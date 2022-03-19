Son Dakika Boeing Haberleri

- 12:04 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı Çin'in güneyinde düştü, kurtarma çalışmaları devam ediyor
Departmanın verdiği bilgilere göre Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den havalanan ve Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'ya giden China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 uçağı, saat 14.38'de Wuzhou kentine bağlı Tengxian ilçesinin Molang köyü yakınlarında düşerek yangına yol açtı. Uçağın düştüğü yerin yakınlarında çalışan bir işçi, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Tepenin diğer tarafında bir uçak gürültüsü duydum. Bir saniye sonra patlama oldu" diye konuştu.
- 11:54 Çin'in Guangxi Bölgesinde Düşen Yolcu Uçağı İçin Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
NANNİNG, 22 Mart (Xinhua) — Departmana göre, Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den havalanan ve Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'ya gitmekte olan China Eastern Havayolları şirketine ait Boeing 737 uçağı, saat 14.38'de Wuzhou kentinin Tengxian ilçesine bağlı Molang köyü yakınlarındaki dağlık bir alana düştü ve dağda yangına neden oldu. Guangxi bölgesel sağlık komisyonu, bölgeye 12 tıp uzmanı gönderdi […]
- 11:44 Boeing China, Çin'deki Uçak Kazasına Dair Açılan Soruşturmaya Yardım Etmeye Hazır Olduğunu Duyurdu
BEİJİNG, 22 Mart (Xinhua) — ABD'deki Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu ile temas halinde olduğunu belirten Boeing China, teknik uzmanlarının soruşturmanın yürütülmesinde Çin Sivil Havacılık İdaresi'ne yardım etmeye hazır olduğunu da ifade etti. İçinde 132 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, Çin'in güneyinde yer alan Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde Pazartesi öğleden sonra düşmüştü. Yunnan eyaletinin merkezi Kunming'den kalkan […]
- 09:02 Avustralya'nın insansız savaş uçağına "Hayalet Yarasa" ismi verildi
Avustralya Savunma Bakanı Peter Dutton, tüm testlerini başarıyla tamamlayan Avustralya ve Boeing ortak yapımı ilk insansız savaş uçağına "MQ-28A Ghost Bat" (MQ-28A Hayalet Yarasa) isminin verildiğini bildirdi.
- 08:44 Çin'deki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: Düşüş önce durdu sonra hızla devam etti
Çin'in Guangxi bölgesinde dün yaşanan uçak kazasıyla ilgili yeni ayrıntılar gün yüzüne çıkıyor. Uzmanlar, irtifa kaybıyla birlikte G-kuvvetinin mürettebatı bayılttığını ve pilotların bilincini kaybettiğini düşünürken, "10 ile 20 saniye arasında pilotlardan biri ya da ikisi kendine gelerek uçağı kurtarmaya çalışmış olabilir" görüşünde hem fikir oldu. Diğer taraftan verilerde uçağın düşüş anının yaklaşık 10 saniyeliğine durduğu ve kısaca yükseldiği sonra düşüşün hızla devam ettiği fark edildi.
- 08:42 China Eastern Airlines, uçak kazasının ardından acil durum müdahale mekanizmasını devreye soktu
China Eastern Airlines şirketi, Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bir yolcu uçağının düşmesi sonrasında acil durum müdahale mekanizması başlattıklarını duyurdu.
- Dün Dün 18:13 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Çin liderinden acil müdahale emri geldi
Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 123 yolcu ve 9 mürettebatı taşıyan uçak öğleden sonra düştü. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, enkaza derhal acil müdahale edilerek var gücüyle arama kurtarma çalışmalarına başlanması emrini verdi.
- Dün Dün 16:30 Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan uçak düştü
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı, ülkenin güneybatısındaki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düştü.
- Dün Dün 14:26 132 kişiyi taşıyordu! Çin'deki uçağın düşme anı kameralara yansıdı
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağı dağlık alana düştü. Uçağın düşme anı kameralara yansıdı.
