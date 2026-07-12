Bakan Bak'tan stadyum müjdesi: Yeni sezona yetişecek - Son Dakika
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Bakan Bak'tan stadyum müjdesi: Yeni sezona yetişecek

Bakan Bak\'tan stadyum müjdesi: Yeni sezona yetişecek
12.07.2026 21:43
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Muğla Atatürk Stadyumu'nun 1. Lig standartlarına uygun hale getirmek için çalışmalarını sürdüren Muğlaspor yönetimine, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan sevindirici haber geldi.

Muğla'da çeşitli temaslarda bulunup bakanlığın kentteki yeni tesis yatırımlarının açılışlarını yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, futbolda 1. Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Muğlaspor'a stadyum müjdesi verdi. 

MUĞLA STADI YENİ SEZONA YETİŞİYOR

Bakan Osman Aşkın Bak, Muğla Atatürk Stadyumu’nu ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Stadyumda Başkan Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan Bak, Muğla Atatürk Stadyumu’nun 1'inci Lig standartlarına uygun hale getirilerek takımın oynayacağı ilk iç saha karşılaşmasına yetiştirileceğinin sözünü verdi.

Bakan Bak'tan stadyum müjdesi: Yeni sezona yetişecek

Gerçekleştirilen görüşmede Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç, yeşil-beyazlı kulübün projeleri ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında Bakan Bak’a bilgi vererek hazırlanan proje dosyasını sundu. Ziyaretin sonunda Bakan Osman Aşkın Bak’a isminin yazılı olduğu Muğlaspor forması takdim edildi. Kulübün üç yıl üst üste elde ettiği sportif başarının önemine vurgu yapan Bakan Bak, Başkan Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyelerini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek yeni sezonda başarılar diledi.

Bakan Bak'tan stadyum müjdesi: Yeni sezona yetişecek

GÖZTEPE'DEN BOUAJILA TAMAM

Süper Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'yle geçen hafta iş birliği protokolü yapan Muğlaspor, sarı-kırmızılıların Tunuslu genç golcüsü Salem Bouajila ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı. 19 yaşındaki Bouajila geçen sezon geleceğe yatırım olarak transfer olduğu Göztepe'de Süper Lig'de 4 maçta forma giydi. Genç golcü, UEFA Gençlik Ligi'ne katılmaya hak kazanan Göztepe'nin U19 takımının play-off şampiyonluğuna 19 maçta 14 golle büyük katkı yaptı.

Futbol, Muğla, Spor, Son Dakika

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