Amedspor\'dan Batshuayi bombası

Süper Lig heyecanına ortak olmaya hazırlanan ve ligde kalıcı bir başarı yakalamayı hedefleyen Amedspor, iddialı bir kadro kurmak için kollarını sıvadı. Teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde şu ana kadar 5 takviyeyi resmiyete kavuşturan Diyarbakır temsilcisi, hücum hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek istiyor.

AMEDSPOR'DA HEDEF BATSHUAYI

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydikten sonra Galatasaray'a transfer olan Belçikalı golcü Michy Batshuayi, Amedspor’un radarına girdi. Amedspor idarecileri, şu anda Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt forması giyen deneyimli santrforu kadrosuna katmak için resmi teklifini iletti.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Hücum hattına sınıf atlatması beklenen golcü oyuncu ile yeşil-kırmızılı yönetim arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi. Büyük ses getiren bu transfer hamlesine ilişkin henüz Amedspor kulübünden veya oyuncunun menajerlik cephesinden resmi bir açıklama gelmedi.

SEZON PERFORMANSI

Eintracht Frankfurt'ta geride bıraktığımız sezon 21 maça çıkan Belçikalı oyuncu, rakip kalelere 4 gol kaydetti.