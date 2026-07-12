Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, dernek başkanı ve sanatçı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi.

BURSA'DA GÖZALTINA ALINDI

Haluk Levent hakkında verilen gözaltı kararının ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Levent, Bursa'da gözaltına alındı.

YURTDIŞI YASAĞINI HAVALİMANINDA ÖĞRENDİ

Rojda Altıntaş'ın haberine göre, Haluk Levent'in Almanya'ya gitmek üzere havalimanına gittiği ve bu yönde uçak bileti aldığı iddia edildi. Ancak Levent'in havalimanında hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğunu öğrendiği, bunun üzerine seyahatini iptal ederek evine döndüğü belirtildi.

TELEFONLARINI KAPATIP İZMİR'E DOĞRU YOLA ÇIKTI

İddiaya göre, Haluk Levent daha sonra telefonlarını kapatarak İzmir istikametine hareket etti. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü takip sonucunda Levent Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.