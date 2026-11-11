Bursa\'da 12 yıldır bekleyen Boeing 747\'yi Kocaeli\'den gelen vatandaş satın aldı

Bursa'da bir hurdacıda 12 yıldır bekleyen ve görenleri hayrete düşüren Boeing 747 uçağı, Kocaeli'den gelen bir vatandaş tarafından satın alındı. Uzun süredir hayalini kurduğu hobi evi projesini gerçekleştirmek için uçağı satın alan Sefa Yamalı, uçağı Gebze'deki bahçesine götürerek ofis ve hobi evine dönüştüreceğini söyledi.

Uzun yıllar sefer yaptıktan sonra ekonomik ömrünü tamamlayıp hurdaya çekilen Boeing 747 model yolcu uçağı, 2017 yılında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından restoran projesi kapsamında İstanbul'dan Bursa'ya getirildi. Ancak projenin iptal edilmesi üzerine atıl durumda kalan uçak, daha sonra Ertan Çoğrul tarafından satın alındı. 7 tırla parçalar halinde taşınarak geri dönüşüm tesisine getirilen dev uçak, burada uzun yıllar bekledikten sonra yeni sahibini buldu.

ilginç görüntüsüyle daha önce haberlere konu olan Boeing 747 uçağı, 12 yılın ardından yeni sahibine kavuştu. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan içerik üreticisi Sefa Yamalı, uzun süredir hayalini kurduğu projeyi hayata geçirmek için internet üzerinden araştırma yaparken Bursa'daki uçağa rastladı. Haberlerden de uçağın hikayesini öğrenen Yamalı, sahibi Ertan Çoğul ile iletişime geçerek anlaşmaya vardı. Satın alınan uçak, çekici yardımıyla taşınmak üzere araca yüklendi.

"Deli olduğumu düşünenler oldu ama hayalime inanıyorum"

Uçağı satın almak için Kocaeli'nin Gebze ilçesinden Bursa'ya gelen Sefa Yamalı, uzun zamandır böyle bir hayali olduğunu belirterek, "Kocaeli Gebze'den uçağı almak için geliyorum. Fotoğraf ve video işleriyle uğraşıyorum. Uçağı derin bir araştırma sonucu internet üzerinden, haberlerden bulduk. Sonrasında Ertan abimizle tanıştık, anlaştık ve alıp gidiyoruz. Uzun zamandır bir hayalim vardı, onu gerçekleştireceğim inşallah. İnsanlar bana çok tuhaf baktılar, deli olduğumu düşünenler oldu. Bu uçak bana çok farklı gözüküyor şu an. İnşallah güzel olacak. Hayal etmek başarmanın yarısıdır, ben başaracağıma inanıyorum" dedi.

Uçağın geçmişini de araştırdığını ifade eden Yamalı, "Uçağın hikayesini de araştırdım. Uzun yıllar burada bekledikten sonra bana nasip oluyor. Kocaeli Gebze'de köyde bahçemiz var, oraya götürüyorum. Onu ofis olarak kullanacağım, hobi evim olmasını istiyorum. Bu şekilde kullanacağım inşallah" diye konuştu.

"12 yıldır bizdeydi, şimdi onun hayallerine ortak oluyor"

Uçağın eski sahibi Ertan Çoğul ise 12 yıldır kendilerinde bulunan uçağı yeni sahibine teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "12 yıldır uçak bizdeydi. Bugün Sefa kardeşim için uçağımızı araca yükledik. Ben onun hayallerini gerçekleştireceğine inanıyorum. İnşallah yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

"Her şeyi çektim ama ilk kez uçak çekiyorum"

Uçağın taşınması için gelen çekici sürücüsü de yaşadığı şoku dile getirdi. Meslek hayatında birçok farklı araç taşıdığını ancak ilk kez bir uçakla karşılaştığını söyleyen sürücü, "Hayatımda tekeri olan her şeyi çektim fakat Sefa arkadaşım uçak çekeceğiz dediğinde inanmamıştım. Gördüğümde çok şaşırdım ve şimdi buradayım. Uçağımızı yükledik, bizim için de bir deneyim oldu" dedi.

Yıllardır hurdacıda bekleyen ve görenlerin ilgisini çeken uçak, yeni sahibinin hayallerine ev sahipliği yapmak üzere Kocaeli'nin Gebze ilçesine doğru yola çıktı.

Dünyanın en ünlü yolcu uçaklarından biri olan Boeing 747, 1969'da ilk uçuşunu yaptı ve uzun yıllar "Göklerin Kraliçesi" olarak anıldı. Farklı modelleri bulunsa da en yaygın versiyonlardan biri olan Boeing 747

70,7 metre uzunluğa, 64,4 metre kanat açıklığına, 19,4 metre yüksekliğe,

4 adet turbofan motora sahip. Uçağın boş ağırlığı ise 180 ton. Üst kattaki karakteristik "kambur" tasarımıyla tanınan Boeing 747 bir dönem dünyanın en büyük yolcu uçağı unvanını taşıdı. ABD Başkanlık uçağı Air Force One olarak kullanılan uçaklar da Boeing 747 platformundan geliştirildiği bilinirken, kargo taşımacılığında hala dünyanın en önemli uçaklarından biri olma unvanını korumaktadır.