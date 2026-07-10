Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında kaybetti

Yeni sezon çalışmalarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, günün ikinci hazırlık maçında Polonya temsilcisi Widzew Lodz ile karşı karşıya geldi. Pappelstadion'da oynanan mücadele 35'er dakikadan iki devre halinde yapıldı ve karşılaşmayı Widzew Lodz, 2-0 kazandı.
Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş sahaya Emre Bilgin, Wilfried Ndidi, Felix Uduokhai, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Yasin Özcan ve Kartal Kayra Yılmaz ilk 11'i ile çıktı.
Widzew Lodz'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Emil Kornvig ve 47. dakikada Francisco Alvarez kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı.
Siyah-beyazlılar, günün ilk maçında Avusturya ekibi Mattersburg'u yeni transferi İlhan Fakılı'nın golüyle 1-0 mağlup etmişti.
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