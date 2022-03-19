Son Dakika Boeing Haberleri

12:04 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı Çin'in güneyinde düştü, kurtarma çalışmaları devam ediyor Departmanın verdiği bilgilere göre Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den havalanan ve Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'ya giden China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 uçağı, saat 14.38'de Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesinin Molang köyü yakınlarında düşerek yangına yol açtı. Uçağın düştüğü yerin yakınlarında çalışan bir işçi, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Tepenin diğer tarafında bir uçak gürültüsü duydum. Bir saniye sonra patlama oldu" diye konuştu.

11:54 Çin'in Guangxi Bölgesinde Düşen Yolcu Uçağı İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor NANNİNG, 22 Mart (Xinhua) — Departmana göre, Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den havalanan ve Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'ya gitmekte olan China Eastern Havayolları şirketine ait Boeing 737 uçağı, saat 14.38'de Wuzhou kentinin Tengxian ilçesine bağlı Molang köyü yakınlarındaki dağlık bir alana düştü ve dağda yangına neden oldu. Guangxi bölgesel sağlık komisyonu, bölgeye 12 tıp uzmanı gönderdi […]

11:44 Boeing China, Çin'deki Uçak Kazasına Dair Açılan Soruşturmaya Yardım Etmeye Hazır Olduğunu Duyurdu BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) — ABD'deki Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ile temas halinde olduğunu belirten Boeing China, teknik uzmanlarının soruşturmanın yürütülmesinde Çin Sivil Havacılık İdaresi'ne yardım etmeye hazır olduğunu da ifade etti. İçinde 132 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Pazartesi öğleden sonra düşmüştü. Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den kalkan […]

09:02 Avustralya'nın insansız savaş uçağına "Hayalet Yarasa" ismi verildi Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, tüm testlerini başarıyla tamamlayan Avustralya ve Boeing ortak yapımı ilk insansız savaş uçağına "MQ-28A Ghost Bat" (MQ-28A Hayalet Yarasa) isminin verildiğini bildirdi.

08:44 Çin'deki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: Düşüş önce durdu sonra hızla devam etti Çin'in Guangxi bölgesinde dün yaşanan uçak kazasıyla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Uzmanlar, irtifa kaybıyla birlikte G-kuvvetinin mürettebatı bayılttığını ve pilotların bilincini kaybettiğini düşünürken, "10 ile 20 saniye arasında pilotlardan biri ya da ikisi kendine gelerek uçağı kurtarmaya çalışmış olabilir" görüşünde hem fikir oldu. Diğer taraftan verilerde uçağın düşüş anının yaklaşık 10 saniyeliğine durduğu ve kısaca yükseldiği sonra düşüşün hızla devam ettiği fark edildi.

08:42 China Eastern Airlines, uçak kazasının ardından acil durum müdahale mekanizmasını devreye soktu China Eastern Airlines şirketi, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bir yolcu uçağının düşmesi sonrasında acil durum müdahale mekanizması başlattıklarını duyurdu.

18:13 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Çin liderinden acil müdahale emri geldi Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 123 yolcu ve 9 mürettebatı taşıyan uçak öğleden sonra düştü. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, enkaza derhal acil müdahale edilerek var gücüyle arama kurtarma çalışmalarına başlanması emrini verdi.

14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı Çin'de China Eastern Havayolları'na ait 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı dağlık alana düştü. Uçağın düşme anı kameralara yansıdı.

12:18 Çin'de yolcu uçağının düşme anı görüntüsü ortaya çıktı Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı.

12:03 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı İçinde 133 yolcu olduğu ifade edilen ve China Eastern Havayolu şirketine ait Boeing 737 yolcu uçağının düştüğü öğrenildi. Kazanın ilk görüntüleri gelirken yangın çıkması endişelendirdi.

12:02 Çin'de 133 yolculu Boeing 737 tipi bir uçak düştü Çin medyasına göre China Eastern Airlines havayoluna ait 133 yolculu Boeing 737 tipi bir uçak Guangşi bölgesinde düştü.

11:58 Çin'de 132 kişiyi taşıyan uçak düştü-2 KAZA NEDENİ BİLİNMİYORGlobal Times'ın haberinde, MU 5735 kuyruk numaralı Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşme nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.

11:46 Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü Çin'de, Çin Doğu Havayolları'na ait 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü.

11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağınin Guangşi eyaletinde düştüğü ve kaza nedeniyle belgedeki dağlık alanda yangın başladığı öğrenildi

11:19 Son dakika! Norveç'te düşen NATO savaş uçağında 4 kişi öldü Gelen son dakika haberlerine göre Norveç'in kuzeyinde Beiarn bölgesinde düşen NATO'ya ait askeri uçaktaki 4 kişinin öldüğü bildirildi.

