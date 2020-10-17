Son Dakika Karacabey Haberleri

- Dün 17:07 "Ana Kucağı" Bursa'yı sarıyor
"Ana Kucağı" Bursa'yı sarıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi maksadıyla başlattığı Ana Kucağı Eğitim Merkezlerine Gürsu da eklendi.
- Dün 13:22 Karacabey Belediyespor'da hedef galibiyet
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Karacabey Belediyespor, sahasında Vanspor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.
- Dün 10:01 Futbol: Misli.com 2. Lig
Misli.com 2. Lig'in 6. haftası yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.
- 17.10.2020 08:59 Son dakika haber: GÜNDEM / 17 Ekim 2020
Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret edecek.
- 16.10.2020 16:15 Assan Foods'a "Tarımı Geleceğe Taşıyanlar" ödülü
Türkiye'nin önde gelen gıda sanayi kuruluşlarından Assan Foods, Akıllı Tarım Projesiyle "Tarımı Geleceğe Taşıyanlar" ödülüne layık görüldü.
- 15.10.2020 11:32 Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Can: "Bodrumspor galibiyetiyle moral bulduk"
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Bodrumpsor galibiyetiyle moral bulduklarını söyledi.
- 14.10.2020 19:27 Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Futbolda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta maçlarının ardından lider değişmedi.
- 14.10.2020 19:21 Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç
Futbolda Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta 5. hafta maçları tamamlandı.
- 14.10.2020 18:53 Bursa'da araca giren yılan İzmir'de çıkarıldı
Bursa'da araca giren yılan İzmir'de çıkarıldı Otoyolda giderken yılan aniden camda belirdi Bursa'dan İzmir'e doğru otomobiliyle seyir halinde olan K.F., otoyolda seyir halindeyken kaputtan yılan çıktığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.
- 14.10.2020 18:31 Bursa'da araca giren yılan İzmir'de çıkarıldı
Bursa'dan İzmir'e doğru otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, aracın kaputundan yılan çıktığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.
- 14.10.2020 17:35 Hatay'da Orman Bölge Müdürlüğü kuruluyor
Hatay'da Orman Bölge Müdürlüğü kuruluyor AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'da Orman Bölge Müdürlüğü kurulacağını duyurdu.
- 14.10.2020 17:06 Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 23
Gelen son dakika haberine göre Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın çıktıBALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahllesi'nde bulunan bir firmaya ait yağ fabrikasında yangın çıktı.
- 14.10.2020 15:20 Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor
Bursa'da İzmir'e doğru otomobiliyle seyir halinde olan Koray Fırıncıoğulları kaputtan yılan çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı. Fırıncıoğulları'nın yardım istediği itfaiye otomobilin içinde yılanı bulamadı. Olaydan 3 gün sonra baba Remzi Fırıncıoğulları, yılanı tekrar görünce, itfaiyeden yardım istedi. Ekiplerin, yılanı arama çalışmaları sürüyor.
- 13.10.2020 13:43 Bursa Ticaret Borsası'ndan bölge tarımına büyük hizmet
Bursa Ticaret Borsası tarafından, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu dahilinde kurulan Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketi, denetimlerin tamamlanmasının ardından yetkili sınıflandırıcı lisans belgesini alarak hizmet vermeye başladı.
- 13.10.2020 09:43 Futbol: Misli.com 2. Lig
Misli.com 2. Lig'de 5. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.
- 11.10.2020 00:58 Buğdayın atası artık Bursa'da üretiliyor
Hititler ve Frigler tarafından da tarımı yapılmış, genetiği değişmeden günümüze kadar gelmiş ve günümüz buğdayının atası kabul edilen Siyez buğdayı, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle artık Bursa'da üretiliyor.
- 10.10.2020 19:24 Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 3-0
STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Uğur Erdoğan (xx), Tolga Atasoy (xx)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx) - Hasan Güleryüz (xxx) (Dk. 64 Berk Ali), Sefa (xx) (Dk. 63 İlyas), Sergen (xx), Gökhan (xx) (Dk. 74 Ömer x), Yusuf (xx) (Dk. 87 Temel), Taşkın (xx) (Dk.
- 10.10.2020 18:31 Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Misli.com 2. Lig'de tamamlanan 4. hafta maçlarının ardından iki grupta da liderler değişmedi.
- 10.10.2020 17:57 Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç
Futbolda Misli.com 2. Lig'de 4. hafta maçları tamamlandı.
- 10.10.2020 12:23 Buğdayın atası artık Bursa'da üretiliyor
Buğdayın atası artık Bursa'da üretiliyor Hititler ve Frigler tarafından da tarımı yapılmış, genetiği değişmeden günümüze kadar gelmiş ve günümüz buğdayının atası kabul edilen Siyez buğdayı, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle artık Bursa'da üretiliyor.
- 10.10.2020 11:37 Ovakorusu'ndaki ayılar kışa hazırlanıyor
Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunan ayı barınağında ayılara, kış uykusu öncesi özel bakım ve beslenme programları uygulanıyor.
- 09.10.2020 13:50 Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı
Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, il genelinde koronavirüs mücadelesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaşadıkları bir olayı aktaran Kaşıkçı, koronavirüs hastası bir gelini, düğün hazırlıkları kapsamında kuaförde gelin başı yaptırırken bulduklarını söyledi.
- 09.10.2020 13:20 Başkan Tekin ve Soydan'ın Ankara temasları
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Ankara'da bazı temaslarda bulundu.
