Bursa Orhangazi'de otoyolda kaza, 1 ölü ve 9 yaralıyla sonuçlandı - Son Dakika
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Bursa Orhangazi'de otoyolda kaza, 1 ölü ve 9 yaralıyla sonuçlandı

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Bursa Orhangazi\'de otoyolda kaza, 1 ölü ve 9 yaralıyla sonuçlandı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik kavşağı yakınlarında bariyere çarpan otomobile aynı yönde seyreden başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı; yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu, Gemlik kavşağı yakınlarında, Bursa yönüne seyreden 41 AEE 729 plakalı otomobil, bariyere çarptı.

Aynı istikamette seyreden 58 ADC 704 plakalı otomobil, önce kaza yapan araca, ardından da kazayı görüp yardım için aracından inen Mecit Can'a (30) çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Mecit Can yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA
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