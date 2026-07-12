Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun - Son Dakika
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Haluk Levent'ten depremzedeler için alınan evlerle 60 milyon dolarlık vurgun

12.07.2026 18:29
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Gözaltındaki Haluk Levent'in, Kahramanmaraş depremlerinden sonra afetzedelere verileceği vaadiyle Ahbap derneği üzerinden toplanan paralarla ne yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasına göre, alınan gayrimenkullerin Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın şahsına aktarıldığı, ardından farklı şüpheliler adına tescil ettirildiği bu yöntemle 60 milyon dolarlık vurgun yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in, 'Dernekler Kanununa Muhalefet', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' ve 'örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul-İzmir Otobanı Bursa Mustafakemalpaşa mevkiinde gözaltına alındı.

HALUK LEVENT GÖZALTINDA

Kahramanmaraş'ta 2023 yılında meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından yönetim kurulu başkanı olduğu Ahbap Derneği üzerinden depremzedelere konut yapma vaadiyle milyonlarca dolar toplayan sanatçı Haluk Levent'in sözünü tutmadığı öğrenilirken, bu paralarla neler yapıldığı da ortaya çıktı.

Soruşturmaya ilişkin açıklama yapan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında çok konuşulacak bir detay yer aldı. Başsavcılığın açıklamasına göre, depremzedelere ev vaadiyle toplanan paralarla toplam 60 milyon dolarlık mağduriyet yaratıldığı öğrenildi.

"AHBAP KURUCUSUNUN BANKA HESABINDAN 990 MİLYON TL'LİK BAHİS"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Başsavcılığımız nezdinde yürütülmekte olan ve konusunu “Ahbap Derneği adına bazı şüphelilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığına” dair iddianın oluşturduğu 2025/53115 sayılı soruşturmaya dair yapılan soruşturma işlemleri, deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığına ve amacı dışında kullanıldığına dair iddiaların artması üzerine derinleştirilmiştir. Derinleştirilen soruşturma işlemleri çerçevesinde;

Derneğin kurucusu olan Haluk Levent’in, çok sayıda şüphelinin hesabını kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu, şüpheli Yeliz Kayanın şahsi hesabı olan ve şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan hesaplara, Ahbap Derneğinden yaklaşık 120 Milyon TL para akışı tespit edildiği, yine şüpheli Haluk Levent tarafından kullanılan ve dernek kurucularından olan şüpheli Alper Çelik hesaplarından 2020-2026 yılları arasında 990 Milyon TL yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 Milyon TL para kaybedildiği, şahsi banka hesabı kullanamayan, ticari işlerde kullandığı çekler karşılıksız çıkan şüpheli Haluk Levent’in bu hacimde bahis oynamış olmasının şüpheleri artırdığı, derinleştirilen soruşturma işlemleri kapsamında yurt dışı yasağı tedbiri uygulanan şüphelinin yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama sürecinin başlatıldığı,

"DEPREMZEDELERE VERİLECEK EVLER, BAŞKALARINA TESCİL ETTİRİLDİ"

Bunun yanında farklı bir soruşturma kapsamında da dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak şüpheli tarafından mağdurlardan gayrimenkul alındığı ancak Yeliz Kayanın şahsına aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı şüpheliler adına tescil edildiği, bu kapsamda yaklaşık 60 Milyon USD mağduriyet yaratıldığı,

Dernek hesaplarının kambiyo senetleri ve şahsi hesaplara aktarılarak boşaltıldığına dair ciddi emareler bulunduğu, derneğe ait gayrimenkullerin, şüphelilerin şahısları adına tescil edildiği,

6 Şubat 2023 tarihli deprem felaketinin yarattığı menfi ve acı dolu duygular altında bulunan, yardımda bulunmak isteyen hassas vatandaşlarımızın bağışlarının, şüphelilerce şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı, üçüncü kişilere aktarıldığı tespit edilmiş olup şüpheliler gözaltına alınmıştır."

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Levent'ten ilk görüntü de geldi. Haluk Levent, emniyetteki işlemleri öncesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

KARŞILIKSIZ ÇEK DAVASINDA MAHKUM OLMUŞTU

Gözaltı kararının, Haluk Levent'in kısa süre önce yargılandığı karşılıksız çek davasının ardından gelmesi dikkat çekti. İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Levent, 2025 yılında düzenlediği iki ayrı ticari çekin karşılıksız çıkması nedeniyle mahkum edildi.

Mahkeme, biri 19 milyon 987 bin lira, diğeri ise 50 milyon 83 bin lira tutarındaki iki çek nedeniyle Haluk Levent hakkında toplam yaklaşık 70 milyon lira adli para cezası verilmesine hükmetti. Ayrıca Levent hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı da getirildi.

"BENİ BAĞIŞLAYIN" DEMİŞTİ

Kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Haluk Levent, haberlerin doğru olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Bahse konu olan çek ile ilgili taksit kararının çıkmasını kendi avukatımız istedi. 24 ay taksitle ödemeler yapılacak, ortada bir sorun yok. 25 yıl sonra tekrar çek ile gündeme geldim. Beni bağışlayın."

CEZA KESİNLEŞİRSE HAPİS YOLU AÇILABİLİR

Mahkemenin verdiği karar henüz kesinleşmedi. Haluk Levent'in kararı istinafa taşıması beklenirken, üst mahkemenin yerel mahkeme kararını onaması halinde ceza kesinleşecek. Kesinleşen adli para cezasının ödenmemesi durumunda ise ilgili mevzuat gereği hapis süreci gündeme gelebilecek.

Öte yandan Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Haluk Levent hakkında verilen gözaltı kararına ilişkin soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Haluk Levent, 3. Sayfa, Magazin, Güncel, Ahbap, Son Dakika

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