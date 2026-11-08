Karacabey Belediyespor, 10'uncu haftada Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Karacabey Belediyespor, 10'uncu haftada Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı

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Karacabey Belediyespor, 10\'uncu haftada Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 10'uncu haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı. Karacabey'in golü 7. dakikada İbrahim Has'tan gelirken, Kırklarelispor'un golünü 16. dakikada Massis Gülük attı.

Yasin KESKİN/ KARACABEY (Bursa),

STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker

HAKEMLER: Fuat Filiz, Feyzullah Çimen, Furkan Ogün Demir

KARACABEY BELEDİYESPOR: Orhan Kurşun, Oğuz Çolak, Kerem Kaya, İbrahim Has, Reşo Akın, Niyazi Batuhan Salman (Dk. 65 Arda Yumurtacı), Bora Yılmaz (Dk. 88 Ali Kerim Yıldız), Ahmet Ertuğrul Öztürk (Dk. 83 Sabrican Vural), Atakan Dama (Dk. 88 Enes Çalışkan), Tayyip Mevlüt Kaya, Furkan Kütük

KIRKLARELİSPOR: Hayrullah Mert Akyüz, Serdar Cansu, Ulaş Zengin, Şener Kaya, Onur Karakabak, Ömer Faruk Yücel, Semih Üstün (Dk. 88 Ahmet Ege Evsan), Massis Gülük, İbrahim Can Köse (Dk. 88 Koray Bulman), Furkan Fehmi Güneş (Dk. 63 Hozan Harman), Anıl Koç (Dk. 72 Berke Can Özsoy)

GOLLER: Dk. 7 İbrahim Has (Karacabey Belediyespor) - Dk. 16 Massis Gülük (Kırklarelispor)

SARI KARTLAR: Ömer Faruk Yücel, Semih Üstün, Hozan Harman (Kırklarelispor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 10'uncu haftasında Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: DHA
Türkiye Futbol FederasyonuKırklarelisporİbrahim HasKaracabeySporSon Dakika

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