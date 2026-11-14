YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda - Son Dakika
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YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda

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YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel\'in yeni kadrosunda
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Yeni Parti, kuruluşunun ardından ilk olağan kurultayını Ankara'da gerçekleştiriyor. Bin 202 delegenin oy kullanacağı kurultayda genel başkanlık için tek aday Özgür Özel olurken, gözler yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesine çevrildi. Özel'in eşi ve kızıyla birlikte salona giriş yaptığı kurultayda, Bahçeli'nin gönderdiği çelengi büyüklüğü nedeniyle 2 kişi zor taşırken kırmızı güller dikkat çekti.

Yeni Parti'nin 1'inci Olağan Kurultayı, Ankara Spor Salonu'nda saat 10.00 itibarıyla başladı. Yaklaşık bin 200 delegenin katılımıyla gerçekleştirilen kurultayda, genel başkanlık yarışına tek aday olarak Özgür Özel katılıyor.

EŞİ VE KIZIYLA SALONA GİRDİ

Genel Başkan Özgür Özel, saat 10.00'da eşi Didem Özel ve kızı İpek Özel ile birlikte kurultay salonuna giriş yaptı. Özel'in salona girişinde "Pusulamız Millet" şarkısı çalındı.

YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda

Salonun dört bir yanı "Tükiye Yenileniyor" sloganlı kurultay afişleriyle dolduruldu. Sahnenin tam karşısındaki duvara Genel Başkan Özgür Özel'in önceki CHP Genel Başkanları Altın Öymen, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile fotoğrafları asıldı. Tribünlerde; "Özgür gelecek, yeni Türkiye", "Gençlerin yeni partisi", "O sandığa varacağız, o seçimi alacağız", "Sen neredeysen biz oradayız" yazılı pankartlar yer alırken salonun sağ kolonuna Yeni Parti lideri Özel'in mutlak butlan kararı sonrası CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesi ardından Meclis'e yürürken çekilmiş fotoğrafı yerleştirildi. Sol kolona ise yine aynı yürüyüşten Özel'in TOMA üstünde yumruğunu havaya kaldırdığı fotoğraf asıldı.

SAAT 10.10'DA KÜRSÜYE ÇIKTI

Özgür Özel, saat 10.10 itibarıyla kürsüye çıkarak partisinin kuruluş kurultayını açtı. Kurultayda genel başkanlık seçiminin yanı sıra partinin yeni yönetim kadrosu da belirlenecek.

YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda

Kurultayın açılması için gerekli imza sayısına ulaşılmasının ardından söz alan Özel, "Sayın Genel Başkanım, Türkiye'nin dört bir yanından Kurultayımıza katılan kıymetli delegelerimiz, değerli misafirlerimiz. Yeni Partimizin kuruluş kurultayı olan 1. Olağan Kurultayı için bu sabah saat 10.00 itibariyle delegelerimizin tamamının katılımıyla toplantı ve açılış yeter sayımız vardır. Kuruluş Kurultayını açıyorum" ifadesini kullandı. Daha sonra İstiklal Marşı okundu ve saygı duruşunda bulundu.

Eski Başbakan Yardımcısı Murat Karayalçın, Divan Başkanlığı'na seçildi.

SEMBOL FOTOĞRAFLAR SALONA ASILDI

Kurultay salonunda dikkat çeken ayrıntılardan biri de Özgür Özel'in 21 Mayıs'ta CHP Genel Merkezi'ne düzenlenen polis baskınının ardından Meclis'e yaptığı yürüyüş sırasında çekilen fotoğraflar oldu.

Söz konusu yürüyüşten iki fotoğraf, kurultay salonunun iki köşesine asıldı.

YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda

GÖZLER YENİ MYK LİSTESİNDE

Genel başkanlık için tek aday olan Özgür Özel'in, kurultayın ardından Merkez Yönetim Kurulu kadrosunda değişikliğe gitmesi ve yeni isimlere görev vermesi bekleniyor.

Partinin kuruluş sürecinin ardından gerçekleştirilen ilk olağan kurultayda, yeni yönetim kadrosunun nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda

BAHÇELİ ÇELENK GÖNDERDİ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeni Parti'nin "Türkiye yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da düzenlediği 1. Olağan Kurultayı'na kutlama çelengi gönderdi.

