Kocaeli Büyükşehir\'in Gebze\'deki yeni itfaiye binasında çalışmalar yüzde 85\'e ulaştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Gebze'de yapımını sürdürdüğü yeni itfaiye hizmet binasında çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı.

Gebze Millet Bahçesi'nin doğu bölümünde inşa edilen binada çalışmalar devam ediyor. Projede alüminyum doğrama, asma tavan, zemin ve duvar seramik kaplamaları tamamlandı. Otopark bölümündeki duvar seramikleri, mutfak dolapları ve tezgahların montajı da bitirildi. Ayrıca seksiyonel kapı, lavabo ve sıhhi tesisat vitrifiye montajları tamamlandı.

Çevre saha dolgu çalışmalarının tamamlandığı projede iç kapıların kasa ve kanat montajları sürüyor. Elektrik ve mekanik tesisat imalatları ile alüminyum kompozit cephe çalışmaları da devam ediyor.

Araç garajı, haberleşme ve yönetim birimleri, eğitim ve toplantı salonları, yemekhane ve personel yatakhanelerinin yer alacağı tesisin, Gebze'deki itfaiye hizmetlerinin fiziki altyapısını güçlendirmesi hedefleniyor.

Çalışmaların kalan imalatların tamamlanmasıyla sona ermesi planlanıyor.