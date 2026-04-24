Trump: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı
Trump: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı

Trump: İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatıldı
24.04.2026 02:39
24.04.2026 02:39
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta uzatıldığını açıkladı. Beyaz Saray’da ABD, İsrail ve Lübnan temsilcilerinin katıldığı görüşmenin ardından yapılan duyuruda, taraflar arasında geçici uzlaşının sürdüğü belirtildi. Ancak sahada karşılıklı ihlal iddiaları ve İsrail’in güney Lübnan’daki askeri varlığı, ateşkesin kırılgan yapısını koruduğunu gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkesin 3 hafta süreyle uzatıldığını açıkladı. Beyaz Saray’da gerçekleştirilen kritik görüşmelerin ardından yapılan duyuru, bölgede tansiyonu düşürmeye yönelik diplomatik çabaların sürdüğünü ortaya koydu.

BEYAZ SARAY’DA KRİTİK ZİRVE

Trump, Oval Ofis’te ABD, İsrail ve Lübnan temsilcilerinin katıldığı toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmelerin “çok iyi geçtiğini” belirtti. ABD’nin Lübnan’ın Hizbullah’a karşı kendini koruyabilmesi için iş birliği yapacağını vurgulayan Trump, “İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatılacak” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin, iki ülke arasında son haftalarda yürütülen ikinci üst düzey diplomatik temas olduğu ve süresi dolmak üzere olan 10 günlük ateşkesin bu sayede uzatıldığı aktarıldı.

Trump ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn’ı yakın zamanda Beyaz Saray’da ağırlamak istediğini açıkladı.

KIRILGAN ATEŞKES, DEVAM EDEN GERİLİM

Uluslararası basında yer alan haberlere göre, ateşkesin uzatılmasına rağmen sahadaki gerilim tamamen sona ermiş değil. Hizbullah’ın zaman zaman roket saldırıları düzenlediği, İsrail’in ise bu saldırılara karşılık hava operasyonlarını sürdürdüğü belirtiliyor.

Öte yandan, İsrail’in Lübnan’ın güneyindeki bazı bölgelerde askeri varlığını sürdürmesi ve tarafların karşılıklı ihlal suçlamaları, ateşkesin kırılgan yapısını koruduğunu gösteriyor.Lübnan yönetimi ise kalıcı bir çözüm için İsrail’in işgal ettiği bölgelerden çekilmesini ve saldırıların tamamen durdurulmasını talep ediyor.

BÖLGESEL KRİZİN PARÇASI

İsrail ile Hizbullah arasında Mart ayında başlayan çatışmalar, kısa sürede geniş çaplı bir savaşa dönüşmüş; binlerce kişi hayatını kaybetmiş ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edilmişti. Ateşkes, 16 Nisan’da ABD arabuluculuğunda yürürlüğe giren 10 günlük geçici anlaşmayla başlamıştı. Ancak çatışmaların, İran ile ABD arasında devam eden gerilimle doğrudan bağlantılı olması, bölgedeki riskleri artırmaya devam ediyor.

KALICI BARIŞ UMUDU MASADA

Diplomatik kaynaklar, Beyaz Saray’daki görüşmeleri “tarihi bir adım” olarak nitelendirirken, taraflar arasında onlarca yıl sonra ilk kez doğrudan temas kurulmasının kalıcı barış için önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çekiyor.

ABD yönetimi, önümüzdeki süreçte yapılacak liderler zirvesiyle daha kapsamlı bir anlaşma hedefliyor. Ancak sahadaki çatışmalar ve taraflar arasındaki derin güvensizlik, sürecin zorlu ilerleyeceğine işaret ediyor.

Kaynak: AA

Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı Tera Portföy Yönetim A.Ş. Birinci Proje GYF ile Gayrimenkul Proje Gelirine Ortak Olma İmkanı Tera’dan 100 bin liraya konuta yatırım fırsatı
