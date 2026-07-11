Kemaliye'deki Simge Ev 30 Milyon Liraya Satışta - Son Dakika
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Kemaliye'deki Simge Ev 30 Milyon Liraya Satışta

Kemaliye\'deki Simge Ev 30 Milyon Liraya Satışta
11.07.2026 10:54
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Düğün Dernek 2'ye ev sahipliği yapan Kemaliye'deki ev, 30 milyon lira ile satışa çıkarıldı.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde kayalığın zirvesine inşa edilen, 96 basamakla ulaşılan ve "Düğün Dernek 2" filminin çekimlerine ev sahipliği yapan simge yapı, 30 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı.

Kemaliye ilçesinde emekli öğretmen Bekir ve Nermin Taştan çiftinin hayalini gerçekleştirerek kayalığın zirvesine inşa ettiği ve yıllar içinde ilçenin simgelerinden biri haline gelen ev, 30 milyon lira bedelle satışa çıkarıldı.

İstanbul'daki görevlerinin ardından sakin bir yaşam sürmek isteyen Taştan çifti, yıllar önce Kemaliye'ye gelerek ilçe merkezine hakim kayalık alanda ev yapımına başladı. Kum, çimento ve taş gibi yapı malzemeleri insan ve hayvan gücüyle kayalığın eteklerine taşındı, ardından kurulan ilkel teleferik sistemiyle zirveye çıkarıldı. Yaklaşık iki yıl süren çalışmalar sonunda tamamlanan eve, kayalığa oyulan 96 basamaklı merdivenle ulaşılıyor.

Vadinin ve ilçe yolunun görülebildiği konumuyla dikkat çeken ev, zamanla Kemaliye'nin en çok fotoğraflanan yapılarından biri olurken, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in yaptığı, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Rasim Öztekin ve Şinasi Yurtsever'in rol aldığı "Düğün Dernek 2" filminin bazı sahnelerine de ev sahipliği yapan yapı, sinema ve dizi yapımcılarının da ilgisini çekti.

Yaz aylarını Kemaliye'de, kış aylarını ise İstanbul'da geçiren Taştan çifti, Haziran ayı sonunda evi satışa çıkarırken, ilçenin sembolleri arasında gösterilen yapı için 30 milyon lira bedel belirlendi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Düğün Dernek, Turizm, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Kemaliye'deki Simge Ev 30 Milyon Liraya Satışta - Son Dakika

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