Bahçeli'nin gönderdiği çelengin üzerinde "Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı" yazarken, kırmızı gerbera, beyaz lilyum ve kırmızı güller yer aldı.

YENİ Parti ilk kurultayını yapıyor! Gözler Özel'in yeni kadrosunda

"KURULTAYIMIZI BİTİRDİKTEN SONRA TAM GAZ SAHADA OLACAĞIZ"

Yeni Parti'nin1. Olağan Kurultayı, "Türkiye Yenileniyor" sloganıyla Ankara Arena'da başladı. Kurultay öncesinde değerlendirmelerde bulunan Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, kuruluş kurultayını gerçekleştireceklerini belirterek, "Ağustos ayı sonunda başlattığımız kongre takvimini bugün ve yarın bu salonda sonlandırmış olacağız. Yavaş yavaş misafirlerimiz gelmeye başladı. Yoğun bir katılım var. Ankara merkezden ve diğer şehirlerden inanılmaz bir katılım olacak. Bugün ve yarın buradan bir şenlik havasıyla çıkmış olacağız hep beraber. Kurultay hazırlıklarının yoğun bir çalışma sonucunda tamamlandığını ifade eden Aytekin, "Arkadaşlarımız günlerdir hazırlanıyorlar. Türkiye yenileniyor, Türkiye yenilenecek. Türkiye'nin yenilenmeye ihtiyacı var. Bunu milletimiz istiyor, milletimiz bekliyor. YeniParti'nin kuruluş süreci de tam böyle olmuştu. Sağ olsunlar, herkesin eline emeğine sağlık. Oldukça düzenli, büyük bir disiplin içerisinde bir salon düzeni var. Herkes halinden memnun. Delegelerimiz gelmeye başladılar, imzalar atılıyor. Birazdan yeterli çoğunluk çok erken bir saatte sağlanmış olacak ve kurultayımızı başlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti'nin saha çalışmalarına ara vermediğini aktaran Aytekin, kurultay takviminin ardından çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi. Aytekin, şöyle konuştu:

"Biliyorsunuz Yeni Parti sahada kuruldu. Alanlarda, sokaklarda, meydanlarda milletimiz kurdu. Yeni Parti'nin yeri, Yeni Partililerin yeri sokaklardır, sahadır, vatandaştır, esnaftır, işçidir, çiftçidir, meydanlardır. Ara vermedik aslında. Bu kurultay takvimi içinde de Genel Başkanımız birçok ilde saha ziyaretleri yaptı. Yaz döneminde milletvekillerimiz Türkiye'nin 81 ilinde bulundular, saha ziyaretleri yaptılar. Çok ihmal ettiğimizi düşünmüyorum ama bu kurultay takviminde elbette kurultay biraz öne geçebiliyor. Kurultayımızı bitirdikten sonra tam gaz sahada olacağız. Türkiye'nin dört bir yanında milletimizin yanında olacağız."

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Okurların en beğendiği yorum

“Ülkemizin kurtuluşu için hayırlı olsun”

Tüm yorumlar (10)
Milliyetçi Hareket PartisiMerkez Yürütme KuruluDevlet BahçeliÖzgür ÖzelYeni PartiAnkaraGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (10)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Ülkemizin kurtuluşu için hayırlı olsun 12 14 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    Allah yar ve yardimcilari Olsun. 25 yildir -ecek -acak soule iyi olacak Boyle iyi olacak yalanlarindan biktik. 11 11 Yanıtla
  • Harun EROĞLU Harun EROĞLU:
    Bu partimi Yeni. İçi eski olduktan sonra isminin yeni olmasının bir kıymeti yok. 10 8
    onur pari onur pari:
    Taptığın parti ak mı peki? Boş yapma devam et. 5 5
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Boş parti, boş kişilik ! 6 5 Yanıtla
  • Mert demir Mert demir:
    Hadi Erdoğan'ı haberlere de yorum açın site yönetimi. Neden korkuyorsunuz 3 3 Yanıtla
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