Gazeteci Uludağ, Gebze'de 4 kişinin öldüğü yıkım davasında hakim karşısına çıktı - Son Dakika
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Gazeteci Uludağ, Gebze'de 4 kişinin öldüğü yıkım davasında hakim karşısına çıktı

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Gazeteci Uludağ, Gebze\'de 4 kişinin öldüğü yıkım davasında hakim karşısına çıktı
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Gazeteci Alican Uludağ'ın Gebze'de 4 kişinin öldüğü Arslan Apartmanı yıkımına ilişkin paylaşımları nedeniyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Uludağ, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun tanık dinlenmesini istedi; mahkeme duruşmayı 25 Mart 2027'ye erteledi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Gazeteci Alican Uludağ hakkında, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 kişinin yaşamını yitirdiği Arslan Apartmanı'nın yıkımında metro inşaatının etkili olduğuna ve Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğuna dikkati çektiği sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davanın ilk duruşması görüldü. Uludağ savunmasında, "Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tanık olarak dinlensin ve CİMER başvurusunun ardından hangi önlemlerin alındığının kendisine sorulsun" diye konuştu. Mahkeme, duruşmayı 25 Mart'a erteledi.

Gazeteci Alican Uludağ hakkında, 29 Ekim 2025'te Gebze'de Arslan Apartmanı'nın yıkılması sonucu 4 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin X hesabından yaptığı haber içerikli paylaşımları nedeniyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla dava açılmıştı. Uludağ, 3 Kasım 2025'te "Gebze soruşturmasında Ulaştırma Bakanı'nı Yüce Divan'a götürecek gelişme..." başlığıyla yaptığı paylaşımda, binanın yıkımında altından geçen metro inşaatının etkili olduğunu ve Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğunu dile getirmişti.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine paylaşımına erişim engeli getirilen Uludağ hakkında soruşturma başlatılmış, dosya yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderilmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 10 Eylül 2026'da Uludağ hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan iddianame düzenlemişti.

Savcılık, Uludağ'ın "hiçbir veriye dayanmayan yanıltıcı bilgiyi" toplumda ayrışmaya, kamu barışının ve toplumun huzur ve güven ortamının bozulmasına elverişli şekilde alenen paylaştığını ve eylemini zincirleme şekilde gerçekleştirdiğini ileri sürdü. Uludağ'ın TCK'nın 217/A-1 ve 43/1 maddeleri uyarınca 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Ankara 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Alican Uludağ katıldı. Uludağ'a destek vermek için YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer ve YENİ Parti Kocaeli Milletvekili Nail Çiler de duruşmayı izledi.

"OLAYIN ÜSTÜNDEN 1 YIL GEÇTİ BİR KİŞİ HAKKINDA DAVA AÇILMADI"

Savunmasına duruşmaya avukatla katılmayacağını belirterek başlayan Uludağ, "Asliye ceza mahkemelerinin avukatlık ücretlerinin alt sınırı 62 bin TL oldu. Davayı kazandığım takdirde devletin hazinesinden bu 62 bin TL çıkacak. Devletin Hazinesi'nden boş yere para çıkmaması için avukatımla katılmıyorum" dedi. Gebze'de çöken bina olayının üzerinden bir yıl geçmesine karşın tek bir sorumlu hakkında dava açılmadığını belirten Uludağ, "Ancak burada bu olayı takip eden bir gazeteci olarak ben yargılanıyorum" şeklinde konuştu.

Ankara Adliyesi'nde 2010 yılından bu yana yargı muhabirliği yaptığını belirten Uludağ, çöken binaya ilişkin olayı en başından beri takip ettiğini söyledi. Paylaşımında iki temel unsur bulunduğunu ifade eden Uludağ, "Birincisi bilirkişilerin tespitini anlatıyorum, onlar metro inşaatı nedeniyle çöktüğünü anlatıyor. Bu bilgileri olay yerini inceleyen yetkililerden aldım. Ben de bu tespitlerin üzerine burada Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğuna dikkat çektim" dedi.

