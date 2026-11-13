Bursa'da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu - Son Dakika
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Bursa'da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu

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Bursa\'da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu
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Bursa\'da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu
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Pervanesine halat dolanan bir katamaran, Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi açıklarında fırtınada mahsur kaldı. Kaptan Ali Alakuş'un telsizle yaptığı yardım çağrısı üzerine Cemal Baba adlı balıkçı teknesi denize açıldı. Yedeğe alınan katamaran saat 17.30 sıralarında Kurşunlu Limanı'na ulaştırıldı, yaralanan olmadı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında, motoruna halat dolanması nedeniyle alabora tehlikesi geçiren katamaran ve kaptanı Ali Alakuş, balıkçıların müdahalesiyle kurtarıldı.

DENİZİN ORTASINDA MAHSUR KALDI

Olay, saat 15.05 sıralarında Karacabey ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir katamaranın pervanesine fırtınada güverteden sarkan halat dolandı. Bunun üzerine fırtınada gidemeyen ve denizin ortasında mahsur kalan kaptan telsizde yardım talebinde bulundu. Yardım çağrısı Kurşunlu Limanı'na ulaştı.

Bursa'da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu

BALIKÇI TEKNESİ YARDIMA KOŞTU

Çağrının ardından Kurşunlu Mahalle Muhtarı Kadir Civelek, liman kooperatifiyle irtibata geçerek kurtarma çalışmalarını organize etti. Bölgedeki balıkçılar da vakit kaybetmeden Cemal Baba isimli balıkçı teknesiyle denize açılarak mahsur kalan katamaranın yardımına koştu.

LİMANA ULAŞTIRILDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan balıkçılar, katamaranı halatla yedekleyerek kıyıya doğru çekmeye başladı. Deniz ortasında başlayan kurtarma çalışması, saat 17.30 sıralarında katamaranın güvenli şekilde Kurşunlu Limanı'na ulaştırılmasıyla sona erdi. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Bursa'da fırtınada mahsur kalan katamarana balıkçılar koştu

Zor anlar yaşayan denizci balıkçılara ve muhtara teşekkür ederken, operasyonu başarıyla tamamlayan balıkçılar da derin bir nefes aldı.

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Kaynak: İHA
Karacabey3. SayfaGüncelBursaSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Johny Guitar Johny Guitar:
    üç gündür uyarılar var bırakın kalsaymış 0 1 Yanıtla
  • Kasım Ekşi Kasım Ekşi:
    Bu lodosta ölümden kurtulmuş.Hayatını bu adamlara borçlu 1 0
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