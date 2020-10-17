Son Dakika Karacabey Haberleri

17:07 "Ana Kucağı" Bursa'yı sarıyor "Ana Kucağı" Bursa'yı sarıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin, özellikle dar gelirli ailelerin çocuklarının da okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabilmesi maksadıyla başlattığı Ana Kucağı Eğitim Merkezlerine Gürsu da eklendi.

13:22 Karacabey Belediyespor'da hedef galibiyet Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Karacabey Belediyespor, sahasında Vanspor Futbol Kulübü'nü ağırlayacak.

08:59 Son dakika haber: GÜNDEM / 17 Ekim 2020 Son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih sondaj gemisini ziyaret edecek.

16:15 Assan Foods'a "Tarımı Geleceğe Taşıyanlar" ödülü Türkiye'nin önde gelen gıda sanayi kuruluşlarından Assan Foods, Akıllı Tarım Projesiyle "Tarımı Geleceğe Taşıyanlar" ödülüne layık görüldü.

11:32 Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Can: "Bodrumspor galibiyetiyle moral bulduk" Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Bodrumpsor galibiyetiyle moral bulduklarını söyledi.

18:53 Bursa'da araca giren yılan İzmir'de çıkarıldı Bursa'da araca giren yılan İzmir'de çıkarıldı Otoyolda giderken yılan aniden camda belirdi Bursa'dan İzmir'e doğru otomobiliyle seyir halinde olan K.F., otoyolda seyir halindeyken kaputtan yılan çıktığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.

18:31 Bursa'da araca giren yılan İzmir'de çıkarıldı Bursa'dan İzmir'e doğru otomobiliyle seyir halinde olan bir kişi, aracın kaputundan yılan çıktığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

17:35 Hatay'da Orman Bölge Müdürlüğü kuruluyor Hatay'da Orman Bölge Müdürlüğü kuruluyor AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'da Orman Bölge Müdürlüğü kurulacağını duyurdu.

17:06 Son dakika haber! DHA YURT BÜLTENİ - 23 Gelen son dakika haberine göre Ayvalık'ta yağ fabrikasında yangın çıktıBALIKESİR'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahllesi'nde bulunan bir firmaya ait yağ fabrikasında yangın çıktı.

15:20 Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Bursa'da İzmir'e doğru otomobiliyle seyir halinde olan Koray Fırıncıoğulları kaputtan yılan çıktığını görünce şaşkınlık yaşadı. Fırıncıoğulları'nın yardım istediği itfaiye otomobilin içinde yılanı bulamadı. Olaydan 3 gün sonra baba Remzi Fırıncıoğulları, yılanı tekrar görünce, itfaiyeden yardım istedi. Ekiplerin, yılanı arama çalışmaları sürüyor.

13:43 Bursa Ticaret Borsası'ndan bölge tarımına büyük hizmet Bursa Ticaret Borsası tarafından, 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu dahilinde kurulan Laboratuvar ve Depoculuk Anonim Şirketi, denetimlerin tamamlanmasının ardından yetkili sınıflandırıcı lisans belgesini alarak hizmet vermeye başladı.

00:58 Buğdayın atası artık Bursa'da üretiliyor Hititler ve Frigler tarafından da tarımı yapılmış, genetiği değişmeden günümüze kadar gelmiş ve günümüz buğdayının atası kabul edilen Siyez buğdayı, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle artık Bursa'da üretiliyor.

19:24 Karacabey Belediyespor - Tarsus İdman Yurdu: 3-0 STAT: M. Fehmi GerçekerHAKEMLER: Veli Karakaya (xx), Uğur Erdoğan (xx), Tolga Atasoy (xx)KARACABEY BELEDİYESPOR: Hasan Kaya (xx) - Hasan Güleryüz (xxx) (Dk. 64 Berk Ali), Sefa (xx) (Dk. 63 İlyas), Sergen (xx), Gökhan (xx) (Dk. 74 Ömer x), Yusuf (xx) (Dk. 87 Temel), Taşkın (xx) (Dk.

12:23 Buğdayın atası artık Bursa'da üretiliyor Buğdayın atası artık Bursa'da üretiliyor Hititler ve Frigler tarafından da tarımı yapılmış, genetiği değişmeden günümüze kadar gelmiş ve günümüz buğdayının atası kabul edilen Siyez buğdayı, Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle artık Bursa'da üretiliyor.

11:37 Ovakorusu'ndaki ayılar kışa hazırlanıyor Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde bulunan ayı barınağında ayılara, kış uykusu öncesi özel bakım ve beslenme programları uygulanıyor.

