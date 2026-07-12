Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü - Son Dakika
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Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

Lindsey Graham\'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü
12.07.2026 10:56
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ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, 71 yaşında hayatını kaybetti. Donald Trump'ın en yakın siyasi müttefiklerinden biri olan Graham'ın, ölümünden yalnızca bir gün önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Kiev'de bir araya geldiği ortaya çıktı. İran'a yönelik sert tutumu ve Ukrayna'ya verdiği güçlü destekle tanınan Graham, ABD dış politikasının en etkili isimleri arasında gösteriliyordu.

ABD'nin Güney Carolina eyaletini Senato'da temsil eden Cumhuriyetçi Lindsey Graham, 71 yaşında geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Graham'ın ofisinden yapılan açıklamada, deneyimli senatörün 11 Temmuz Cumartesi akşamı "kısa ve ani bir hastalık" sonucu yaşamını yitirdiği belirtilirken, ailesinin mahremiyet talep ettiği ifade edildi.

SON GÖRÜŞTÜĞÜ LİDER ZELENSKİ OLDU

Graham'ın ölümünden önceki son resmi yurt dışı programının Ukrayna olduğu öğrenildi. Deneyimli senatör, 10 Temmuz'da Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmede Ukrayna'nın hava savunma ihtiyaçları, Rusya'ya uygulanması planlanan yeni yaptırımlar ve savaşın gidişatı ele alındı. Graham, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Çin'in Rusya üzerindeki etkisini kullanmasının savaşın sona ermesi açısından kritik önem taşıdığını savundu.  Reuters'ın yayımladığı görüntülerde Graham'ın Zelenski ile görüştükten sonra basın mensuplarına açıklama yaptığı da görüldü.

Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

KALP DURMASI İHBARI

ABD basınına göre Graham'ın Washington'a dönüşünün ardından Capitol Hill'deki evine "kalp durması" ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Graham, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TRUMP'IN EN YAKIN MÜTTEFİKLERİNDENDİ

2003 yılından bu yana Senato'da görev yapan Graham, Cumhuriyetçi Parti'nin savunma ve dış politika alanındaki en etkili isimlerinden biri olarak gösteriliyordu.

2016 seçim sürecinde Donald Trump'ı eleştirse de sonraki yıllarda Trump'ın Kongre'deki en güçlü destekçilerinden biri haline geldi. Senato Bütçe Komitesi Başkanlığı görevini yürüten Graham, kasım ayında yapılacak seçimlerde beşinci dönem için yeniden aday olmaya hazırlanıyordu.

Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

İRAN VE UKRAYNA KONUSUNDA ŞAHİN TUTUMUYLA TANINDI

Lindsey Graham, ABD Senatosu'nda İran'a yönelik en sert politikaları savunan isimlerin başında geliyordu. İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonlarını açık şekilde destekleyen Graham, Washington yönetiminin Tahran'a karşı daha sert adımlar atması gerektiğini savunmuştu. Aynı zamanda Ukrayna'ya verilen askeri desteğin artırılmasının en güçlü savunucularından biri olarak biliniyordu.

Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü

LINDSEY GRAHAM KİMDİR?

9 Temmuz 1955'te Güney Carolina'da doğan Lindsey Olin Graham, hukuk eğitiminin ardından ABD Hava Kuvvetleri'nde hukuk subayı olarak görev yaptı. 1995-2003 yılları arasında Temsilciler Meclisi'nde bulunan Graham, 2003'ten itibaren Senato'da görev aldı. Dış politika, savunma ve ulusal güvenlik konularındaki sert söylemleriyle tanınan Graham, Cumhuriyetçi Parti'nin en etkili "şahin" siyasetçileri arasında gösteriliyordu.

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Son Dakika Lindsey Graham Lindsey Graham'ın son durağı Kiev oldu! Ölümünden saatler önce Zelenski ile görüştü - Son Dakika

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