- Dün Dün 13:10 Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 132 kişiyi taşıyan uçak düştü
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düştüğü bildirildi.
- Dün Dün 12:18 Çin'de yolcu uçağının düşme anı görüntüsü ortaya çıktı
Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde 132 kişiyi taşıyan yolcu uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı.
- Dün Dün 12:03 Son dakika: Çin'de uçak düştü, yangın çıktı! 133 yolcuyu taşıyordu, resmi bir açıklama yapılmadı
İçinde 133 yolcu olduğu ifade edilen ve China Eastern Havayolu şirketine ait Boeing 737 yolcu uçağının düştüğü öğrenildi. Kazanın ilk görüntüleri gelirken yangın çıkması endişelendirdi.
- Dün Dün 12:02 Çin'de 133 yolculu Boeing 737 tipi bir uçak düştü
Çin medyasına göre China Eastern Airlines havayoluna ait 133 yolculu Boeing 737 tipi bir uçak Guangşi bölgesinde düştü.
- Dün Dün 11:58 Çin'de 132 kişiyi taşıyan uçak düştü-2
KAZA NEDENİ BİLİNMİYORGlobal Times'ın haberinde, MU 5735 kuyruk numaralı Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşme nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.
- Dün Dün 11:46 Çin'de 133 kişiyi taşıyan uçak düştü
Çin'de, Çin Doğu Havayolları'na ait 133 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü.
- Dün Dün 11:44 Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 yolcuyu taşıyan uçak düştü
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 yolcuyu taşıyan uçağın ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düştüğü bildirildi.
- Dün Dün 11:27 Çin'de 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağınin Guangşi eyaletinde düştüğü ve kaza nedeniyle belgedeki dağlık alanda yangın başladığı öğrenildi
- Dün Dün 11:18 Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü.
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü.
- 19.03.2022 19 Mar 11:19 Son dakika! Norveç'te düşen NATO savaş uçağında 4 kişi öldü
Gelen son dakika haberlerine göre Norveç'in kuzeyinde Beiarn bölgesinde düşen NATO'ya ait askeri uçaktaki 4 kişinin öldüğü bildirildi.
- 18.03.2022 18 Mar 20:49 ABD'den aralarında Abramovich'in uçağının da bulunduğu 100 uçağa "uçuş engeli"
ABD Ticaret Bakanlığı, ABD'nin Rusya'ya yönelik ihracat kontrollerini ihlal ettikleri gerekçesiyle aralarında Rus iş insanı Roman Abramovich'in uçağının da yer aldığı 100 uçağın uçuşunu engellemeye yönelik önlem aldı.
- 15.03.2022 15 Mar 23:12 BAE hava yolu şirketi Emirates, Tel Aviv uçuşlarını 23 Haziran'da başlatacak
Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ulusal hava yolu şirketi Emirates, 23 Haziran 2022'den itibaren Dubai'den İsrail'in başkenti Tel Aviv'e günlük uçuşların başlayacağını duyurdu.
- 13.03.2022 13 Mar 10:59 Haftanın tarihine bakış
Çanakkale'de 18 Mart 1915'te elde edilen deniz zaferi, Türkiye'nin geleceği için bir dönüm noktası olurken, Çanakkale'nin geçilemeyeceğini de kanıtladı.
- 12.03.2022 12 Mar 08:57 Türkiye savaş krizini fırsata çeviriyor: 5 bin şirket Türkiye'ye davet edildi! Putin de tedarik için Türkiye'ye yöneldi
Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası bu ülkeden çıkmaya hazırlanan ABD şirketleri, ABD Büyükelçiliği tarafından Türkiye'ye davet edildi. 5 bin şirketinin Türkiye'ye yatırımlarda bulunması bekleniyor.
