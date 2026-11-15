Bursa-Balıkesir yolunda Seyran Köyü Köprüsü altında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa-Balıkesir yolunda Seyran Köyü Köprüsü altında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Bursa-Balıkesir yolunda Seyran Köyü Köprüsü altında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Bursa-Balıkesir karayolunda gece 00.10 sıralarında Seyran Köyü Köprüsü altında meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavileri sürüyor.

Bursa- Balıkesir karayolunda gece saat 00.10 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Seyran Köyü Köprüsü altında meydana geldi. Zafer A. yönetimindeki 45 BAB 682 plakalı çekici ve buna bağlı 42 BFE 484 plakalı römork, köprü altından yola çıktığı sırada aynı güzergahta seyreden Murathan M. A. (25) idaresindeki 07 AGV 373 plakalı araç ile, römorkun sol köşesine çarptı.

Kazada kamyonet sürücüsü Murathan M. A. ile araçta yolcu olarak bulunan Ergün Y. (24), Eylül S. U. (19) ve Sudenaz Yiğit (20) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Sudenaz Yiğit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Diğer üç yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Hayatını kaybeden Sudenaz Yiğit'in Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu'nda okuduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa-Balıkesir yolunda Seyran Köyü Köprüsü altında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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