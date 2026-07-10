Söylemez Kardeşler çeteye büyük operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Söylemez Kardeşler çeteye büyük operasyon: 8 gözaltı

Söylemez Kardeşler çeteye büyük operasyon: 8 gözaltı
10.07.2026 09:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Söylemez Kardeşler' organize suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'Söylemez Kardeşler' organize suç örgütüne yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli yakalandı.

Kamuoyunda 'Söylemez Kardeşler' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada örgütün, ticari işletmeler ve malvarlığı bulunan şahısları hedef seçtikleri, alacak verecek konularında öncelikle aracı kişiler vasıtasıyla mağdurlarla uzlaşma veya arabuluculuk adı altında üçüncü kişiler üzerinden irtibatta geçtikleri, taleplerin karşılanmaması halinde ise mağdurları tehdit, cebir, baskı, kurşunlama yöntemlerine baş vurarak, örgütün geçmişten gelen silahlı kapasitesini ve korkutucu gücünü kullanılarak mağdurları, para ödemeye zorladıkları ortaya çıktı. Öte yandan yapılan araştırmalarda, bir kısım örgüt üyelerinin 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'yağma', '6136 sayılı kanuna muhalefet' gibi suçlardan kayıtları olduğu da tespit edildi.

3 ilde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Başsavcılıktan alınan talimat doğrultusunda, tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Ankara ve İzmir'de, toplam 10 ilçede, 13 şüpheliye yönelik, 13 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu öğrenilirken, operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Öte yandan şahısların adreslerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü, 176 adet tabanca fişeği, 1 adet balistik yelek, 1 milyon 458 bin 800 Türk Lirası, 39 bin 200 Euro, 26 bin 900 ABD Doları ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi. Başsavcılıkça konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Operasyon, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, İstanbul, Ankara, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Söylemez Kardeşler çeteye büyük operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada Dünyanın en kalabalık ülkeleri belli oldu: Bakın Türkiye kaçıncı sırada
Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı Rojin Kabaiş soruşturmasında 413 kişiden DNA alındı
Bolu Otoyolu’ndaki otobüs kazasında yaralananlardan 1’i öldü, 11’i taburcu oldu Bolu Otoyolu'ndaki otobüs kazasında yaralananlardan 1'i öldü, 11'i taburcu oldu
Almanya’da aşırı sıcaklar 5 bin 120 can aldı Almanya'da aşırı sıcaklar 5 bin 120 can aldı
Hürmüz Boğazı’nda 6 bin denizci mahsur Hürmüz Boğazı'nda 6 bin denizci mahsur
Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı Midye toplamak için denize giren bir grup vatandaş cesetle karşılaştı

10:17
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi
10:01
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor Bebeğin cinsiyeti de belli
Kıvanç Tatlıtuğ ikinci kez baba oluyor! Bebeğin cinsiyeti de belli
10:01
LGS sonuçları açıklandı
LGS sonuçları açıklandı
09:43
Japon Bakan’dan zirve sonrası İstanbul’da balık ekmek keyfi
Japon Bakan'dan zirve sonrası İstanbul'da balık ekmek keyfi
09:40
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi Rutte’den kaçamak yanıt
Türkiye-İsrail çatışmasında NATO devreye girer mi? Rutte'den kaçamak yanıt
08:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan “Bizi izlemeye devam edin“ demişti S-400’ler Körfez’e satıldı iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bizi izlemeye devam edin" demişti! S-400'ler Körfez'e satıldı iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2026 10:25:35. #7.13#
SON DAKİKA: Söylemez Kardeşler çeteye büyük operasyon: 8 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.