil ile Ebubekir K. yönetimindeki pikap çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Gülseren K. yaralandı ve ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.
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- 27.03.2024 Gebze'de Pikap ile Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, pikap ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ancak yaralı kadın hastaneye gitmeyi reddetti.