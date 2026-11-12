Antalya'daki COP31 kapsamında 62 katılımcı OGM eğitim merkezini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya'daki COP31 kapsamında 62 katılımcı OGM eğitim merkezini ziyaret etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

COP31 dolayısıyla Antalya'ya gelen 62 katılımcı, Döşemealtı'daki OGM Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesini anlatarak merkezin 21 ülkeden 252 uzmana eğitim verdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) dolayısıyla Antalya'ya gelen farklı ülkelerden 62 katılımcı, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Döşemealtı ilçesindeki merkeze gelen Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Kaliforniya Doğal Kaynaklar Bakanı Sekreteri Wade Crowfoot, Brezilya'nın Mato Grosso eyaleti valisi Ottaviano Olavo Pivetta başta olmak üzere Meksika, İspanya, Portekiz ve Güney Afrika gibi ülkelerden 62 katılımcıyı Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve ekibi karşıladı.

Karacabey, merkezin salonundaki konuşmasında, Türkiye'nin orman yangınlarına karşı??????? mücadelesi ve yanan alanların ağaçlandırılmasıyla ilgili bilgi verdi.

Her geçen gün orman yangını riskinin??????? arttığına dikkati çeken Karacabey, yangınların şeklinin değiştiğini, daha yıkıcı hale geldiğini, söndürülmesinin ve bunlarla mücadele edilmesinin daha zor olduğunu söyledi.

Buna karşılık orman yangınlarıyla mücadele şeklinin de değişmesi gerektiğini belirten Karacabey, "Orman yangınlarıyla mücadeleye temelde baktığımız zaman aslında sadece yangını söndürmek olarak değerlendirmiyoruz. Yangınlarla mücadeleyi aslında yangının çok öncesinden başlayan bir çalışma olarak değerlendiriyoruz." dedi.

Ülkenin Akdeniz iklim kuşağında bulunması sebebiyle her geçen gün orman yangınlarına daha fazla maruz kalacaklarını göz önünde bulundurduklarını kaydeden Karacabey, bu kapsamda 14 yıl önce hükümet ve ormancılar olarak böyle bir tesisi hayata geçirdiklerini anlattı.

Misafirleri COP31 vesilesiyle ağırlama fırsatı bulduklarını dile getiren Karacabey, şunları kaydetti:

"COP31'in ana gündem maddesi iklim. İklim değişikliğinin en önemli unsurlarından bir tanesi aslında insanların başta ormanlar olmak üzere doğaya verdiği zarar, doğada yaptıkları tahribat. Bunun sonucunda da yangınlar ve iklim değişikliği meydana geliyor. İklim değişikliğinin en önemli panzehri, en önemli unsurlarından bir tanesi de ormanlar. İşte biz burada ormanları yangınlardan ve tüm zararlardan nasıl koruyabileceğimizin mücadelesini veriyoruz. Burada sadece Türkiye'nin ormancıları ya da Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele eden ekiplere eğitim vermiyoruz. Adından da anlaşılacağı üzere uluslararası bir merkez. Bugüne kadar 21 ülkeden 252 orman yangın uzmanına da eğitim vermiş bir merkez. Bu sayının daha da artmasını için çalışmalara devam ediyoruz."

Kaliforniya Valisi Newsom ise ABD'deki en güzel ama bir o kadar da zor eyaletinde valilik yaptığını söyledi.

İklimi tanıma ve farkındalık oluşması için bir araya geldiklerini belirten Newsom, şöyle konuştu:

"Karşı karşıya olduğumuz durum sıcaklığın daha sıcak, kurunun daha kuru ve yağışların daha şiddetli halini yaşıyoruz. Sonrasında art arda gelen tarihin en vahşi yangınlarını yaşıyoruz. Yangınlar ve seller nedeniyle Kaliforniya'daki yerler, yaşam tarzları, geleneklerin hepsi bununla silinip gitti. Bu durum bir şekilde iklim politikası hakkındaki sohbetleri de değiştirdi."

Konuşmaların ardından Karacabey ve ekibi, yabancı konukları tesisi gezdirerek, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadele kapasitesi, eğitim altyapısı ve uluslararası işbirliği çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA
Orman YangınlarıDöşemealtıKaracabeyTürkiyeAntalyaGüncelCOP31ÇevreDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci 200 milyon dolar kazandırıyor Denizi olmayan ilimiz balık üretiminde birinci! 200 milyon dolar kazandırıyor
Sedat Peker, Hacı Yakışıklı’nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı Sedat Peker, Hacı Yakışıklı'nın Atatürk için yazdıklarına kayıtsız kalamadı
Acun Ilıcalı’dan dev imza Avrupa kupaları yeniden Exxen’de Acun Ilıcalı'dan dev imza! Avrupa kupaları yeniden Exxen'de
Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi Doktor ve hemşire hastane koridorunda birbirine girdi
Adliyeden el ele çıktılar mı Berdan Mardini iddiaya yanıt verdi Adliyeden el ele çıktılar mı? Berdan Mardini iddiaya yanıt verdi
15:13
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis’e sundu
AK Parti, GSS borçlarının silinmesini kapsayan kanun teklifini Meclis'e sundu
15:03
Okulda bu da oldu Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
Okulda bu da oldu! Öğrenci kapıdaki polise saldırdı, havaya ateş açıldı
15:03
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu’nu zora sokacak iddialar
Eski korumasından Necmi Kadıoğlu'nu zora sokacak iddialar
14:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan emekli maaşlarıyla ilgili “Güçlü“ talimat
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili "Güçlü" talimat
14:42
21 gole katkı veren Nene için ayrılık iddiası: Menajerine talimat verdi
21 gole katkı veren Nene için ayrılık iddiası: Menajerine talimat verdi
14:09
Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar Rahatsız olduğu olaya bakın
Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2026 15:22:38. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'daki COP31 kapsamında 62 katılımcı OGM eğitim merkezini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android