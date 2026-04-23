Trump'ın aklında onlar varmış! İşte İran'ın yerine Dünya Kupası'na katılmasını istediği ülke
Trump'ın aklında onlar varmış! İşte İran'ın yerine Dünya Kupası'na katılmasını istediği ülke

23.04.2026 17:02
ABD Başkanı Donald Trump'ın özel elçisi Paolo Zampolli'nin Dünya Kupası'nda İran'ın yerine İtalya'nın turnuvaya dahil edilmesi için FIFA'ya başvuruda bulunduğu iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yönetim ekibinden, futbol dünyasında ve uluslararası siyaset arenasında ses getirecek radikal bir hamle geldi. 

İRAN YERİNE İTALYA İDDİALARI 

Trump’ın özel elçisi Paolo Zampolli’nin, önümüzdeki aylarda düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Trump'ın isteği doğrultusunda İran’ın organizasyon dışı bırakılarak yerine İtalya’nın dahil edilmesi için FIFA’ya resmi bir çağrıda bulunduğu iddia edildi.

MELONI İLE BUZLRI ERİTME ÇABASI

Financial Times'ın haberine göre; Trump cephesinden gelen bu talep sadece sportif bir tercih değil, aynı zamanda diplomatik bir strateji taşıyor. Trump’ın, İran ile ilgili gerilimler sırasında Papa 14. Leo’yu hedef alan ifadeleri sonrası İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile arası açılmıştı. Haberde, İtalya'nın turnuvaya dahil edilmesi girişiminin, Meloni hükümetiyle ilişkileri düzeltme amacı taşıyabileceği belirtiliyor.

İTALYA FİNAL MAÇINDA KAYBETMİŞTİ

Kadrosunda birçok değerli yıldızı bulunduran İtalya, mart ayındaki play-off finalinde Bosna-Hersek’e penaltılarda mağlup olarak üst üste üçüncü kez Dünya Kupası vizesi alamamıştı. 

İRAN'DA HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Diğer yandan İran cephesi, turnuvaya katılım konusunda geri adım atmıyor. Tahran yönetimi, daha önce maçlarının ABD yerine Meksika’ya kaydırılmasını talep etmiş olsa da geçtiğimiz çarşamba günü bir açıklama yaparak organizasyon için hazırlıkların sürdüğünü ve turnuvada yer alacaklarını vurguladı.

Donald Trump, Futbol, İtalya, İran, Spor, Son Dakika

İşten dönen kadına evinin bahçesinde bıçaklı saldırı İşten dönen kadına evinin bahçesinde bıçaklı saldırı
Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever’e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler Erden Timur Galatasaray camiasına kırgınlığını Enver Aysever'e anlattı: Yalandan bir kere ziyaret ettiler
ABD, Rusya ve İran petrolüne yönelik yaptırım muafiyetlerini 30 günlüğüne uzattı ABD, Rusya ve İran petrolüne yönelik yaptırım muafiyetlerini 30 günlüğüne uzattı
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş
Okan Buruk’un yanındaki ismi tanıdınız mı Galatasaray maçında sürpriz misafir Okan Buruk'un yanındaki ismi tanıdınız mı? Galatasaray maçında sürpriz misafir
Üsküdar’da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti Üsküdar'da aile faciası: Anne ve babasını öldürüp intihar etti

16:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
Cumhurbaşkanı Erdoğan koltuğunu çocuklara devretti
15:57
Rıza Pehlevi’ye saldırı
Rıza Pehlevi'ye saldırı
15:56
Trump: Orduya Hürmüz’de vur emri verdim
Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim
15:20
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...
15:12
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü CHP’liler çocuklara sırtlarını döndü
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü
13:01
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek
