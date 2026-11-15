OGM, Antalya\'daki merkezi Akdeniz yangın koordinasyon üssü yapmayı hedefliyor

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Antalya'daki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nin, Akdeniz ülkelerinde çıkabilecek büyük orman yangınlarında uluslararası koordinasyon merkezi haline getirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Karacabey, AA muhabirine, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında, Orman Genel Müdürlüğünün (OGM) Döşemealtı ilçesindeki Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi'nde yürüttüğü çalışmaları anlattı.

Merkezin 14 yıldır hizmet verdiğini belirten Karacabey, burada orman yangınlarıyla mücadele eden işçi ve uzmanlara eğitim verildiğini söyledi.

Merkezin uluslararası alanda da önemli bir eğitim üssü olduğunu vurgulayan Karacabey, bugüne kadar 23 ülkeden 252 uzmana eğitim verildiğini kaydetti.

Dünyanın birçok bölgesinde orman yangını riskinin arttığına, yangınların daha yıkıcı hale geldiğine dikkati çeken Karacabey, bu afetlerle mücadelenin ülkelerin tek başlarına yürütebilecekleri bir çalışma olmaktan çıktığını vurguladı. Karacabey şöyle konuştu:

"Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile yaptığımız görüşmelerde bu merkezin teknik ve fiziki kapasitesinin artırılarak daha fazla ülkeye, daha fazla ülkenin yangın uzmanlarına eğitim verebilecek bir hale dönüştürülmesini kararlaştırdık. Merkezin sadece bir eğitim merkezi olmanın ötesinde bölgemizde çıkabilecek, Akdeniz bölgesinde, Akdeniz ülkelerinde çıkabilecek büyük yangınlarda Uluslararası Koordinasyon Merkezi haline getirmeyi arzu ediyoruz. Yangın öncesinde eğitimler ve ortak tatbikatlarla hazırlık yapılmazsa müdahale için gelen takviye ekipler birbiriyle koordineli çalışamayabiliyor. Bunun önüne geçmek için FAO ile merkezimizi eğitim, koordinasyon ve yönetim alanlarında daha işlevsel hale getirmek için çalışıyoruz."

COP31 kapsamında merkezi ziyaret eden yabancı konuklardan kendi ülkelerinde de eğitim verilmesi yönünde talepler aldıklarını anlatan Karacabey, Asya, Afrika ve Balkan ülkelerinden uzmanlara eğitimler düzenlediklerini belirtti.

ABD'li konukların da Türkiye'nin kullandığı sistemin kendi ülkelerinde uygulanması ve geliştirilmesi konusunda işbirliği teklifinde bulunduğunu aktaran Karacabey, Türkiye'nin 187 yıllık ormancılık ve orman yangınlarıyla mücadele tecrübesini paylaşmaya hazır olduğunu ifade etti.

Karacabey, ABD'nin de büyük orman yangınlarıyla karşı karşıya kalan ülkeler arasında bulunduğunu belirterek, karşılıklı tecrübe paylaşımının önemine değindi.

2026 yılında meydana gelen orman yangınlarının yüzde 86'sının insan kaynaklı olduğunu bildiren Karacabey, vatandaşları yangınlara karşı daha dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.