Karacabey sahilinde ele geçirilen 3,5 ton kaçak kum şırlanı denize geri bırakıldı

Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Yeniköy sahilinde gerçekleştirilen ortak denetimde, kaçak avcılıkla elde edilen tonlarca kum şırlanı bulundu. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Yeniköy Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, avlanması yasak olan bölgeden çıkarıldığı belirlenen deniz canlılarına el konuldu.

3,5 TON KUM ŞIRLANI DENİZE GERİ BIRAKILDI

Denetimlerde yaklaşık 3,5 ton kum şırlanının sahipsiz olduğu tespit edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede canlı oldukları belirlenen kum şırlanlarının doğal yaşam alanlarına geri bırakılmasına karar verildi.

Bunun üzerine ekipler, ele geçirilen deniz canlılarını yeniden denize bıraktı.

DENİZİN DOĞAL FİLTRELERİ ARASINDA YER ALIYORLAR

Kum şırlanları, deniz suyunu süzerek beslenen çift kabuklu canlılar arasında bulunuyor. Sudaki planktonları, mikroskobik organizmaları ve organik parçacıkları filtreleyerek besin ihtiyaçlarını karşılıyorlar.

Bu özellikleri sayesinde kıyı sularındaki bazı askıda maddelerin uzaklaştırılmasına katkıda bulunarak su kalitesinin ve ekolojik dengenin korunmasında rol oynuyorlar.

AŞIRI AVCILIK DENİZ EKOSİSTEMİNİ TEHDİT EDİYOR

Kum şırlanları gibi filtreyle beslenen deniz canlılarının popülasyonlarının azalması, kıyı ekosistemlerini olumsuz etkileyebiliyor.

Özellikle aşırı avlanma ve yaşam alanlarının tahrip edilmesi, bu canlıların doğal ortamlarındaki varlığını tehdit ediyor. Yeniköy sahilinde ele geçirilen kum şırlanlarının denize geri bırakılmasıyla canlıların doğal yaşamlarını sürdürmeleri sağlandı.