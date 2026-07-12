Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi - Son Dakika
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Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi

12.07.2026 14:10
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Manchester City'nin Ganalı yıldızı Antoine Semenyo, Dünya Kupası'nda Kolombiya'ya elenmelerinin ardından tatil için Bodrum'a geldi. Ailesi ve arkadaşlarıyla eğlenen Semenyo, bir mekanda davul çalarken renkli anlar yaşadı. Yıldız futbolcu, gece sonunda yaklaşık 600 bin liralık hesap ödedi.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Gana Milli Takımı'nın çeyrek finale yükselme umutları Kolombiya karşısında sona ererken, Manchester City'nin yıldız futbolcusu Antoine Semenyo turnuvanın ardından soluğu Türkiye'de aldı.

Premier Lig devi Manchester City'nin ara transfer döneminde Bournemouth'tan kadrosuna kattığı Ganalı yıldız, Bodrum'da tatile çıktı. Semenyo'nun ocak ayında Manchester City'ye kulüp rekoru bonservis bedeliyle transfer olduğu ve 2031 yılına kadar sözleşme imzaladığı açıklanmıştı.

Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi

AİLESİ VE ARKADAŞLARIYLA TATİL YAPIYOR

Semenyo'ya Bodrum tatilinde ailesi ve 8 arkadaşı eşlik etti. Sabah'ta yer alan habere göre ünlü futbolcu, gece eğlencesi için tercih ettiği mekanda renkli görüntüler sergiledi.

Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi

DAVUL ÇALDI, EĞLENCENİN TADINI ÇIKARDI

Gecede davul çalan ve eğlenceye katılan Semenyo'nun keyifli halleri dikkat çekti. Dünya Kupası'nın yorgunluğunu Bodrum'da atan yıldız futbolcu, tatili boyunca hayranlarının da yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi

600 BİN LİRALIK HESAP ÖDEDİ

Gece sonunda yaklaşık 600 bin liralık hesap ödeyen Semenyo'nun cömert harcaması da gündem oldu.

26 yaşındaki Ganalı futbolcu, Manchester City formasıyla yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürürken, İngiliz futbolunun en değerli kanat oyuncuları arasında gösteriliyor. City'ye transferinin ardından yaptığı açıklamada Pep Guardiola ile çalışma fırsatını "kariyerim için büyük bir adım" olarak nitelendiren Semenyo, kulübün başarı kültürünün transfer kararında önemli rol oynadığını söylemişti.

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Son Dakika Dünya Kupası Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünya Kupası'ndan elendi, soluğu Türkiye'de aldı! 600 bin liralık hesap ödedi - Son Dakika
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