13:50 Bursa'da koronavirüs hastası kadın gelin başı yaptırırken yakalandı Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Halim Ömer Kaşıkçı, il genelinde koronavirüs mücadelesi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yaşadıkları bir olayı aktaran Kaşıkçı, koronavirüs hastası bir gelini, düğün hazırlıkları kapsamında kuaförde gelin başı yaptırırken bulduklarını söyledi.

13:20 Başkan Tekin ve Soydan'ın Ankara temasları Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, Ankara'da bazı temaslarda bulundu.

12:11 Futbol: Haftanın programı Futbolda Misli.com 2. Lig ile Misli.com 3. Lig'de dördüncü hafta maçları yapılacak.

10:40 Son dakika haberi: Polisten kaçan motosiklet sürücüsü kaza yaptı Gelen son dakika haberine göre Erdek'te polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü park halinde bulunan otomobile çarptı.

15:10 Başkan Özkan, Numan Kurtulmuş'a Karacabey'in güzelliklerini anlattı AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Çanakkale programı dönüşünde Karacabey' uğrayarak, Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi.

12:08 Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker: Sahaya galibiyet için çıkacağız Tarsus İdman Yurdu karşısında zorlu bir maç oynayacaklarını vurgulayan Karacabey Belediyespor Başkanı İsmail Ülker, sahaya galibiyet için çıkacaklarını söyledi.

09:03 Sivas'taki at çiftliğinde şampiyon adayı taylar yetiştiriyor SİVAS merkeze bağlı Üçtepe köyünde 100 dönüm arazide at çiftliği bulunan Atilla Özkan (46) tarafından şampiyon adayı İngiliz taylar yetiştiriliyor.

09:37 'Haydut' göç yolundaki pelikanlara katıldı BURSA'nın Karacabey ilçesinde, yaralı halde bulunduktan sonra tedavi edilip, göle salınan pelikan, göç yolundaki pelikanlara katılıp, bölgeden ayrıldı.

14:43 Son dakika haberleri! İşte Süper Lig'in tüm transferleri Gelen son dakika haberine göre 2020-2021 sezonu yaz transfer tescil dönemi dün akşam sona erdi ve Süper Lig'deki takımların kadroları da şekillendi.

14:41 Süper Lig'in tüm transferleri 2020-2021 sezonu yaz transfer tescil dönemi dün akşam sona erdi ve Süper Lig'deki takımların kadroları da şekillendi.

14:06 Karacabey Belediyespor, 18 maçtır yenilmiyor Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Karacabey Belediyespor, 18 maçtır yenilgi yüzü görmüyor.

12:24 Karacabey'de parke taşı çalışmaları sürüyor Bursa'nın Karacabey ilçesinde parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

10:04 AK Parti Bursa'da ilçe kongrelerini tamamladı AK Parti Bursa'da Mart ayında başlayan ve salgın sebebiyle ara verilen 17 ilçesinin kongrelerini tamamladı.

09:25 Hakan Canan Can: "Sakaryaspor karşısında galibiyeti kaçıran taraf olduk" TFF. 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Hakan Canan Can, Sakaryaspor maçında galibiyeti kaçırdıkları için camia olarak üzgün olduklarını belirtti.

15:31 Son dakika haberleri... Karacabey Belediyespor'da transfer Son dakika spor haberi... TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Karacabey Belediyespor, Erokspor'dan orta saha oyuncusu Alper Karaman ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

14:49 Alper Karaman, Karacabey Belediyespor'da Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Esenler Erokspor'dan orta saha oyuncusu Alper Karaman'ı transfer etti.

13:46 Yeşilhisar'da sıcak asfalt çalışmaları başladı Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan, Yavuz Selim Mahallesinde başlayan sıcak asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

12:07 Bursa'da temizlik işçisine çarparak kaçan sürücü teslim oldu Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobiliyle temizlik işçisine çarparak kaçan sürücü polise teslim oldu.

10:59 Kadın çiftçiler "ekinezya" yetiştirmeye başladı Tarım ve Orman Bakanlığı, ABC Deterjan ve Dağkadı Üreten Kadınlar Kalkınma Kooperatifi iş birliğiyle Bursa'da kadın çiftçiler tarafından tıbbi ve aromatik bitki ekinezya yetiştirilmeye başlandı.

19:25 Temizlik işçisine çarpan şahıs yakalandı Bursa'nın Karacabey ilçesinde çöp konteynerini boşaltmaya çalışan, belediyenin temizlik işçisine çarparak kaçan sürücü yakalandı.

13:29 Karacabey Belediyespor zirvede ok uçurdu Karacabey Belediyespor Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü, Bursa'nın beyaz incisi Uludağ'ın zirvesinde ok uçurdu.

13:16 Karacabey Belediyespor zirvede ok uçurdu Karacabey Belediyespor Uluabatlı Hasan Okçuluk Kulübü, Bursa'nın beyaz incisi Uludağ'a zirve faaliyeti düzenledi.