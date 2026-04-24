ABD'den "İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi" iddiası! Tahran anında yalanladı
ABD'den "İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi" iddiası! Tahran anında yalanladı

24.04.2026 21:17
İran ve ABD heyetleri Pakistan'a gitme kararı alırken, Beyaz Saray, Tahran'dan doğrudan görüşme talebi geldiğini, yarın tarafların yüz yüze görüşeceğini açıkladı. İran ise anında bu iddiayı yalanlarken açıklamada, "ABD ile henüz yeni bir görüşme turu planlanmadı." denildi.

ABD ve İran heyetlerinin kritik görüşmeler için Pakistan’a gideceği haberi, Washington ve Tahran’dan gelen çelişkili açıklamalarla dünya gündemine oturdu.

BEYAZ SARAY: İRAN DOĞRUDAN GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Beyaz Saray, doğrudan görüşme talebinin Tahran’dan geldiğini ve tarafların yarın yüz yüze bir araya geleceğini duyurdu. ABD tarafı, bu görüşme için İslamabad'a üst düzey bir heyet gönderileceğini teyit ederek diplomatik bir çözüm arayışında olduklarını vurguladı.

İRAN: HENÜZ DOĞRUDAN GÖRÜŞME PLANI YOK

Ancak İran yönetimi, Beyaz Saray'ın iddialarını kısa sürede yalanlayarak ABD ile planlanmış yeni bir müzakere turunun olmadığını açıkladı. Yapılan resmi açıklamada, doğrudan görüşme talebi reddedilirken taraflar arasındaki belirsizlik korundu. Pakistan’ın arabuluculuğunda gerçekleşmesi beklenen bu buluşmanın, yarın fiilen gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ise bölgedeki diplomatik kaynaklar tarafından yakından takip ediliyor.

TRUMP: İRAN TEKLİF SUNMAYI PLANLIYOR

ABD Başkanı Trump'tan da açıklama geldi. Trump, İran ABD'nin taleplerini çözmeyi amaçlayan teklif sunmayı planlıyor. İran bizimle görüşmek, anlaşmaya varılıp varılmayacağını görmek istiyor." dedi.

ABD HEYETİ İSLAMABAD'A GİDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, müzakere heyetini İslamabad'a gönderme kararı aldı. Pakistan'a gidecek heyette Trump'ın damadı Kushner ve Özel Temsilcisi Steve Witkoff yer alıyor.

ARAKÇİ'DEN PAKİSTAN KARARI

İran'dan da sürpriz bir karar geldi. İran Dışişleri Bakanı Arakçi Pakistan'a gideceğini açıkladı.

ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan süreçte, 8 Nisan’da 2 haftalık geçici ateşkes sağlanmıştı. Ateşkesin ardından 11 Nisan’da Pakistan’da gerçekleştirilen görüşmeler yaklaşık 21 saat sürmüş ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamamıştı.

ANLAŞMAZLIKLAR SÜRÜYOR

Pakistan’ın arabuluculuğunda ikinci tur görüşmeler için yürütülen girişimler de sonuçsuz kalmıştı. Özellikle ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukası başta olmak üzere çeşitli konulardaki anlaşmazlıklar, sürecin ilerlemesini zorlaştırdı.

YENİ TUR İÇİN TEMAS KURULDU

İran devlet televizyonuna göre Arakçi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Münir ve Dışişleri Bakanı Dar ile telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ve ateşkes süreci ele alındı.

İSLAMABAD MÜZAKERE İHTİMALİ İÇİN HAZIR TUTULUYOR

Öte yandan, Pakistan'ın başkenti Islamabad, ABD ile İran arasında yapılabilecek olası yeni görüşmeler ihtimali nedeniyle hazır durumda tutuluyor. Ancak taraflar henüz ikinci tur müzakerelere katılacağını teyit etmiş değil. İslamabad'da ana yolların kapalı olduğu altıncı güne girilirken, kısıtlamaların ne zaman kaldırılacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Ağır tonajlı araçların kente girişine izin verilmezken, bu durumun taze gıda sevkiyatlarını yavaşlatarak tedarik zincirinde aksamalara yol açtığı yönünde haberler, Batı medyasının gündeminde yer aldı.

