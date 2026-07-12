FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor - Son Dakika
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FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor

FIFA\'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor
12.07.2026 19:13
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FIFA'nın 2030 Dünya Kupası'nda takım sayısını 64'e çıkarmayı değerlendirdiği belirtildi. Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Infantino, "Daha küçük ülkelere katılma şansı vermezseniz, gelişmeye devam etmek için motive olamazlar'' dedi.

FIFA, futbolun en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nı daha da büyütecek dev bir projeyi gündemine aldı. 

TAKIM SAYISI 64'E YÜKSELTİLEBİLİR

The Athletic'te yer alan iddialara göre; FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2030 Dünya Kupası'nda katılımcı ülke sayısını 64'e yükseltmeyi hedefliyor. Fas, Portekiz ve İspanya'nın ortaklaşa düzenleyeceği, açılış maçlarının ise Güney Amerika'da oynanacağı turnuva, bu planın kabul edilmesi durumunda futbol tarihinin en geniş katılımlı organizasyonu olacak.

GENİŞLEME KARARININ ARKASINDAKİ NEDENLER

FIFA'yı bu yeni arayışa iten temel nedenlerin başında, 48 takımla düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın finansal açıdan büyük bir başarı yakalaması ve tüm dünyada yoğun ilgi görmesi yer alıyor. Hem küresel çaptaki bu popülarite hem de üye federasyonların gelir beklentilerinin artması, yönetim kurulunu yeni bir genişleme hamlesine yöneltti.

INFANTINO: ''HER ÜLKE BU HAYALİ KURABİLMELİ''

Konuyla ilgili olarak blue Sport'a açıklamalarda bulunan FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nın 64 takıma çıkarılması fikrinin turnuvanın ardından ilgili komitelerde resmi olarak masaya yatırılacağını doğruladı. Futbolun küreselleşmesine vurgu yapan Infantino, "Dünya Kupası'nı sadece Avrupa ve Güney Amerika ekseninde tutmamalı, tüm dünyaya yaymalıyız. Her ulus, bir gün Dünya Kupası'nda yer alabileceğinin hayalini kurabilmeli. Eğer daha küçük ülkelere bu arenada sahne alma şansı tanımazsanız, onların futbol adına gelişmesini sağlayacak motivasyonu ve teşviki de ellerinden almış olursunuz." dedi. 

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Son Dakika Dünya Kupası FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor - Son Dakika

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