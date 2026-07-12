İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, dernek başkanı ve sanatçı Haluk Levent hakkında gözaltı kararı verildi.
Haluk Levent hakkında verilen gözaltı kararının ardından güvenlik güçleri harekete geçti. Levent, Bursa'da gözaltına alındı.
Rojda Altıntaş'ın haberine göre, Haluk Levent'in Almanya'ya gitmek üzere havalimanına gittiği ve bu yönde uçak bileti aldığı iddia edildi. Ancak Levent'in havalimanında hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunduğunu öğrendiği, bunun üzerine seyahatini iptal ederek evine döndüğü belirtildi.
İddiaya göre, Haluk Levent daha sonra telefonlarını kapatarak İzmir istikametine hareket etti. Güvenlik güçlerinin yürüttüğü takip sonucunda Levent Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı.
Son Dakika › Haluk Levent › Haluk Levent, yurt dışını yasağını havalimanında öğrenmiş - Son Dakika
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