- 11.03.2022 11 Mar 00:58 TEI Havacı Kadınlar Haftası'nı etkinliklerle kutladı
Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (TEI), "Dünya Havacı Kadınlar Haftası" etkinlikleri kapsamında "Havacılığın Merkezine İlk Adımlar" projesi ile 500'e yakın kız öğrenci ile bir araya geldi.
- 10.03.2022 10 Mar 14:43 TEI Havacı Kadınlar Haftası'nı etkinliklerle kutladı
TEI Havacı Kadınlar Haftası'nı etkinliklerle kutladıESKİŞEHİR Tusaş Motor Sanayii A.Ş. (TEI), "Dünya Havacı Kadınlar Haftası" etkinlikleri kapsamında "Havacılığın Merkezine İlk Adımlar" projesi ile 500'e yakın kız öğrenci ile bir araya geldi.
- 10.03.2022 10 Mar 09:29 Ukrayna krizi havacılığı vurdu
Pandemi koşullarının etkisinden kurtulmaya çalışan havacılık sektörü, şimdi de Ukrayna savaşı nedeniyle adeta türbülansa giriyor.
- 09.03.2022 09 Mar 08:08 Ukrayna'da mahsur kalan 230 Pakistanlı öğrenci ülkelerine ulaştı
Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya mahsur kalan 230 Pakistanlı öğrenciyi taşıyan Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Boeing-777 tipi yolcu uçağı Pakistan'ın başkenti İslamabad'a ulaştı.
- 08.03.2022 08 Mar 06:55 Rus ekonomisi ne kadar dışa bağımlı, yaptırımlar Rusya'yı nasıl etkileyebilir?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Moskova'ya yönelik ekonomik yaptırımlar artmaya devam ediyor.
- 07.03.2022 07 Mar 22:11 Rusya'da uluslararası uçuşlarını durduran şirketlerin sayısı artıyor
Batılı şirketlerin Rus uçaklarına el koyma riski nedeniyle Rusya'da uluslararası uçuşlarını durduran hava yolu ve tur şirketlerinin sayısı artıyor.
- 07.03.2022 07 Mar 19:35 Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldı
ABD'li uçak üreticisi Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldığını bildirdi.
- 07.03.2022 07 Mar 15:33 TCI Galley'leri, Kanada firması Lynx Air ile uçacak
Kanada'nın yeni ve düşük maliyetli (low cost) hizmet sunan hava yolu firması Lynx Air, kabin içi ürünleri için TCI ile anlaştı.
- 05.03.2022 05 Mar 13:09 Suudi Arabistan Dünya Savunma Fuarı (WDS) yarın başlıyor
Suudi Arabistan'ın 6-9 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı küresel savunma ve güvenlik alanındaki Dünya Savunma Fuarı (WDS) yarın başlıyor.
- 04.03.2022 04 Mar 14:37 İlişkileri normalleştirme çağrısı yapan Putin: Eylemlerimiz yalnızca dostça olmayan adımlara yanıt olacak
9 gün önce Ukrayna topraklarına yönelik askeri operasyon emri veren Vladimir Putin, ülkesine uygulanan ekonomik yaptırımlar sonrası dikkat çeken bir açıklama yaptı. Putin, başta komşu ülkeler olmak üzere dünya ülkelerine seslenen Putin, "Rusya ile ilişkilerini normalleştirin" dedi.
- 04.03.2022 04 Mar 13:02 Putin'in 'Nükleer güç' tehdidinin ardından Biden, "kıyamet günü uçağı"nı havalandırdı!
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken ABD Hava Kuvvetleri'nin nükleer bombaya dayanıklı "kıyamet günü uçağı" eğitim için gökyüzüne çıktı. Ayrıntıları gizlenen araç, 4,5 saatlik bir eğitim uçuşu yapıldı.
- 03.03.2022 03 Mar 21:27 Ukrayna krizi: Batılı şirketlerin Rusya'dan toplu göçü
Birçok ABD'li ve Avrupalı şirket, Ukrayna işgalinden dolayı Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya aldı.
