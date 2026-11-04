Bursa Orhangazi\'de otoyolda kaza, 1 ölü ve 9 yaralıyla sonuçlandı

Bursa Orhangazi'de otoyolda kaza, 1 ölü ve 9 yaralıyla sonuçlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik kavşağı yakınlarında bariyere çarpan otomobile aynı yönde seyreden başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı; yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu, Gemlik kavşağı yakınlarında, Bursa yönüne seyreden 41 AEE 729 plakalı otomobil, bariyere çarptı.
Aynı istikamette seyreden 58 ADC 704 plakalı otomobil, önce kaza yapan araca, ardından da kazayı görüp yardım için aracından inen Mecit Can'a (30) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Mecit Can yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?