20:49 ABD'den aralarında Abramovich'in uçağının da bulunduğu 100 uçağa "uçuş engeli" ABD Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Rusya'ya yönelik ihracat kontrollerini ihlal ettikleri gerekçesiyle aralarında Rus iş insanı Roman Abramovich'in uçağının da yer aldığı 100 uçağın uçuşunu engellemeye yönelik önlem aldı.

23:12 BAE hava yolu şirketi Emirates, Tel Aviv uçuşlarını 23 Haziran'da başlatacak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ulusal hava yolu şirketi Emirates, 23 Haziran 2022'den itibaren Dubai'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e günlük uçuşların başlayacağını duyurdu.

10:59 Haftanın tarihine bakış Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası olurken, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini de kanıtladı.

00:58 TEI Havacı Kadınlar Haftası'nı etkinliklerle kutladı Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (TEI), "Dünya Havacı Kadınlar Haftası" etkinlikleri kapsamında "Havacılığın Merkezine İlk Adımlar" projesi ile 500'e yakın kız öğrenci ile bir araya geldi.

14:43 TEI Havacı Kadınlar Haftası'nı etkinliklerle kutladı TEI Havacı Kadınlar Haftası'nı etkinliklerle kutladıESKİŞEHİR Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (TEI), "Dünya Havacı Kadınlar Haftası" etkinlikleri kapsamında "Havacılığın Merkezine İlk Adımlar" projesi ile 500'e yakın kız öğrenci ile bir araya geldi.

09:29 Ukrayna krizi havacılığı vurdu Pandemi koşullarının etkisinden kurtulmaya çalışan havacılık sektörü, şimdi de Ukrayna savaşı nedeniyle adeta türbülansa giriyor.

08:08 Ukrayna'da mahsur kalan 230 Pakistanlı öğrenci ülkelerine ulaştı Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya mahsur kalan 230 Pakistanlı öğrenciyi taşıyan Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Boeing-777 tipi yolcu uçağı Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.

22:11 Rusya'da uluslararası uçuşlarını durduran şirketlerin sayısı artıyor Batılı şirketlerin Rus uçaklarına el koyma riski nedeniyle Rusya'da uluslararası uçuşlarını durduran hava yolu ve tur şirketlerinin sayısı artıyor.

15:33 TCI Galley'leri, Kanada firması Lynx Air ile uçacak Kanada'nın yeni ve düşük maliyetli (low cost) hizmet sunan hava yolu firması Lynx Air, kabin içi ürünleri için TCI ile anlaştı.

13:09 Suudi Arabistan Dünya Savunma Fuarı (WDS) yarın başlıyor Suudi Arabistan'ın 6-9 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı küresel savunma ve güvenlik alanındaki Dünya Savunma Fuarı (WDS) yarın başlıyor.

14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak 9 gün önce Ukrayna topraklarına yönelik askeri operasyon emri veren Vladimir Putin, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar sonrası dikkat çeken bir açıklama yaptı. Putin, başta komşu ülkeler olmak üzere dünya ülkelerine seslenen Putin, "Rusya ile ilişkilerini normalleştirin" dedi.

13:02 Putin'in 'Nükleer güç' tehdidinin ardından Biden, "kıyamet günü uçağı"nı havalandırdı! Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken ABD Hava Kuvvetleri'nin nükleer bombaya dayanıklı "kıyamet günü uçağı" eğitim için gökyüzüne çıktı. Ayrıntıları gizlenen araç, 4,5 saatlik bir eğitim uçuşu yapıldı.

13:34 Airbus, Rusya'ya yedek parça tedarikini durdurdu Merkezi Avrupa'da bulunan uçak üreticisi Airbus, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından Rusya'ya yedek parça göndermeyi ve Rus hava yollarını desteklemeyi askıya aldığını duyurdu.

06:43 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batılı firmalar Rusya'yı terk ediyor Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlarla birlikte HSBC, BP ve Shell gibi Batılı firmalar da ülkedeki faaliyetlerini ve yatırımlarını sonlandırmaya başladı.

06:13 ABD havacılık devi Boeing, Rus havayollarına desteğini askıya alacak ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing şirketi, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgalin ardından Boeing'in Rus havayollarına verdiği desteği askıya alacağını duyurdu.

03:19 Rus yolcu uçağı Yunan sınırından geri dönmek zorunda kaldı Rus yolcu uçağı Yunan sınırından geri dönmek zorunda kaldı Türk Hava Sahasından geçerek İtalya'nın Verona kentine gitmekte olan Rus uçağı, Yunan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince geri dönerek İstanbul Havalimanına iniş yaptı.

