Trump\'ın aklında onlar varmış! İşte İran\'ın yerine Dünya Kupası\'na katılmasını istediği ülke

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetim ekibinden, futbol dünyasında ve uluslararası siyaset arenasında ses getirecek radikal bir hamle geldi.

İRAN YERİNE İTALYA İDDİALARI

Trump’ın özel elçisi Paolo Zampolli’nin, önümüzdeki aylarda düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Trump'ın isteği doğrultusunda İran’ın organizasyon dışı bırakılarak yerine İtalya’nın dahil edilmesi için FIFA’ya resmi bir çağrıda bulunduğu iddia edildi.

MELONI İLE BUZLRI ERİTME ÇABASI

Financial Times'ın haberine göre; Trump cephesinden gelen bu talep sadece sportif bir tercih değil, aynı zamanda diplomatik bir strateji taşıyor. Trump’ın, İran ile ilgili gerilimler sırasında Papa 14. Leo’yu hedef alan ifadeleri sonrası İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile arası açılmıştı. Haberde, İtalya'nın turnuvaya dahil edilmesi girişiminin, Meloni hükümetiyle ilişkileri düzeltme amacı taşıyabileceği belirtiliyor.

İTALYA FİNAL MAÇINDA KAYBETMİŞTİ

Kadrosunda birçok değerli yıldızı bulunduran İtalya, mart ayındaki play-off finalinde Bosna-Hersek’e penaltılarda mağlup olarak üst üste üçüncü kez Dünya Kupası vizesi alamamıştı.

İRAN'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Diğer yandan İran cephesi, turnuvaya katılım konusunda geri adım atmıyor. Tahran yönetimi, daha önce maçlarının ABD yerine Meksika’ya kaydırılmasını talep etmiş olsa da geçtiğimiz çarşamba günü bir açıklama yaparak organizasyon için hazırlıkların sürdüğünü ve turnuvada yer alacaklarını vurguladı.