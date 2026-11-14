Gebze Belediyesi Güreş Takımı, 1. Lig finalinde TKİ\'yi yenip Süper Lig\'e yükseldi

Gebze Belediyesi Güreş Takımı, 2026-2027 sezonu 1. Lig müsabakalarında şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi. Gebze temsilcisi, yarı finalde Beşiktaş'ı 10-0, finalde ise Ankara TKİ Spor Kulübü'nü mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Samsun Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen 1. Lig müsabakalarında mücadele eden Gebze Belediyesi Spor Kulübü, serbest güreş branşında şampiyon oldu. Yarı finalde Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile karşılaşan Gebze ekibi, rakibini 10-0 mağlup ederek finale yükseldi. Final müsabakasında Ankara TKİ Spor Kulübü ile karşılaşan Gebze Belediyesi Güreş Takımı, rakibini mağlup ederek 2026-2027 sezonu 1. Lig şampiyonluğunu elde etti. Gebze temsilcisi, bu sonuçla Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazandı.