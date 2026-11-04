Bursa Karacabey\'de yağmurun ardından beliren gökkuşağı görenleri hayran bıraktı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yağmurun ardından güneşle birlikte gökyüzünde beliren gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Karacabey ilçesinde yağışın ardından güneşin açmasıyla oluşan gökkuşağı, gökyüzünü adeta renk cümbüşüne çevirdi. Kırmızıdan mora kadar uzanan renkleriyle kendini gösteren gökkuşağı, ilçede güzel görüntüler oluşturdu. Gökyüzünde bir süre boyunca tüm renkleriyle görülen gökkuşağı, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken ortaya çıkan renkli manzara objektiflere de yansıdı. Yağmur ve güneşin aynı anda etkili olduğu anlarda ortaya çıkan gökkuşağı, ilçede görsel şölen yaşattı.