- 09.10.2020 12:11 Futbol: Haftanın programı
Futbolda Misli.com 2. Lig ile Misli.com 3. Lig'de dördüncü hafta maçları yapılacak.
- 09.10.2020 10:40 Son dakika haberi: Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı
Gelen son dakika haberine göre Erdek'te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü park halinde bulunan otomobile çarptı.
- 08.10.2020 15:10 Başkan Özkan, Numan Kurtulmuş'a Karacabey'in güzelliklerini anlattı
AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Çanakkale programı dönüşünde Karacabey' uğrayarak, Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi.
- 08.10.2020 12:08 Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker: Sahaya galibiyet için çıkacağız
Tarsus İdman Yurdu karşısında zorlu bir maç oynayacaklarını vurgulayan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi.
- 08.10.2020 09:03 Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor
SİVAS merkeze bağlı Üçtepe köyünde 100 dönüm arazide at çiftliği bulunan Atilla Özkan (46) tarafından şampiyon adayı İngiliz taylar yetiştiriliyor.
- 07.10.2020 09:37 'Haydut' göç yolundaki pelikanlara katıldı
BURSA'nın Karacabey ilçesinde, yaralı halde bulunduktan sonra tedavi edilip, göle salınan pelikan, göç yolundaki pelikanlara katılıp, bölgeden ayrıldı.
- 06.10.2020 14:43 Son dakika haberleri! İşte Süper Lig'in tüm transferleri
Gelen son dakika haberine göre 2020-2021 sezonu yaz transfer tescil dönemi dün akşam sona erdi ve Süper Lig'deki takımların kadroları da şekillendi.
- 06.10.2020 14:41 Süper Lig'in tüm transferleri
2020-2021 sezonu yaz transfer tescil dönemi dün akşam sona erdi ve Süper Lig'deki takımların kadroları da şekillendi.
- 06.10.2020 12:03 Son dakika... Süper Lig kulüpleri 1. transfer dönemini hareketli geçirdi
Son dakika haberleri... Türkiye'de 2020-2021 futbol sezonu 1. transfer ve tescil dönemi sona erdi.
- 05.10.2020 14:06 Karacabey Belediyespor, 18 maçtır yenilmiyor
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Karacabey Belediyespor, 18 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.
- 05.10.2020 12:24 Karacabey'de parke taşı çalışmaları sürüyor
Bursa'nın Karacabey ilçesinde parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.
- 05.10.2020 10:04 AK Parti Bursa'da ilçe kongrelerini tamamladı
AK Parti Bursa'da Mart ayında başlayan ve salgın sebebiyle ara verilen 17 ilçesinin kongrelerini tamamladı.
- 05.10.2020 09:25 Hakan Canan Can: "Sakaryaspor karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduk"
TFF. 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Sakaryaspor maçında galibiyeti kaçırdıkları için camia olarak üzgün olduklarını belirtti.
- 04.10.2020 22:15 Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Futbolda Misli.com 2. Lig'de 3. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
- 04.10.2020 21:23 Futbol: Misli.com 2. Lig'de toplu sonuç
Futbolda Misli.com 2. Lig'de 3. hafta bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
- 03.10.2020 15:31 Son dakika haberleri... Karacabey Belediyespor'da transfer
Son dakika spor haberi... TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor, Erokspor'dan orta saha oyuncusu Alper Karaman ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
- 03.10.2020 14:49 Alper Karaman, Karacabey Belediyespor'da
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Esenler Erokspor'dan orta saha oyuncusu Alper Karaman'ı transfer etti.
- 02.10.2020 15:26 Karacabey'de pandemi denetimleri sürüyor
Bursa'nın Karacabey ilçesinde pandemi ile mücadele sürüyor.
- 02.10.2020 13:46 Yeşilhisar'da sıcak asfalt çalışmaları başladı
Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yavuz Selim Mahallesinde başlayan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.
- 02.10.2020 12:07 Bursa'da temizlik işçisine çarparak kaçan sürücü teslim oldu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobiliyle temizlik işçisine çarparak kaçan sürücü polise teslim oldu.
- 02.10.2020 10:59 Kadın çiftçiler "ekinezya" yetiştirmeye başladı
Tarım ve Orman Bakanlığı, ABC Deterjan ve Dağkadı Üreten Kadınlar Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle Bursa'da kadın çiftçiler tarafından tıbbi ve aromatik bitki ekinezya yetiştirilmeye başlandı.
- 01.10.2020 19:25 Temizlik işçisine çarpan şahıs yakalandı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde çöp konteynerini boşaltmaya çalışan, belediyenin temizlik işçisine çarparak kaçan sürücü yakalandı.
- 01.10.2020 13:29 Karacabey Belediyespor zirvede ok uçurdu
Karacabey Belediyespor Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü, Bursa'nın beyaz incisi Uludağ'ın zirvesinde ok uçurdu.
- 01.10.2020 13:16 Karacabey Belediyespor zirvede ok uçurdu
Karacabey Belediyespor Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü, Bursa'nın beyaz incisi Uludağ'a zirve faaliyeti düzenledi.
- 30.09.2020 13:08 Devrilen kamyonun altında kalan sürücü öldü
BURSA'da, sürücü Mustafa Anbarcı'nın (50) direksiyon kontrolünü kaybettiği kamyon devrildi.
- 30.09.2020 12:55 Son Dakika | Bursa'da devrilen tıbbi malzeme yüklü kamyonun sürücüsü öldü
Son dakika haberi... Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
- 30.09.2020 12:39 Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.