Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar - Son Dakika
Okan Buruk'tan Fenerbahçe derbisi için sürpriz karar

24.04.2026 09:24
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi santrfor tercihini netleştirdi. Sakatlıktan yeni dönen Victor Osimhen’in ilk 11’de sahaya çıkmasına karar verildi.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, derbi öncesi dikkat çeken bir tercihe imza attı. Kolu kırıldığı için forma giymesi zor görülen Victor Osimhen’in yedek başlaması beklenirken, tecrübeli teknik adam farklı bir karar aldı.

DERBİDE GÖREV OSIMHEN’E

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Okan Buruk, tüm hazırlıklarını Victor Osimhen üzerine kurdu. Nijeryalı golcünün derbiye ilk 11’de başlayacağı kesinleşirken, Mauro Icardi’nin ise yedek kulübesinde oturacağı ifade edildi.

SAKATLIKTAN YENİ DÖNDÜ

35 gün sonra sahalara dönen Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanan Gençlerbirliği karşılaşmasında 17 dakika süre almıştı. Kolundaki kırık nedeniyle özel ekipmanla oynayan yıldız futbolcunun durumu tartışma konusu olmuştu.

FENERBAHÇE’DEN İTİRAZ GELDİ

Öte yandan Fenerbahçe cephesi, Osimhen’in kullandığı koruyucu ekipmanın diğer oyuncular için risk oluşturduğu gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu. Sarı-lacivertliler, IFAB kurallarını gerekçe göstererek oyuncunun sahaya çıkmaması yönünde rapor sundu.