Bilirkişi heyetinin 29 Ekim 2025'te keşfe başladığını, raporun ise 29 Kasım 2025'te hazırlandığını belirten Uludağ, raporun kendi paylaşımından bir ay sonra düzenlendiğine dikkati çekti. Raporda, yazdıklarının çok daha fazlasının yer aldığını söyleyen Uludağ, binanın altından geçen metro inşaatının çökmedeki etkisinin çok sayıda tespitle ortaya konulduğunu ifade etti.

"BENİM TESPİTLERİM BİR AY SONRA RAPORLARLA DOĞRULANDI"

Uludağ, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın oluşturduğu 8 kişilik bilirkişi heyetinin raporunun sonuç bölümünü de duruşmada okudu. Raporda, tünel kazılarıyla birlikte yer altı suyu seviyesindeki değişimlerin etkisiyle tünel üstü ile bina arasında kalan zeminde hacim kaybı oluştuğu, binanın ana yola bakan tarafında son 4-5 ay içerisinde yaklaşık 5 santimetre düşey ve yatay deplasman gerçekleştiği belirtildi. Raporda, zemindeki hacim kaybının bina stabilitesini etkileyecek büyüklüğe ulaştığı, binanın temelinin zeminle temasının giderek kaybolduğu ve 29 Ekim 2025'te stabilitenin tamamen yitirilmesiyle binanın aşağı yönde çökerek devrildiği kanaatine varıldığı ifade edildi. Raporda, Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğunun da anlatıldığını belirten Uludağ, "Kısacası ben uydurmamışım. Benim tespitlerim bir ay sonra raporlarla doğrulanmış. Bu yüzden burada yanıltıcı bilgiyi yayma gibi bir durum söz konusu değil" dedi.

"ULAŞTIRMA BAKANLIĞI BU RİSKİ 5 AY ÖNCESİNDEN BİLİYORDU. PEKİ NE TEDBİRİ ALMIŞ?"

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun sorumluluğuna ilişkin değerlendirmesini yineleyen Uludağ, "Ben hala iddia ediyorum Ulaştırma Bakanı Yüce Divan'da yargılanmalı" dedi. Çöken binanın hemen yanında ikamet eden bir kişinin olaydan 5 ay önce, 26 Mayıs 2025'te CİMER'e başvurarak, "Metro inşaatı sonrası binamızda çatlaklar oluştu" dediğini aktaran Uludağ, Ulaştırma Bakanlığı'nın da yıkımdan 4 ay önce bu başvuruya yanıt verdiğini belirtti. Uludağ, "Yani Ulaştırma Bakanlığı bu riski 5 ay öncesinden biliyordu. Peki bunu biliyor ve ne tedbir almış? Bir tedbir almamış ki 4 ay sonra bir bina çöküyor ve bir aile yok oluyor" ifadelerini kullandı. Çöken binada yaşamını yitiren ailenin muhafazakar bir aile olduğunu belirten Uludağ, "Ama bunu iktidar basınından bir gazeteci dahi haber yapmadı, gündem etmedi" dedi.

Haberi takip etmeyi sürdürdüğünü ve tutuklu bulunduğu süreçte de çalıştığı kurum DW Türkçe'de bilirkişi raporunu haberleştirdiğini anlatan Uludağ, raporda Kocaeli Üniversitesi'nin zeminin ve bölgenin metro inşaatına uygun olmadığı yönündeki uyarılarına da yer verildiğini söyledi.

BİR SONRAKİ DURUŞMA 25 MART'TA

Paylaşımının habercilik faaliyeti olduğunu ve kamu yararı taşıdığını vurgulayan Uludağ, öncelikle beraatini talep etti. Mahkemenin aksi yönde karar vermesi ihtimaline karşı Uludağ, "Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tanık olarak dinlensin ve CİMER başvurusunun ardından hangi önlemlerin alındığının kendisine sorulsun" dedi. Uludağ ayrıca Bakanlığa müzekkere yazılmasını ve Gebze'deki soruşturma dosyasının mevcut dava dosyasına eklenmesini talep etti.

Mütalaa için savcıya süre verilmesine karar veren mahkeme, bir sonraki duruşmayı 25 Mart 2027'ye erteledi.

Kaynak: ANKA
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