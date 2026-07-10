Voleybolda Milliler ABD\'ye Yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasında Japonya'nın Osaka kentinde oynanan karşılaşmada ABD'ye 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla beraber Millilerimizin 6 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

KARŞILAŞMA NEFES KESTİ

Çekişmeli mücadelenin ilk setini Filenin Sultanları 25-22 kazanırken, ABD ikinci seti 25-23 alarak durumu 1-1'e getirdi. Nefesleri kesen üçüncü seti Türkiye 29-27 kazanarak yeniden öne geçti. ABD, dördüncü seti 25-21 alarak maçı karar setine götürdü. Asue Arena'da oynanan ve 135 dakika süren mücadelede ABD Milli Takımı karar setini 15-8 kazandı.

FİLENİN SULTANLARI SON MAÇINI TAYLAND İLE OYNAYACAK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'nin Japonya etabındaki üçüncü maçında yarın saat 13.20'de ev sahibi Japonya ile karşı karşıya gelecek. Milliler, VNL üçüncü hafta programının son maçını ise 12 Temmuz Pazar günü saat 09.30'da Tayland ile oynayacak.

ABD - Türkiye: 3-2

Ülke: Japonya

Salon: Asue Arena

HAKEMLER: Vladimir Simonovic (İsviçre), Sumie Myoi (Japonya)

ABD: Rettke, Poulter, A.Skinner, Ogbogu, Thompson, Eggleston, Rodriguez (L) (O'neal, Ka'aha'aina-Torres, Banks, Hentz (L), Samedy)

TÜRKİYE: Hande, Zehra, Vargas, İlkin, Deniz, Elif, Gizem (L) (Cansu, Saliha, Eylül)

SETLER: 22-25, 25-23, 27-29, 15-8

SÜRE: 135 dakika