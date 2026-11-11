Antalya'da Orman Genel Müdürü Karacabey 11.11'de fidanı toprakla buluşturdu - Son Dakika
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Antalya'da Orman Genel Müdürü Karacabey 11.11'de fidanı toprakla buluşturdu

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Antalya\'da Orman Genel Müdürü Karacabey 11.11\'de fidanı toprakla buluşturdu
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Antalya\'da Orman Genel Müdürü Karacabey 11.11\'de fidanı toprakla buluşturdu
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Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya'daki COP31 kapsamında 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde saat 11.11'de fidan dikti. Türkiye genelinde 81 ilde 756 noktada düzenlenen etkinliklerde Karacabey, fidanların gelecek nesiller için önemli adım olduğunu söyledi.

Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla saat 11.11'de fidan dikti. Türkiye genelinde 81 ilde 756 ayrı noktada fidan dikim etkinlikleri gerçekleştirildiğini belirten Karacabey, "Bugün dikeceğimiz fidanlar, gelecek nesillerin daha yeşil, daha yaşanabilir ve daha güzel bir çevrede yaşaması için atılmış çok önemli adımlar" dedi.

Antalya'da gerçekleştirilen COP31 Liderler Zirvesi öncesinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, konferansın Mavi Bölge olarak adlandırılan alanında bulunan Çin Bahçesi'nde saatler 11.11'i gösterdiğinde fidanı toprakla buluşturdu. İklim değişikliğiyle mücadele ve daha yeşil bir gelecek hedefiyle gerçekleştirilen fidan dikimi, uluslararası konferansın düzenlendiği alanda Milli Ağaçlandırma Günü'ne dikkat çekti.

"81 ilde 756 ayrı noktada fidan dikiliyor"

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 11 Kasım'ın Türkiye ormancılığı açısından özel bir gün olduğunu belirterek, "Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Bizim için, Türkiye ormancıları için özel günlerden bir tanesi. 2019 yılında Cumhurbaşkanımızın bugünü Milli Ağaçlandırma Günü ilan etmesinden bu yana ülkemizin 81 ilinde her yıl milyonlarca vatandaşımızla birlikte fidan dikim etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Adeta bir şölen, bayram havası içerisinde bu günü kutluyoruz. Bugüne kadar milyonlarca fidanı toprakla buluşturduk. Bu çalışmalarımız birçok Guinness rekoruna da konu oldu. Bugün de ülkemizin 81 ilinde 756 ayrı noktada milyonlarca fidan toprakla buluşmuş olacak" dedi.

"Her bir fidan geleceğin ormanlarını oluşturacak"

Fidan dikim etkinliklerinin toplumun her kesiminden vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Karacabey, "2019 yılından bu yana 81 ilimizde ve 922 ilçemizde, gencinden yaşlısına, küçüğünden büyüğüne tüm vatandaşlarımızın, resmi kurumların ve özel kuruluşların katılımıyla fidan dikim etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Bugünü tam bir bayram havası içerisinde kutluyoruz. Gerçekten de bir bayram olarak nitelendirebiliriz. Çünkü bugün dikeceğimiz fidanlar, gelecek nesillerin daha yeşil, daha yaşanabilir ve daha güzel bir çevrede yaşaması için atılmış çok önemli adımlar. Her bir fidan geleceğin ormanlarının tohumlarını barındıracak. İnanıyoruz ki geleceğin Türkiye'si bugünkünden çok daha yeşil ve yaşanabilir olacak" ifadelerini kullandı.

COP31 Liderler Zirvesi öncesinde gerçekleştirilen fidan dikimiyle, Milli Ağaçlandırma Günü'nün doğayı koruma ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakma mesajı konferans alanına taşındı.

Kaynak: İHA
KaracabeyTürkiyeAntalyaGüncelCOP31YaşamÇevreSon Dakika

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