Ali Şen, doğa yürüyüşünü iptal edip Kütahyaspor'un 3-1 galibiyetini tribünde kutladı - Son Dakika
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Ali Şen, doğa yürüyüşünü iptal edip Kütahyaspor'un 3-1 galibiyetini tribünde kutladı

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Ali Şen, doğa yürüyüşünü iptal edip Kütahyaspor\'un 3-1 galibiyetini tribünde kutladı
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Kütahya'da yaşayan emekli Ali Şen, her pazar yaptığı doğa yürüyüşünü iptal ederek Kütahyaspor'un Karacabey Belediyespor'u 3-1 yendiği maçta tribündeki yerini aldı. Şen, 29. dakikada Fatih Somuncu'nun golüyle yaşadığı coşkuyu cep telefonuyla kaydetti.

Kütahya'da yaşayan emekli Ali Şen, tutkunu olduğu Kütahyaspor'u yalnız bırakmamak adına tribündeki yerini aldı. Her pazar gerçekleştirdiği doğa yürüyüşü (trekking) programını iptal ederek maça giden Şen, Kütahyaspor'un 3-1 kazandığı karşılaşmada yaşadığı büyük coşkuyu kaydetti.

Kütahya'da yaşayan emekli Ali Şen, Kütahyaspor'un dün Dumlupınar Stadyumu'nda Karacabey Belediyespor ile oynadığı kritik karşılaşma için tribüne koştu. Hafta sonu rutinleşen doğa yürüyüşü etkinliğini Kütahyaspor için erteleyen Şen, "Bu pazar dağlar beni beklemesin dedim ve takımıma destek olmak için stadyumun yolunu tuttum. Maça gitmem, içime attıklarımı tribünde haykırmam lazımdı" ifadelerini kullandı.

Karşılaşma öncesinde büyük bir heyecan yaşadığını belirten Ali Şen, stadın kapısına geldiğinde yaşadığı hisleri, "Adeta Süper Lig'in 4 büyük takımının maçına giriyormuşum gibi bir heyecan vardı içimde" sözleriyle tarif etti.

Dün oynanan karşılaşmanın 29. dakikasında Kütahyasporlu futbolcu Fatih Somuncu'nun attığı golle büyük bir coşku yaşandığını belirten Şen, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Golden sonraki sevinci dile getiren Şen, "Fatih Somuncu golü attığında adeta zafer sarhoşu oldum. O anın heyecanıyla kendimi tutamayarak bulunduğum tribünde bağırmaya başladım ve bu unutulmaz anları cep telefonumla kayda aldım" dedi.

Kaynak: İHA
KaracabeyAli ŞenKütahyaYaşamSporSon Dakika

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