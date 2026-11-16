Karacabey\'deki kazada yaşamını yitiren 20 yaşındaki genç kız Ankara\'da defnedildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Sudenaz Yiğit, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

15 Kasım gecesi Bursa-Balıkesir kara yolu Seyran Köyü Köprüsü altında meydana gelen kazada, Murathan M.A.'nın (25) kullandığı 07 AGV 373 plakalı hafif ticari araç, köprülü kavşaktan yola çıkan Zafer A.'nın kullandığı 45 BAB 682 plakalı tıra çarpmıştı. Kamyonet sürücüsü Murathan M. A. ile araçta yolcu olarak bulunan Ergün Y. (24), Eylül S. U. (19) yaralanırken, diğer yolcu 20 yaşındaki Sudenaz Yiğit hayatını kaybetmişti.

Vefat eden genç kız Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan Ahmet Efendi Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yiğit'in naaşı namazın ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Diğer üç yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat sürüyor.