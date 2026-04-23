Bakan Çiftçi: Mansur Yavaş'a 7 soruşturma izni verildi
Bakan Çiftçi: Mansur Yavaş'a 7 soruşturma izni verildi

Bakan Çiftçi: Mansur Yavaş\'a 7 soruşturma izni verildi
23.04.2026 13:47
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 31 Mart 2024 seçimlerinden bu yana 3 bin 309 inceleme yapıldığını ve en fazla soruşturma izni verilenlerin AK Partili belediyeler olduğunu söyledi. Bakan Çiftçi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında 7 konuda soruşturma izni verildiğini, 2'sinin Danıştay tarafından kaldırıldığını, 2'sinin incelemesinin sürdüğünü ve 3'ünün ise işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki Vilayetler Evi’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Belediyelere yönelik yürütülen soruşturmalar hakkında bilgi veren Çiftçi, işlemlerin siyasi aidiyete göre değil, ihbar, şikayet, teftiş ve denetim sonuçlarına göre yürütüldüğünü vurguladı.

Bakan Çiftçi: <a class='keyword-sd' href='/mansur-yavas/' title='Mansur Yavaş'>Mansur Yavaş</a>'a 7 soruşturma izni verildi

"EN FAZLA SORUŞTURMA İZNİ AKPARTİLİ BELEDİYELERE VERİLDİ"

Çiftçi, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden 17 Nisan 2026’ya kadar toplam 3 bin 309 araştırma ve inceleme yapıldığını açıkladı. Bu dosyalardan bin 535’i hakkında soruşturma izni verildiğini belirtti. Soruşturma izni verilen dosyaların dağılımına ilişkin de detay paylaşan Çiftçi, 677’sinin AK Partili, 371’inin CHP’li, 128’inin MHP’li, 18’inin DEM Partili, 9’unun İYİ Partili ve 332’sinin diğer partilere mensup belediyelerle ilgili olduğunu ifade etti.

Çiftçi, “Bu tablo, yalnızca muhalefet belediyelerinin hedef alındığı iddiasının doğru olmadığını gösteriyor” dedi.

Bakan Çiftçi: Mansur Yavaş'a 7 soruşturma izni verildi

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VERİLERİ PAYLAŞILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ilişkin verileri de açıklayan Çiftçi, Mansur Yavaş’ın görev süresini kapsayan yaklaşık 7 yılda 49 araştırma ve ön inceleme onayı verildiğini söyledi. Bu süreçte 23 ön inceleme raporu hazırlandığını, 32 iddianın değerlendirildiğini belirtti.

Bakan Çiftçi: Mansur Yavaş'a 7 soruşturma izni verildi

"MANSUR YAVAŞ'A 7 SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ"

Müfettiş önerileri doğrultusunda Mansur Yavaş hakkında 7 konuda soruşturma izni verildiğini ifade eden Bakan Çiftçi, bu dosyaların 2’sinin Danıştay tarafından kaldırıldığını, 2’sinin incelemesinin sürdüğünü ve 3 dosyada ise işlemlerin devam ettiğini açıkladı.

Ayrıca 25 iddiada Mansur Yavaş’ın imza, onay veya talimatının bulunamadığı için soruşturma izni verilmediğini, 18 konuda ise suç unsuruna rastlanmadığını aktardı. 13 dosyanın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na, 1 dosyanın Hazine ve Maliye Bakanlığı’na gönderildiğini belirten Çiftçi, 2 tazmin raporunun da belediyeye iletildiğini ifade etti. Halen 11 dosyada inceleme sürecinin sürdüğünü kaydetti.

Bakan Çiftçi: Mansur Yavaş'a 7 soruşturma izni verildi

“SORUŞTURMA İZNİ NİHAİ KARAR DEĞİL”

Çiftçi, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen soruşturma izinlerinin nihai hüküm anlamına gelmediğini de vurguladı. Bu kararların 4483 sayılı kanun kapsamında alınan idari kararlar olduğunu belirten Çiftçi, sürecin yargı denetimine açık olduğunu söyledi.

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Çiftçi: Mansur Yavaş'a 7 soruşturma izni verildi - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Çiftçi: Mansur Yavaş'a 7 soruşturma izni verildi - Son Dakika
