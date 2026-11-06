Gebze Belediyespor, Fenerbahçe Medicana deplasmanında 3 puan hedefliyor - Son Dakika
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Gebze Belediyespor, Fenerbahçe Medicana deplasmanında 3 puan hedefliyor

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Gebze Belediyespor, Fenerbahçe Medicana deplasmanında 3 puan hedefliyor
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SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında Gebze Belediyespor, yarın deplasmanda Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak. Ligde ilk 4 maçından da galibiyetle ayrılan Gebze Belediyespor, İstanbul'da 3 puan alarak serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Gebze Belediyespor, SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya gelecek.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 5. Haftasında Gebze Belediyespor, Fenerbahçe Medicana ile karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı 4 maçtan da galibiyet ile ayrılan Gebze Belediyespor'da hedef İstanbul deplasmanında 3 puan almak. Fenerbahçe-Gebze Belediyespor maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Mücadeleyi Seçkin Yener, Orhan Sakın ikilisi yönetecek.

Gebze Belediyespor antrenörü Fikret Ayan Fenerbahçe maçı öncesi yaptığı değerlendirmede, "Ligin ilk 4 maçından galibiyet ile ayrıldık bundan memnuniyet duyuyoruz. Fenerbahçe Medicana güçlü oyuncuların bulunduğu bir kadro. Bütün hafta boyunca bu maç özelinde çalışmalarımızı yaptık. Biz galibiyet serimize devam etmek istiyoruz. Keyifli güzel bir maç olacağına eminim" dedi.

Kaynak: İHA
FenerbahçeİstanbulGebzeSporSMSSon Dakika

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