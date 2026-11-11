Gebze'de çatı yangınında son kattaki dairede bulunan 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Gebze'de çatı yangınında son kattaki dairede bulunan 1 kişi hayatını kaybetti

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Gebze\'de çatı yangınında son kattaki dairede bulunan 1 kişi hayatını kaybetti
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Gebze\'de çatı yangınında son kattaki dairede bulunan 1 kişi hayatını kaybetti
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Gebze'de tadilat yapılan 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında binanın son katındaki dairede bulunan 1 kişi hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Osman Yılmaz Mahallesi 605. Sokak'ta tadilat yapılan 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ekiplerce yapılan kontrolde, binanın son katındaki dairede bulunan İhsan Günal'ın (73) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaynak: AA
İtfaiyeKocaeliGüncelGebzeSon Dakika

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