Türkiye'nin İlk Boeing 737NG Simülatörü Sertifikalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye'nin İlk Boeing 737NG Simülatörü Sertifikalandı

Türkiye\'nin İlk Boeing 737NG Simülatörü Sertifikalandı
02.03.2026 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HAVELSAN, Türkiye'nin ilk Seviye 2 Boeing 737NG simülatörünü geliştirip sertifikalandırdı.

HAVELSAN tarafından geliştirilen Boeing 737NG Uçuş Eğitim Cihazı Seviye 2 simülatörü, bu seviyede üretilen ve sertifikalandırılan Türkiye'nin ilk platformu oldu.

Türkiye'nin lider, dünyanın önde gelen simülatör üreticilerinden HAVELSAN, Boeing 737NG Uçuş Eğitim Cihazı Seviye 2 simülatörü ile Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hem FNPT II MCC hem de FTD 2 sertifikaları aldı.

Simülatör, SunExpress'in Antalya Eğitim Merkezi'ne teslim edilerek havayolunun iç pilot eğitim altyapısını güçlendirdi. Sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla birlikte simülatör, merkez bünyesindeki Boeing 737NG pilot eğitim operasyonlarını desteklemeye hazır hale geldi.

Bu sertifikasyon, Türkiye'nin sivil havacılık eğitim endüstrisi için bir milat niteliği taşıyor. Simülatör, Türkiye'de üretilen ve sertifkasyonu tamamlanan ilk FTD (Flight Training Device/Uçuş Eğitim Cihazı) Seviye 2 simülatörü olma özelliği taşıyor. Bu ilk kurulumla birlikte HAVELSAN, popüler tam uçuş simülatörü çözümlerine FTD Seviye 2 platformunu da ekleyerek ürün portföyünü genişletti.

Bu cihazlar, tam uçuş simülatörleri kadar büyük ve hareketli olmasalar da kokpitin birebir aynısına sahip olan ve pilotların prosedür çalışmaları ile acil durum eğitimleri yaptığı yüksek teknolojili sistemler olarak görev yapıyor.

Simülatörde, HAVELSAN'ın özgün olarak geliştirdiği STARVIEW-B kolime görüntü sistemi de kullanılıyor. Bu sistem, pilotun gerçeklik hissini ve prosedürel doğruluğunu artırmak amacıyla yüksek sadakatli bir görsel sunum sağlıyor. Yerli mühendislik ürünü bir görüntü sisteminin entegrasyonu, Türkiye'nin ileri simülatör teknolojilerindeki yetkinliğini perçinlerken, HAVELSAN'ın bu alandaki hedeflerini destekliyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, şirketin uçuş simülatörleri konusundaki iddiasını güçlendirmek için altyapı yatırımlarını artırdığı bir dönemde hem ürün çeşitliliğini artırdığını hem de ulaştığı seviyeyi tescil ettirdiğini söyledi.

FTD Seviye 2 sertifikasının bu yolda, Türkiye ve HAVELSAN için önemli bir başarıyı temsil ettiğini vurgulayan Nacar, bu proje süresince gösterdikleri güven ve işbirliği için SunExpress'e teşekkür etti.

Nacar, "Türkiye'nin milli hava platformları için simülatörler geliştirirken uluslararası havacılık sanayisinin lider oyuncularının hava araçları için de çözümler üretiyoruz. Boeing veri paketi ile sertifikalandırılmış bir Boeing 737NG FTD Seviye 2 cihazı sunmamız, bu alanda Türkiye'de ilklere imza atmamız, lider havayolu standartlarını karşılayan yüksek kaliteli ve uyumlu eğitim sistemleri geliştirme konusundaki kararlılığımızı yansıtmakta." dedi.

Kaynak: AA

Teknoloji, Havacılık, Havelsan, Türkiye, Ekonomi, Boeing, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin İlk Boeing 737NG Simülatörü Sertifikalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur’an-ı Kerim okundu Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Hamaney’in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas Hamaney'in öldürülmesi sonrası Türkiye ile İran arasında ilk temas
Sivasspor, Rey Manaj’la güldü Sivasspor, Rey Manaj'la güldü
“Borsa İstanbul kapatılacak“ iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama "Borsa İstanbul kapatılacak" iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin Saldırıların ardından sürgündeki Pehlevi: Daha fazla kan dökülmeden hükümeti bana teslim edin
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

13:15
Michael Carrick’in Manchester United’ı resmen uçuyor
Michael Carrick'in Manchester United'ı resmen uçuyor
12:50
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
12:50
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
12:34
İran’a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
İran'a ait sosyal medya hesaplarından dikkat çeken Türkiye paylaşımı
12:21
ABD askerinin itibarı yerlerde Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
ABD askerinin itibarı yerlerde! Elinde sopayla karşılayıp diz çöktürdü
11:50
Dengeleri değiştirecek karar Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Dengeleri değiştirecek karar! Savaşa katıldıklarını resmen ilan ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 13:19:22. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin İlk Boeing 737NG Simülatörü Sertifikalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.