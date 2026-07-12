Milli parkta dehşet! Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı - Son Dakika
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Milli parkta dehşet! Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı

12.07.2026 14:54
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ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı'nda öfkeli bir erkek bizon, turistlerden birine saldırarak yaklaşık 2,5 metre havaya fırlattı. Ağır yaralanan turist hastaneye kaldırılırken, olay anı profesyonel fotoğrafçı Mike MacLeod tarafından saniye saniye görüntülendi. Görgü tanıkları bizonun "öfkeli ve önüne çıkan her şeye saldıran" bir halde olduğunu belirtirken, park yönetimi ziyaretçilere yabani hayvanlardan güvenli mesafede durmaları yönündeki uyarılarını yineledi.

ABD'nin Wyoming eyaletindeki Yellowstone Ulusal Parkı'nda yaşanan korku dolu anlar, profesyonel fotoğrafçı Mike MacLeod'un kamerasına yansıdı. Görüntülerde öfkeli bir erkek bizonun, turistlerin bulunduğu alana doğru peş peşe saldırılar düzenlediği görülüyor.

BİZON BİR ANDA SALDIRIYA GEÇTİ

Olay, cuma akşamı parkın kamp alanına yakın bölümünde meydana geldi. Görgü tanıklarının aktardığına göre önce çevredeki çocuklara doğru yönelen bizon, daha sonra ağaçların arasına kaçan yaşlı bir turisti hedef aldı. Bir süre kovaladığı turisti boynuzuyla yakalayan dev hayvan, adamı yaklaşık 8 feet (2,5 metre) havaya fırlattı. Ağır şekilde yere düşen turist ciddi yaralandı.

"ÖFKELİYDİ, ÖNÜNE GELEN HER ŞEYE SALDIRIYORDU"

Olayı görüntüleyen profesyonel fotoğrafçı Mike MacLeod, bizonun normal davranmadığını belirterek, "Öfkeliydi, aşırı derecede tedirgindi ve önüne çıkan her şeye saldırıyordu." ifadelerini kullandı. MacLeod, ilk hedefin çocuklar olduğunu, onların kaçmayı başardığını ancak yaşlı turistin aynı şansa sahip olamadığını anlattı.

GÖRÜNTÜLERİN DEVAMINDA PANİK YAŞANIYOR

Videoda bizonun turisti havaya savurduktan sonra bir süre daha saldırı pozisyonunda kaldığı görülüyor. Bunun üzerine MacLeod ve çevrede bulunan bazı ziyaretçiler bağırarak hayvanı uzaklaştırmaya çalıştı. Bizon bölgeden ayrıldıktan sonra sağlık ekipleri olay yerine ulaştı ve ağır yaralanan turist hastaneye kaldırıldı.

PARK YÖNETİMİ DEFALARCA UYARIYOR

Yellowstone Ulusal Parkı yönetimi, bizonların parkta insanlara en fazla yaralanmaya neden olan vahşi hayvan olduğunu sık sık hatırlatıyor. Yetkililer, ziyaretçilerin bizonlar dahil tüm büyük yabani hayvanlardan en az 25 yarda (yaklaşık 23 metre) uzak durması gerektiğini vurguluyor. Bizonların öngörülemez davranışlar sergileyebildiği ve insanlardan yaklaşık üç kat daha hızlı koşabildiği belirtiliyor.

Son haftalarda Yellowstone'da bizonlarla ilgili benzer olayların yaşandığına dikkat çeken park yönetimi, ziyaretçileri vahşi yaşam kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyardı.

Amerika Birleşik Devletleri, Yabani, turist, Dünya, Son Dakika

Son Dakika ABD Milli parkta dehşet! Öfkeli bizon turisti metrelerce havaya fırlattı - Son Dakika

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