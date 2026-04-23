Gençlerden Hakan Fidan'ı terleten soru: Buna cevap veremeyeceğim!

23.04.2026 12:33
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’da gençlerle buluştuğu etkinlikte samimi ve dikkat çeken yanıtlar verdi. “Dışişleri mi MİT mi?” sorusuna “Bu cevaplayabileceğim bir soru değil” diyerek salonda alkış topladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya’da düzenlenen etkinlikte gençlerle bir araya geldi. Samimi ve eğlenceli anların yaşandığı buluşmada Fidan’ın bazı sorulara verdiği yanıtlar dikkat çekti.

“DIŞİŞLERİ Mİ MİT Mİ?” SORUSU GÜNDEM OLDU

Antalya Diplomasi Forumu kapsamında gerçekleştirilen “ADF Youth” etkinliğinde gençlerin sorularını yanıtlayan Fidan’a, geçmişte MİT Başkanlığı yapmış olması nedeniyle “Dışişleri mi MİT mi?” sorusu yöneltildi. Bakan, soruya gülerek “Bu cevaplayabileceğim bir soru değil” karşılığını verdi. Bu yanıt salonda alkışla karşılandı.

SAMİMİ CEVAPLAR DİKKAT ÇEKTİ

Etkinlikte yalnızca diplomasi değil, günlük yaşama dair sorular da gündeme geldi. Fidan, çayı tercih ettiğini belirtirken, “Saha mı masa mı?” sorusuna sahada olmayı tercih ettiğini söyledi.

“ANKARA’NIN BAHARI” YANITI GÜLDÜRDÜ

“Ankara’nın soğuğu mu Antalya’nın sıcağı mı?” sorusu karşısında kısa süre düşünen Fidan, “Ankara’nın baharı” yanıtını vererek salonda tebessüm oluşturdu.

“KALBİM HALEP, KAFAM ŞAM”

Suriye’deki gelişmelerle ilgili bir soruya da yanıt veren Fidan, “Halep mi Şam mı?” sorusuna “Kalbim Halep’ten, kafam Şam’dan yana” ifadelerini kullandı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    Cevap veremeyeceği daha çok soru var da neyse.. 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suudi Arabistan: Türkiye’ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak Suudi Arabistan: Türkiye'ye uzanacak demir yolu için çalışmalar yıl sonuna kadar tamamlanacak
Yağışlar etkisini gösterdi İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş Yağışlar etkisini gösterdi! İstanbul barajlarında sevindirici yükseliş
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
1202’de gelen gol sonrası Sadettin Saran’ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı 120+2'de gelen gol sonrası Sadettin Saran'ın tribündeki görüntüsü ortaya çıktı
Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı Elektrik tellerine çarpan uçak araçların üzerine böyle çakıldı!
İbrahim Tatlıses’in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken... İbrahim Tatlıses'in torunundan vahim iddia: Yoğun bakımdayken...
Serdar Dursun’un attığı golü tuşlu cep telefonuyla kaydeden minik taraftara unutamayacağı hediye Serdar Dursun'un attığı golü tuşlu cep telefonuyla kaydeden minik taraftara unutamayacağı hediye
Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray’a geri dönüyor Güne damga vuran iddia: Gomis Galatasaray'a geri dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

12:48
Azerbaycan'dan İsrail'e "bağımsızlık günü" kutlaması
Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu
Okullarda yeni dönem İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli
Fatma'nın ölümündeki gerçek 12 yıl sonra ortaya çıktı: İntihar değil aile infazı
Mayıs ayına günler kala kış geri döndü Tam 1 metre kar var
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı Kullandığı ifade kafaları karıştırdı
106 yıllık gurur Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti
Dağ delindi, su 20 metre yüksekten fışkırdı Gören hayran kaldı
73 yıllık fabrikada üretim durdu
Akaryakıta sürpriz indirim Haftalar sonra psikolojik sınırın altına indi
