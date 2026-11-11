Gebze\'de çatısı tadilat halindeki 5 katlı binada yangın hasara neden oldu

Gebze'de çatısı tadilat halindeki 5 katlı binada yangın hasara neden olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gebze'de Osman Yılmaz Mahallesi 605 Sokak'ta tadilat yapılan 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ve polis ekibinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı.
Osman Yılmaz Mahallesi 605 Sokak'ta tadilat yapılan 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle çatı katında hasar oluştu.
Kaynak: AA
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