Erzurum\'da Kuytulcular hareketinin izinsiz yürüyüşü gözaltılarla sona erdi

Erzurum'da izinsiz yürüyüş ve gösteri yapmak isteyen Kuytulcular hareketi üyelerine polis müdahale etti. Polise direnen çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

KUYTUL'UN TUTUKLULUĞUNU PROTESTO ETTİLER

Edinilen bilgiye göre, Alparslan Kuytul'un Erzurum Dumlu Cezaevi'nde tutuklu bulunmasını protesto etmek için hareket üyeleri kentte bir araya geldi. Lala Paşa Camii yakınlarında toplanan grup, pankartlar açarak izinsiz yürüyüşe geçmek istedi.

UYARILARA RAĞMEN YÜRÜMEKTE ISRAR ETTİLER

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüyüşün yasal olmadığını belirterek gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Emniyet güçlerinin ihtarlarına rağmen yürümekte ısrar eden ve polise direnen çok sayıda gösterici, ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, kentteki güvenlik önlemleri artırıldı.