- 02.03.2022 02 Mar 13:34 Airbus, Rusya'ya yedek parça tedarikini durdurdu
Merkezi Avrupa'da bulunan uçak üreticisi Airbus, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından Rusya'ya yedek parça göndermeyi ve Rus hava yollarını desteklemeyi askıya aldığını duyurdu.
- 02.03.2022 02 Mar 10:54 Ford, Apple, Nike, HSBC, Boeing'in de aralarında olduğu dev şirketler bir bir açıkladı: Rusya'yla faaliyetleri sonlandırdık
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası yaptırım haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Dünya devi şirketler Rusya'ya karşı aldıkları kararları açıkladı.
- 02.03.2022 02 Mar 06:43 Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası Batılı firmalar Rusya'yı terk ediyor
Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımlarla birlikte HSBC, BP ve Shell gibi Batılı firmalar da ülkedeki faaliyetlerini ve yatırımlarını sonlandırmaya başladı.
- 02.03.2022 02 Mar 06:13 ABD havacılık devi Boeing, Rus havayollarına desteğini askıya alacak
ABD havacılık ve uzay şirketi Boeing şirketi, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği işgalin ardından Boeing'in Rus havayollarına verdiği desteği askıya alacağını duyurdu.
- 01.03.2022 01 Mar 03:19 Rus yolcu uçağı Yunan sınırından geri dönmek zorunda kaldı
Rus yolcu uçağı Yunan sınırından geri dönmek zorunda kaldı Türk Hava Sahasından geçerek İtalya'nın Verona kentine gitmekte olan Rus uçağı, Yunan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince geri dönerek İstanbul Havalimanına iniş yaptı.
- 28.02.2022 28 Şub 21:34 RUS YOLCU UÇAĞI İSTANBUL'A İNDİ
RUS hava yolu şirketi Aeroflot'un Moskova-Verona seferini yapan yolcu uçağı, Yunanistan hava sahası üzerinden dönerek İstanbul Havalimanı'na indi.
- 28.02.2022 28 Şub 21:17 Yunan hava sahasına kabul edilmeyen Rus yolcu uçağı İstanbul indi
- Yunan hava sahasına kabul edilmeyen Rus yolcu uçağı İstanbul indi Avrupa Birliği'nin Rus uçaklarına hava sahasını kapatmasının ardından Türk Hava Sahasından geçerek İtalya'nın Verona kentine gitmekte olan Rus yolcu uçağı, Yunan hava sahasına girmesine müsaade edilmeyince İstanbul...
- 28.02.2022 28 Şub 14:30 Ukrayna sınırında devriye uçuşu yapan ABD ve İngiltere uçaklarına rastlandı
ABD ve İngiltere'ye ait uçakların Ukrayna sınırında devriye uçuşu yaptığı bildirildi.
- 25.02.2022 25 Şub 10:38 THY, ÜÇ YENİ BAKIM ANLAŞMASINA İMZA ATTI
THY Teknik, Dubai merkezli havayolu Flydubai, Kuveyt merkezli havayolu Jazeera Airways ile İsviçre merkezli havacılık ve uzay danışmanlığı şirketi AMROS Global'e bakım hizmeti verecek.
- 21.02.2022 21 Şub 20:08 Çin, uçağına lazer tutulduğunu iddia eden Avustralya'yı "dezenformasyonla" suçladı
Çin, Avustralya hükümetinin bir Çin donanma gemisinin Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçağa lazer tuttuğuna ilişkin iddiasını yalanladı.
- 21.02.2022 21 Şub 14:52 Airbus, ikonik uçağı A380'in 500 parçasını açık artırmaya çıkaracak
Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus, 21. yüzyılın ilk yeni uçağı A380'in 500 parçasını açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.
