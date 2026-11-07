Erzurum\'da Kuytulcular hareketinin izinsiz yürüyüşü gözaltılarla sona erdi

Erzurum'da Kuytulcular hareketinin izinsiz yürüyüşü gözaltılarla sona erdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tutuklu bulunan Alparslan Kuytul için Erzurum'da bir araya gelen hareket üyeleri, Lala Paşa Camii yakınlarında pankart açarak yürümek istedi. Emniyet ekipleri yürüyüşün yasal olmadığını belirterek grubu dağılmaya çağırdı; ısrar eden ve polise direnen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Kentte güvenlik önlemleri artırıldı.
Erzurum'da izinsiz yürüyüş ve gösteri yapmak isteyen Kuytulcular hareketi üyelerine polis müdahale etti. Polise direnen çok sayıda gösterici gözaltına alındı.
KUYTUL'UN TUTUKLULUĞUNU PROTESTO ETTİLER
Edinilen bilgiye göre, Alparslan Kuytul'un Erzurum Dumlu Cezaevi'nde tutuklu bulunmasını protesto etmek için hareket üyeleri kentte bir araya geldi. Lala Paşa Camii yakınlarında toplanan grup, pankartlar açarak izinsiz yürüyüşe geçmek istedi.
UYARILARA RAĞMEN YÜRÜMEKTE ISRAR ETTİLER
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüyüşün yasal olmadığını belirterek gruba dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Emniyet güçlerinin ihtarlarına rağmen yürümekte ısrar eden ve polise direnen çok sayıda gösterici, ekipler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, kentteki güvenlik önlemleri artırıldı.
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