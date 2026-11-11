Karacabey'de yasak bölgede avlanan 3,5 ton kum şırlanı ele geçirildi - Son Dakika
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Karacabey'de yasak bölgede avlanan 3,5 ton kum şırlanı ele geçirildi

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Karacabey\'de yasak bölgede avlanan 3,5 ton kum şırlanı ele geçirildi
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Bursa'nın Karacabey ilçesi Yeniköy sahilinde yapılan ortak denetimde, yasak bölgede avlandığı belirlenen yaklaşık 3,5 ton sahipsiz kum şırlanı ele geçirildi. Canlı olduğu tespit edilen kum şırlanları, ekiplerin çalışmasıyla yeniden denize bırakıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, yasak bölgede avlandığı belirlenen yaklaşık 3,5 ton kaçak kum şırlanı ele geçirildi. Canlı olarak ele geçirilen kum şırlanları yeniden denize bırakıldı.

Karacabey ilçesi Yeniköy sahilinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ile Yeniköy Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ortak denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde, avlanması yasak olan bölgede çıkarıldığı belirlenen yaklaşık 3,5 ton sahipsiz kum şırlanı ele geçirildi.

Canlı olduğu tespit edilen kum şırlanları, ekiplerin çalışmasıyla yeniden doğal yaşam alanları olan denize bırakıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karacabey'de yasak bölgede avlanan 3,5 ton kum şırlanı ele geçirildi - Son Dakika
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