- 20.02.2022 20 Şub 06:40 Morrison, Çin gemisinin Avustralya uçağına lazer tutmasına tepki gösterdi Açıklaması
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Arafura Denizi'nde deniz devriye uçağına lazer tutan Çin donamasına ait savaş gemisini "pervasız ve sorumsuz" hareket etmekle suçladı.
- 19.02.2022 19 Şub 20:44 Avustralya Çin'i savaş uçağına lazer tutmakla suçladı
Avustralya, Çin'i Arafura Denizi'nde deniz devriye uçağına lazer tutmakla suçladı.
- 18.02.2022 18 Şub 13:34 Milletvekillerinden Ankara 1. OSB'ye ziyaret
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız başkanlığındaki milletvekili heyeti, Ankara 1. Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek, ulaştırma, havacılık ve döküm sanayisi alanlarında faaliyet gösteren firmalarda incelemelerde bulundu.
- 16.02.2022 16 Şub 14:54 THY Teknik AŞ, "Boeing 787 Dreamliner"ın üs bakımını başarıyla gerçekleştirdi
Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, bakım kabiliyetlerine bir yenisini daha ekleyerek ilk kez "Boeing 787 Dreamliner" tipi uçağın üs (ağır) bakımını tamamladı.
- 11.02.2022 11 Şub 00:59 Üst geçitteki uçak Tour Of Antalya'nın simge fotoğrafı oldu
Antalya'da profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya'nın ilk etabı olan Side-Antalya kısmı tamamlandı.
- 10.02.2022 10 Şub 17:11 Corendon Airlines uçağı, Tour of Antalya'nın simge fotoğrafında
Corendon Airlines, profesyonel yol bisikleti yarışı Tour of Antalya'ya 4. yılında da sponsorluk desteği verirken, Boeing 737-800 uçağıyla organizasyonun simge fotoğrafında yer aldı.
- 10.02.2022 10 Şub 12:03 Son dakika... Fransa, Endonezya'ya 42 Rafale savaş uçağı satıyor
Bir son dakika haberine göre Fransa, Endonezya ile 42 Rafale savaş uçağının satışı için anlaşma imzaladı.
- 09.02.2022 09 Şub 11:28 Suudi Arabistan mart ayında düzenlenecek savunma fuarı için hazırlıklarını tamamladı
Suudi Arabistan, 6-9 Mart tarihleri arasında ev sahipliği yapacağı küresel savunma ve güvenlik alanındaki Dünya Savunma Fuarı (WDS) için hazırlıkların tamamlandığını açıkladı.
- 04.02.2022 04 Şub 22:44 TAHRAN UÇAĞI VAN'DA HALAY VE ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI
İRAN'ın Başkenti Tahran ile Van arasında uçak seferleri başladı.
- 04.02.2022 04 Şub 15:36 AB ile ABD midye ticaretine başlayacak
Avrupa Birliği (AB) ve ABD, 11 yıl önce durdurdukları midye ve istiridye gibi kabuklu deniz ürünleri ticaretine yeniden başlama kararı aldı.
- 01.02.2022 01 Şub 20:43 Etiyopya, Boeing 737 Max tipi uçakları yeniden havalandırdı
Etiyopya Hava Yolları, 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan sonra düşen Boeing 737 Max tipi uçakları yaklaşık 3 yıl sonra yeniden kullanmaya başladı.
- 01.02.2022 01 Şub 03:36 Biden ve Katar Emiri Al Sani Beyaz Saray'da görüştü
ABD Başkanı Joe Biden ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede küresel enerji kaynaklarının istikrarının sağlanması ve Afganistan dahil birçok ikili ve bölgesel konuyu ele aldı.
- 31.01.2022 31 Oca 23:01 ABD, Katar'ı "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" olarak tanıyacak
ABD Başkanı Joe Biden, Katar'a "NATO üyesi olmayan önemli müttefik" statüsü verilmesi için Kongreyi bilgilendirdiğini söyledi.