21:34 RUS YOLCU UÇAĞI İSTANBUL'A İNDİ RUS hava yolu şirketi Aeroflot'un Moskova-Verona seferini yapan yolcu uçağı, Yunanistan hava sahası üzerinden dönerek İstanbul Havalimanı'na indi.

21:17 Yunan hava sahasına kabul edilmeyen Rus yolcu uçağı İstanbul indi - Yunan hava sahasına kabul edilmeyen Rus yolcu uçağı İstanbul indi Avrupa Birliği'nin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasının ardından Türk Hava Sahasından geçerek İtalya'nın Verona kentine gitmekte olan Rus yolcu uçağı, Yunan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince İstanbul...

10:38 THY, ÜÇ YENİ BAKIM ANLAŞMASINA İMZA ATTI THY Teknik, Dubai merkezli havayolu Flydubai, Kuveyt merkezli havayolu Jazeera Airways ile İsviçre merkezli havacılık ve uzay danışmanlığı şirketi AMROS Global'e bakım hizmeti verecek.

20:08 Çin, uçağına lazer tutulduğunu iddia eden Avustralya'yı "dezenformasyonla" suçladı Çin, Avustralya hükümetinin bir Çin donanma gemisinin Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçağa lazer tuttuğuna ilişkin iddiasını yalanladı.

14:52 Airbus, ikonik uçağı A380'in 500 parçasını açık artırmaya çıkaracak Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus, 21. yüzyılın ilk yeni uçağı A380'in 500 parçasını açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.

06:40 Morrison, Çin gemisinin Avustralya uçağına lazer tutmasına tepki gösterdi Açıklaması Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Arafura Denizi'nde deniz devriye uçağına lazer tutan Çin donamasına ait savaş gemisini "pervasız ve sorumsuz" hareket etmekle suçladı.

13:34 Milletvekillerinden Ankara 1. OSB'ye ziyaret TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız başkanlığındaki milletvekili heyeti, Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek, ulaştırma, havacılık ve döküm sanayisi alanlarında faaliyet gösteren firmalarda incelemelerde bulundu.

14:54 THY Teknik AŞ, "Boeing 787 Dreamliner"ın üs bakımını başarıyla gerçekleştirdi Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, bakım kabiliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek ilk kez "Boeing 787 Dreamliner" tipi uçağın üs (ağır) bakımını tamamladı.

17:11 Corendon Airlines uçağı, Tour of Antalya'nın simge fotoğrafında Corendon Airlines, profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya'ya 4. yılında da sponsorluk desteği verirken, Boeing 737-800 uçağıyla organizasyonun simge fotoğrafında yer aldı.

12:03 Son dakika... Fransa, Endonezya'ya 42 Rafale savaş uçağı satıyor Bir son dakika haberine göre Fransa, Endonezya ile 42 Rafale savaş uçağının satışı için anlaşma imzaladı.

11:28 Suudi Arabistan mart ayında düzenlenecek savunma fuarı için hazırlıklarını tamamladı Suudi Arabistan, 6-9 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı küresel savunma ve güvenlik alanındaki Dünya Savunma Fuarı (WDS) için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.

15:36 AB ile ABD midye ticaretine başlayacak Avrupa Birliği (AB) ve ABD, 11 yıl önce durdurdukları midye ve istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri ticaretine yeniden başlama kararı aldı.

20:43 Etiyopya, Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden havalandırdı Etiyopya Hava Yolları, 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen Boeing 737 Max tipi uçakları yaklaşık 3 yıl sonra yeniden kullanmaya başladı.

03:36 Biden ve Katar Emiri Al Sani Beyaz Saray'da görüştü ABD Başkanı Joe Biden ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede küresel enerji kaynaklarının istikrarının sağlanması ve Afganistan dahil birçok ikili ve bölgesel konuyu ele aldı.

10:26 Haftanın tarihine bakış Türk lirasından (TL) 6 sıfır atılmasını öngören yasa 31 Ocak 2004'te Resmi Gazete'de yayımlandı.

09:22 İTÜ Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarı açılış töreni Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, İTÜ Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarına ekstra destekler vereceklerini belirterek, "Bu yeni dünyayı, bu gençler sökerler zaten. Bizim de ihtiyacımız var onlara.

