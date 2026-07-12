İsrail, Gazze\'yi bir kez daha vurdu: 4 ölü, çok sayıda yaralı var

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentine savaş uçakları ve insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İSRAİL ATEŞKESİ YİNE UMURSAMADI

Filistin Kızılayından yapılan açıklamaya göre, İsrail'e ait İHA, Gazze kentinin Sabra Mahallesi'ni hedef aldı. Ayrıca savaş uçakları da Gazze'yi bombaladı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı ise sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail ordusunun Gazze kentindeki Sanayi Caddesi'nde bulunan bir bakım ve torna atölyesini art arda 3 füzeyle hedef aldığını, saldırının ardından bölgeye ambulans ve sivil savunma ekiplerinin sevk edildiğini aktardı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

İsrail askerlerinin bu sabah Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan En-Nuveyri Tepesi bölgesine açtığı ateş sonucu 9 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirmişti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenliyor.