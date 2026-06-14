AFAD personeli Ömer Faruk Özkan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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AFAD personeli Ömer Faruk Özkan son yolculuğuna uğurlandı

14.06.2026 19:35  Güncelleme: 19:37
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Rize'de kayıp arama çalışmaları sırasında bot kazasında hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan, Bolu'da babasının kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi. Eşinin ağıtları törende yürekleri dağladı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde Fırtına Deresi'nde kayıp bir vatandaşı arama çalışmaları sırasında görev yaptığı botun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden AFAD personeli Ömer Faruk Özkan, memleketi Bolu'da babası Şükrü Özkan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde eşi Kübra Hafsa Özkan'ın ağıtları yürek dağladı.

Olay, dün Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana geldi. Fırtına Deresi'nde kayıp bir vatandaşı arama çalışmalarına katılan AFAD personeli Ömer Faruk Özkan, içerisinde bulunduğu botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. Özkan için Bolu'da ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene Özkan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu 2'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan, AFAD Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek, AFAD yetkilileri, askeri personel, kamu kurumlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'BİZİ ORADA BEKLE'

10 aylık oğlu ile birlikte, eşinin tabutu başında gözyaşı döken Kübra Hafsa Özkan'ın ağıtları yürek dağladı. Kübra Hafsa Özkan, "İyi ki eşi oldum, iyi ki oğlu oldu. Seninle gurur duyuyorum. İnşallah biz de o mertebeye ulaşırız. Bizi orada bekle" dedi.

'BANA DÜŞEN SABIR'

Oğlunun cenaze namazını kıldıran baba Şükrü Özkan da helallik isteyerek, "Değerli devlet büyüklerim, kıymetli cemaatim, Allah razı olsun sizlerden. Bu kederli günümüzde bizim yanımızda oldunuz. Dilin lal olduğu, kelimelerin bir şey ifade etmediği şu anda, 'Mallardan, ürünlerden, evlatlardan eksiltmek suretiyle sizi deneriz, sabredenlere müjdele' buyuruyor. Bana düşen sabır. Sabredenlerden olmayı, Allah'tan gelen her şeye razı olmayı kabul ediyoruz" diye konuştu.

Kılınan cenaze namazının ardından Özkan'ın cenazesi, Hamzaköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Faruk Özkan, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Bolu, Rize, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFAD personeli Ömer Faruk Özkan son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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