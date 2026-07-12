İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent 'Dernekler kanununa muhalefet', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'Örgüt üyeliği' suçlarından İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı. Levent'e Dernekler Kanunu'na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi.
Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent’in 2020-2026 yılları arasında dernek kurucularından Alper Çelik’e ait hesaplardan 990 milyon lira bahis oynadığı, 390 milyon lira para kaybettiği öğrenildi.
Haluk Levent’in farklı kişilere ait hesapları kullandığı, bu hesaplardan birinin asistanı Yeliz Kaya adına olduğu ve Ahbap Derneği hesaplarından bu hesaplara yaklaşık 120 milyon TL para aktarımı tespit edildiği öne sürüldü.
Ayrıca farklı bir soruşturma kapsamında dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak mağdurlardan gayrimenkul alındığı, Yeliz Kaya adına geçirilen taşınmazların daha sonra başka kişiler üzerine devredildiği ve bu yolla yaklaşık 60 milyon dolar mağduriyet oluştuğunun öne sürüldüğü ifade edildi.
Kaynak: AA-DHA-İHA
Son Dakika › Haluk Levent › 990 milyon TL'lik bahis! İşte Haluk Levent'e yöneltilen suçlamalar - Son Dakika
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