- 30.01.2022 30 Oca 10:26 Haftanın tarihine bakış
Türk lirasından (TL) 6 sıfır atılmasını öngören yasa 31 Ocak 2004'te Resmi Gazete'de yayımlandı.
- 29.01.2022 29 Oca 09:22 İTÜ Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarı açılış töreni
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, İTÜ Hava ve Uzay Araçları Tasarım Laboratuvarına ekstra destekler vereceklerini belirterek, "Bu yeni dünyayı, bu gençler sökerler zaten. Bizim de ihtiyacımız var onlara.
- 27.01.2022 27 Oca 16:27 Son dakika! Türk Hava Yolları'nda bir istifa haberi daha: Emine Erdoğan'ın yeğeniydi
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın görevden ayrılmasıyla başlayan 'istifa dalgası' devam ediyor. THY'de beklenmedik bir isim daha istifasını sundu. İBB Meclis Üyesi ve Havacılık gazetecisi Ali Kıdık, "Gülbaran, Emine Erdoğan'ın yakınıydı" ifadelerini kullandı.
- 25.01.2022 25 Oca 13:20 Milli savaş uçağı çıkacak, cari açık düşecek (2)
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, başta Milli Muharip Uçak Projesi'nin ihtiyaçlarını karşılamak olmak üzere çeşitli projeler için kurdukları yeni tesislerin ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sağlayacağını bildirdi.
- 24.01.2022 24 Oca 20:29 Boeing'den uçan taksi için yeni yatırım
Boeing, pilotsuz hava taksisi geliştirilmesine yönelik çalışmalar için havacılık şirketi Wisk'e 450 milyon dolar daha yatırım yapacak.
- 22.01.2022 22 Oca 00:58 Miami-Londra uçuşunda maske krizi
ABD'nin Miami-Londra seferini gerçekleştiren American Airlines'a ait bir yolcu uçağı, maske takmayan yolcu nedeniyle yaklaşık 1 buçuk saatlik uçuşun ardından Miami'ye döndü.
- 21.01.2022 21 Oca 10:30 Miami-Londra uçuşunda maske krizi
ABD'nin Miami-Londra seferini gerçekleştiren American Airlines'a ait bir yolcu uçağı, maske takmayan yolcu nedeniyle yaklaşık 1 buçuk saatlik uçuşun ardından Miami'ye döndü.
- 20.01.2022 20 Oca 10:05 Uluslararası hava yolu şirketleri 5G belirsizliği nedeniyle bazı ABD uçuşlarını askıya aldı
Birçok büyük uluslararası hava yolu şirketi, 5G teknolojisine geçiş sürecinde oluşabilecek potansiyel riskler nedeniyle bazı ABD uçuşlarında düzenlemeye gitti.
- 19.01.2022 19 Oca 20:00 Uluslararası hava yolu şirketleri 5G belirsizliği nedeniyle bazı ABD uçuşlarını askıya aldı
Birçok büyük uluslararası hava yolu şirketi, 5G teknolojisine geçiş sürecinde oluşabilecek potansiyel riskler nedeniyle bazı ABD uçuşlarında düzenlemeye gitti.
- 19.01.2022 19 Oca 14:44 5G teknolojisi ABD'de uçuşları aksatacak mı?
ABD'nin önde gelen on havayolu şirketi telefonlarda 5G teknolojisine geçişin felakete yol alabileceğini söylüyor.
- 19.01.2022 19 Oca 00:45 BAE ulusal havayolu şirketi, 5G'ye geçiş nedeniyle ABD'ye uçuşları askıya aldı
BAE'nin ulusal havayolu şirketi Emirates Havayolları, ABD'de 5G teknolojisine geçilmesinin potansiyel riskleri nedeniyle bu ülkeye yapılacak uçuşların askıya alındığını duyurdu.
- 18.01.2022 18 Oca 11:04 ABD'li hava yolu şirketlerinden 5G uyarısı
ABD'li büyük hava yolu şirketleri, 5G teknolojisinin hava trafiğinde kaosa yol açabileceği uyarısı yaptı.
