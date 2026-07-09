Beşiktaş'tan gönderilen Jota Silva'nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü - Son Dakika
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Beşiktaş'tan gönderilen Jota Silva'nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü

Beşiktaş\'tan gönderilen Jota Silva\'nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü
09.07.2026 19:12
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Beşiktaş'ın bonservisini satın almadığı Nottingham Forest'ın Portekizli oyuncusu Jota Silva, kiralık olarak Olympiakos'a transfer oldu.

Beşiktaş'ın geride bıraktığımız hafta yollarını ayırdığı Portekizli futbolcu Jota Silva, kariyerine yepyeni bir sayfa açtı. 

OLYPIAKOS'A TRANSFER OLDU 

Yeni sezon öncesi transfer hamlelerine hız kesmeden devam eden Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Olympiakos, bonservisi Nottingham Forest'ta bulunan Portekizli kanat oyuncusu Jota Silva’yı renklerine bağladığını duyurdu. Yapılan resmi açıklamaya göre Olympiakos, Jota Silva’yı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

Beşiktaş'tan gönderilen Jota Silva'nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü

BEŞİKTAŞ DÖNEMİ

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta geçiren Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı formayla toplamda 22 resmi müsabakada görev aldı. Bu karşılaşmalarda istikrarlı bir performans sergileyen Silva, takımına 5 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağlamıştı.

Beşiktaş'tan gönderilen Jota Silva'nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü

Nottingham Forest, Olympiacos, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'tan gönderilen Jota Silva'nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan gönderilen Jota Silva'nın yeni takımına imza atması 7 gün sürdü - Son Dakika
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