16:27 Son dakika! Türk Hava Yolları'nda bir istifa haberi daha: Emine Erdoğan'ın yeğeniydi Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın görevden ayrılmasıyla başlayan 'istifa dalgası' devam ediyor. THY'de beklenmedik bir isim daha istifasını sundu. İBB Meclis Üyesi ve Havacılık gazetecisi Ali Kıdık, "Gülbaran, Emine Erdoğan'ın yakınıydı" ifadelerini kullandı.

13:20 Milli savaş uçağı çıkacak, cari açık düşecek (2) Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, başta Milli Muharip Uçak Projesi'nin ihtiyaçlarını karşılamak olmak üzere çeşitli projeler için kurdukları yeni tesislerin ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sağlayacağını bildirdi.

20:29 Boeing'den uçan taksi için yeni yatırım Boeing, pilotsuz hava taksisi geliştirilmesine yönelik çalışmalar için havacılık şirketi Wisk'e 450 milyon dolar daha yatırım yapacak.

00:58 Miami-Londra uçuşunda maske krizi ABD'nin Miami-Londra seferini gerçekleştiren American Airlines'a ait bir yolcu uçağı, maske takmayan yolcu nedeniyle yaklaşık 1 buçuk saatlik uçuşun ardından Miami'ye döndü.

10:30 Miami-Londra uçuşunda maske krizi ABD'nin Miami-Londra seferini gerçekleştiren American Airlines'a ait bir yolcu uçağı, maske takmayan yolcu nedeniyle yaklaşık 1 buçuk saatlik uçuşun ardından Miami'ye döndü.

10:05 Uluslararası hava yolu şirketleri 5G belirsizliği nedeniyle bazı ABD uçuşlarını askıya aldı Birçok büyük uluslararası hava yolu şirketi, 5G teknolojisine geçiş sürecinde oluşabilecek potansiyel riskler nedeniyle bazı ABD uçuşlarında düzenlemeye gitti.

20:00 Uluslararası hava yolu şirketleri 5G belirsizliği nedeniyle bazı ABD uçuşlarını askıya aldı Birçok büyük uluslararası hava yolu şirketi, 5G teknolojisine geçiş sürecinde oluşabilecek potansiyel riskler nedeniyle bazı ABD uçuşlarında düzenlemeye gitti.

14:44 5G teknolojisi ABD'de uçuşları aksatacak mı? ABD'nin önde gelen on havayolu şirketi telefonlarda 5G teknolojisine geçişin felakete yol alabileceğini söylüyor.

00:45 BAE ulusal havayolu şirketi, 5G'ye geçiş nedeniyle ABD'ye uçuşları askıya aldı BAE'nin ulusal havayolu şirketi Emirates Havayolları, ABD'de 5G teknolojisine geçilmesinin potansiyel riskleri nedeniyle bu ülkeye yapılacak uçuşların askıya alındığını duyurdu.

11:04 ABD'li hava yolu şirketlerinden 5G uyarısı ABD'li büyük hava yolu şirketleri, 5G teknolojisinin hava trafiğinde kaosa yol açabileceği uyarısı yaptı.

11:22 Virgin Orbit, 7 uyduyu yörüngeye fırlattı LOS Virgin Orbit şirketi, 7 uyduyu uzaya başarılı şekilde fırlattı.

16:09 Honduras'ta kokpite giren yolcu ortalığı birbirine kattı - Honduras'ta kokpite giren yolcu ortalığı birbirine kattı Honduras'ta uçağın kokpitine girip, cama çıkan yolcu paniğe neden oldu.

23:59 Geçen yıl uçak siparişlerinde Boeing ilk sırada ABD'li uçak üreticisi Boeing, geçen yıl aldığı 909 uçak siparişi ile Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus'ı geride bıraktı.

17:03 Son dakika gündem: Kazakistan'daki uçuş ekipleri ve yolcular tahliye seferiyle Türkiye'ye getirildi Bir son dakika haberine göre Kazakistan'daki protestolar birlikte uçuşların durması nedeniyle aralarında THY ekiplerinin de bulunduğu havacılık personelleri ve yolcular tahliye seferiyle İstanbul'a getirildi.

11:34 THY'nin tahliye uçağı Kazakistan'dan Türkiye'ye geldi Kazakistan'ın Almatı kentinde bulunan Türk Hava Yolları (THY) çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin bazı personelleri ile Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak İstanbul'a geldi.

12:00 Haftanın tarihine bakış Mustafa Kemal Atatürk, İzmit'te düzenlediği, 16 Ocak 1923 gecesi başlayıp 17 Ocak sabahı saat 03.00'e kadar 5,5 saat süren ilk basın toplantısına katılan dokuz gazeteciye, devrimlerinin ipuçlarını açıkladı.