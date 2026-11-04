Bursa Karacabey'de yağmurun ardından beliren gökkuşağı görenleri hayran bıraktı - Son Dakika
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Bursa Karacabey'de yağmurun ardından beliren gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

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Bursa Karacabey\'de yağmurun ardından beliren gökkuşağı görenleri hayran bıraktı
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Bursa Karacabey\'de yağmurun ardından beliren gökkuşağı görenleri hayran bıraktı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde yağmurun ardından güneşin açmasıyla gökyüzünde beliren gökkuşağı ilçede renkli görüntüler oluşturdu. Kırmızıdan mora uzanan renkleriyle bir süre görülen gökkuşağı, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi ve objektiflere yansıdı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yağmurun ardından güneşle birlikte gökyüzünde beliren gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Karacabey ilçesinde yağışın ardından güneşin açmasıyla oluşan gökkuşağı, gökyüzünü adeta renk cümbüşüne çevirdi. Kırmızıdan mora kadar uzanan renkleriyle kendini gösteren gökkuşağı, ilçede güzel görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde bir süre boyunca tüm renkleriyle görülen gökkuşağı, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken ortaya çıkan renkli manzara objektiflere de yansıdı. Yağmur ve güneşin aynı anda etkili olduğu anlarda ortaya çıkan gökkuşağı, ilçede görsel şölen yaşattı.

Kaynak: İHA
KaracabeyGüncelŞölenBursaYaşamÇevreSon Dakika

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