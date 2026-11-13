Balıkçılar, Karacabey açıklarında alabora tehlikesi geçiren katamaranı kurtardı - Son Dakika
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Balıkçılar, Karacabey açıklarında alabora tehlikesi geçiren katamaranı kurtardı

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Balıkçılar, Karacabey açıklarında alabora tehlikesi geçiren katamaranı kurtardı
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Karacabey'e bağlı Yeniköy açıklarında Ali Alakuş'un kullandığı katamaranın motoruna halat dolandı. Fırtına nedeniyle limana giremeyen tekne, alabora tehlikesi geçirirken balıkçılar ve Mahalle Muhtarı Kadir Civelek tarafından halatla Kurşunlu Balıkçı Barınağı'na çekildi.

BURSA'nın Karacabey ilçesi açıklarında, motoruna halat dolanması nedeniyle alabora tehlikesi geçiren katamaran ve kaptanı Ali Alakuş, balıkçıların müdahalesiyle kurtarıldı.

Olay öğlen saatlerinde, Yeniköy açıklarında meydana geldi. Yeniköy Limanı'na katamaranıyla yanaşmak isteyen Ali Alakuş, şiddetli fırtına nedeniyle limana giremedi. Bandırma yönüne gitmek üzere hareket eden Alakuş'un katamaranının motoruna, kıyıdan yaklaşık 1 mil açıkta halat dolandı. Katamaran alabora tehlikesi geçirirken, Alakuş telsizle yardım istedi. Yardım çağrısını duyan çevredeki balıkçılar ve Mahalle Muhtarı Kadir Civelek bölgeye gitti. Halat yardımıyla tekneye bağlanan katamaran, Karacabey Kurşunlu Balıkçı Barınağı'na çekildi.

Kaynak: DHA
DenizcilikKaracabeyFırtınaYeniköyGüncelÇevreYaşamSon Dakika

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