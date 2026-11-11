Gebze'de servis sürücüsü ters şeride girerek motosikletliyi tehlikeye attı - Son Dakika
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Gebze'de servis sürücüsü ters şeride girerek motosikletliyi tehlikeye attı

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Gebze\'de servis sürücüsü ters şeride girerek motosikletliyi tehlikeye attı
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Gebze\'de servis sürücüsü ters şeride girerek motosikletliyi tehlikeye attı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde servis sürücüsü, kırmızı ışıkta beklemeden ters şeride girerek trafiği tehlikeye düşürdü. Işıkta bekleyen aracın kamerasına yansıyan olayda servis sürücüsü, şeritteki motosikletliyi de tehlikeye attı ve motosikletli son anda kurtuldu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kırmızı ışıkta beklemek yerine ters şeride giren servis sürücüsü, trafiği tehlikeye attı. O anlar ışıkta bekleyen bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay, Gebze ilçesinde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, servis sürücüsünün kırmızı ışıkta beklemek yerine ters şeride girerek ışığın yeşile döndüğü esnada yola tehlikeli şekilde çıktığı görüldü. Hem kendisinin hem de trafikteki diğer sürücülerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan servis sürücüsü ters şeritten geçiş yaptığı esnada şeritte bulunan bir motosikletliyi de tehlikeye attı.

Görüntülerde; ışığın kırmızıda yeşile dönmesi, servis şoförünün ters şeritten yola dahil olması, o esnada şeritte bulunan motosikletlinin son anda kurtulması ve servis şoförünün normal şeride dahil olduğu anlar araç kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA
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