Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Lookman'dan sonra bir çalım daha - Son Dakika
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Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Lookman'dan sonra bir çalım daha

Atletico Madrid\'den Fenerbahçe\'ye Lookman\'dan sonra bir çalım daha
01.07.2026 23:31
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Ocak ayında Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Ademola Lookman'ı kadrosuna katan Atletico Madrid şimdi de gözünü Mason Greenwood'a dikti. İspanyol devi, bu akşam yapacağı görüşmede Mason Greenwood ile anlaşma sağlarsa; Marsilya'ya istediği 50 milyon Euro'luk bonservis bedelini ödeyecek.

Ara transfer döneminde adı Fenerbahçe ile ciddi bir şekilde anılan Nijeryalı yıldız Ademola Lookman’ı renklerine bağlayarak büyük bir sükse yapan Atletico Madrid, yaz transfer döneminde de durmaya niyetli değil. 

YENİ HEDEF MASON GREENWOOD

Hücum hattını daha da güçlendirmek isteyen İspanyol devi, şimdi de gözünü Fenerbahçe'nin radarında olan Marsilya’nın parlayan ismi Mason Greenwood’a dikti.

Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Lookman'dan sonra bir çalım daha

BU AKŞAM GÖRÜŞME YAPILACAK

Diego Simeone’nin talebi doğrultusunda harekete geçen Madrid yönetimi, bu akşam İngiliz oyuncu ve temsilcileriyle kritik bir görüşme gerçekleştirecek. 

OYUNCU İLE ANLAŞIRSA BONSERVİSİ ÖDEYECEK

İspanyol temsilcisi, oyuncu tarafıyla el sıkışması hâlinde Marsilya’nın kapısını çalacak. Atletico Madrid'in, Fransız kulübünün Greenwood için talep ettiği 50 milyon Euro’luk bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu öğrenildi. Bu dev transferin olumlu sonuçlanması durumunda, Atletico Madrid, Fenerbahçe'ye bir çalım daha atacak. 

Mason Greenwood, Atletico Madrid, Fenerbahçe, Marsilya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Lookman'dan sonra bir çalım daha - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atletico Madrid'den Fenerbahçe'ye Lookman'dan sonra bir çalım daha - Son Dakika
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