- 18.01.2022 18 Oca 09:20 Tahran-Van uçak seferleri 31 Ocak'ta başlıyor
İran'ın başkenti Tahran'dan Van'a yapılacak direkt uçak seferleri 31 Ocak'ta başlayacak.
- 14.01.2022 14 Oca 11:22 Virgin Orbit, 7 uyduyu yörüngeye fırlattı
LOS Virgin Orbit şirketi, 7 uyduyu uzaya başarılı şekilde fırlattı.
- 13.01.2022 13 Oca 00:59 Honduras'ta kokpite giren yolcu ortalığı birbirine kattı
Honduras'ta uçağın kokpitine girip, cama çıkan yolcu paniğe neden oldu.
- 12.01.2022 12 Oca 16:09 Honduras'ta kokpite giren yolcu ortalığı birbirine kattı
- Honduras'ta kokpite giren yolcu ortalığı birbirine kattı Honduras'ta uçağın kokpitine girip, cama çıkan yolcu paniğe neden oldu.
- 11.01.2022 11 Oca 23:59 Geçen yıl uçak siparişlerinde Boeing ilk sırada
ABD'li uçak üreticisi Boeing, geçen yıl aldığı 909 uçak siparişi ile Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus'ı geride bıraktı.
- 11.01.2022 11 Oca 17:03 Son dakika gündem: Kazakistan'daki uçuş ekipleri ve yolcular tahliye seferiyle Türkiye'ye getirildi
Bir son dakika haberine göre Kazakistan'daki protestolar birlikte uçuşların durması nedeniyle aralarında THY ekiplerinin de bulunduğu havacılık personelleri ve yolcular tahliye seferiyle İstanbul'a getirildi.
- 11.01.2022 11 Oca 16:17 İran'ın Ukrayna uçağını düşürmesinin 2. yılında kurbanlar Londra'da anıldı
İngiltere'nin başkenti Londra'da, İran'ın, Ukrayna'nın uçağını düşürmesinin 2'nci yılında hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
- 11.01.2022 11 Oca 11:34 THY'nin tahliye uçağı Kazakistan'dan Türkiye'ye geldi
Kazakistan'ın Almatı kentinde bulunan Türk Hava Yolları (THY) çalışanları, özel hava kargo şirketlerinin bazı personelleri ile Türk vatandaşlarının tahliyesini yapan uçak İstanbul'a geldi.
- 09.01.2022 09 Oca 12:00 Haftanın tarihine bakış
Mustafa Kemal Atatürk, İzmit'te düzenlediği, 16 Ocak 1923 gecesi başlayıp 17 Ocak sabahı saat 03.00'e kadar 5,5 saat süren ilk basın toplantısına katılan dokuz gazeteciye, devrimlerinin ipuçlarını açıkladı.
- 08.01.2022 08 Oca 15:16 İran'ın düşürdüğü Ukrayna uçağında ölen İranlıların yakınları "adalet" istiyor
İran'ın 2020'de yanlışlıkla füzelerle vurarak düşürdüğü Ukrayna'ya ait yolcu uçağında hayatını kaybedenler başkent Tahran'da anıldı.
- 08.01.2022 08 Oca 14:28 İran'ın Ukrayna'nın uçağını düşürmesinin 2. yılında, olayda hayatını kaybedenler anıldı
İran'ın, Ukrayna'nın uçağını düşürmesinin 2. yılında, olayda hayatını kaybedenler için başkent Kiev'de anma töreni düzenlendi.
- 07.01.2022 07 Oca 16:03 İran, Ukrayna uçağında ölenlerin yakınlarından bazılarına tazminat ödediğini açıkladı
İran, 2020'de Tahran üzerinde yanlışlıkla füzelerle vurulan Ukrayna'ya ait yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin yakınlarından bazılarına 150 bin dolar tazminat ödendiğini duyurdu.